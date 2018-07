Gyönyörű napraforgók a zalai tájban

Úgy vagyok ezzel a gyönyörű növénnyel mint Vincent van Gogh holland festő, akinek egyik kedvenc témája volt a napraforgó, s ő is megfestette a maga napraforgóit talán minden évben…

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Azokat a táblákat keresem, amelyek erdők közé ékelődnek, domboldalakon szaladnak le, s fölfelé, nem csak úgy elterülnek a sík mezőkön. Ráadásul a napraforgónak lelke is van, soha nem úgy fordul a fény felé, hogy könnyű legyen mosolygós, méhek lepte tányérját, fenséges sziromkoronáját megörökíteni. Most talán összejött a dimbes-dombos mező, a napsütés is, s talán a napraforgó lelkét is sikerült megérintenem…