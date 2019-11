Gyerekkórus alakult Zalaszentgróton

Az idei tanévtől Bodnár Sándor irányítja a zalaszentgróti zeneiskolát, aki Lovász Gábort váltotta a tagintézmény- vezetői székben. Legfontosabb célja a közösségformálás és a város zenei életének élénkítése.

Bodnár Sándor Debrecenben végezte a középiskolát, Budapesten a főiskolát. A fő tárgya az oboa volt, melléktárgyként klarinétot, furulyát, fuvolát tanult. Harminchét éve került Keszthelyre, a zeneiskolában fafúvós tanárként dolgozott, s az első munkahelyét cserélte fel a zalaszentgróti vezetői pozícióval: „úgy éreztem, hogy itt nagyobb szükség van rám”, indokolta a váltást. Az előző tagintézmény-vezető lemondása után kérték fel a feladat ellátására. Zalaszentgrót nem volt számára idegen, hiszen tanított mellékállásban a helyi zeneiskolában.

– A városnak van fúvószenekara és kórusa, ezek az együttesek rendszeresen adnak koncerteket, de szeretném, ha a zenei élet élénkebb lenne – mondta lapunknak Bodnár Sándor. – Nagy hiányosság, hogy a művelődési központban, amely a hangversenyeknek is otthont ad, nincs használható zongora. Ígéretet kaptam a városvezetéstől, hogy megoldást találnak erre, ami nagy előrelépést jelentene a koncertéletben. A hangversenyek, zenei rendezvények eredménye pedig reményeim szerint megmutatkozik majd a zeneiskolai növendékek létszámának emelkedésében is. Jelenleg 130 diák tanul nálunk, de közülük csak 60-70 zalaszentgróti, a többi a kehidakustányi és a türjei kihelyezett tagozat növendéke. Jó lenne, ha a zalaszentgrótiak is nagyobb számban kedvet kapnának a zenei tanulmányokhoz, ezért nyitni szeretnénk az általános iskola felé, szorosabb kapcsolatot fenntartani, hiszen az iskola támogatása mindenképpen szükséges a munkánkhoz.

A zeneiskolában a fafúvós hangszerek bármelyikét választhatják a növendékek, a vonós hangszerek oktatási palettájáról azonban hiányzik jelenleg a gordonka. Zongorázni természetesen lehet tanulni, és hegedülni, gitározni is.

– Hegedű és gitár szakon szeretném, ha több növendék lenne, akkor nem csak félállásban oktathatnák ezeket a hangszereket a kollégák. A cselló pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy vonószenekar alakuljon, ami szintén a tervek között szerepel, akárcsak az, hogy kamarazenei csoportok működjenek. Mindig igyekeztem jó példát mutatni a zeneoktatás élményszerűvé tételével, közösségek létrehozásával. Célul tűztem ki, hogy belátható időn belül a zeneiskola minden egyes tanulója részt vegyen valamilyen kamaracsoportban, ami a zenetanulás szempontjából is sokat ad, másrészt pedig még soha nem volt ilyen fontos, hogy a gyerekek közösségben legyenek, kiszakadjanak a számítógép előtti magányból. Biztos vagyok abban, hogy ezeknek a céloknak a megvalósításában jó partnerek lesznek a zenetanár kollégáim.

Bodnár Sándor elmondta: az idei tanévtől minden hónapban tartanak növendékhangversenyt, és különböző alkalmakra, például karácsonyra és farsangra is szerveznek koncerteket.

– A kétévente rendezendő megyei fafúvós versenynek, ami eddig Keszthelyen volt, ezentúl Zalaszentgrót ad otthont – számolt be róla Bodnár Sándor, akinek a növendékei rendszerint nagy számban vesznek részt a megmérettetésen. – Februárban lesz a következő verseny, amelyet szakmai nappal egészítünk ki, minden alkalommal más hangszert helyezve előtérbe. Fafúvós táborokat is szeretnék szervezni a városban, amiket eddig Balatoncsicsón rendeztünk, ennek szintén a közösségformálás a célja.

Bodnár Sándor nagy eredménynek tartja, hogy kórust alakítottak a növendékekből, amelynek már fellépése is volt, sőt, olyan általános iskolások is csatlakoztak az énekkarhoz, akik nem járnak zeneiskolába. Végül örömmel említette, hogy a kormányzati hangszercsereprogram révén náluk is sikerült a tárgyi feltételeket javítani.