Grilleszközöket olcsón és méregdrágán is vehetünk

A nyári grillpartikhoz kellékek, sütőeszközök sokaságát kínálják a kereskedelmi egységek, de nem muszáj vagyonokat költeni arra, hogy kellemes kerti partit rendezzünk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A grillsütőknek számos fajtája van: egy egyszerű faszeneset 10 ezer forint körüli áron adnak, de százezer forintos eszközöket is kínálnak, gázzal vagy elektromos árammal, lávakővel működőt egyaránt. A sütőn kívül szükség lehet húsvillára- és lapátra, grillcsipeszre a húsok megfordításához és nyársakra. Grill halsütőt is vihetünk magunkkal, az összecsukható rácsba téve hamar megsül a hal és nem esik szét. Ha kíváncsiak vagyunk a készülő étel maghőmérsékletére, grillhőmérőt is vehetünk, láttunk az interneten 2500 forintért, de digitálisat 33 ezerért is. A húsok sütésénél használhatunk füstölőforgácsot, amely sajátos ízvilágot ad az ételnek, de talán jobban járunk az ízlés szerinti fűszerezéssel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A választék az eszközök terén tehát bőséges, de egyáltalán nincs szükség ennyi mindenre a jó kerti partihoz: a legegyszerűbb grillsütő és némi faszén is éppen megteszi, a sikert az ügyes szakács és a jó társaság garantálja. A hangulatot persze fokozhatja az átgondolt világítás, ha leszáll az este: gyertyákkal, lampionokkal vagy szúnyogriasztós fáklyákkal tehetjük szebbé az estét. A parti végén ne feledkezzünk meg a grillrács tisztításáról, amihez a legjobb természetes szer a szódabikarbóna. Kis vízzel elegyítve kenjük be vele a rácsot, és később dörzsöljük le – pillanatok alatt eltűnik róla a kosz.

Akinek nincs kertje, terasza vagy erkélye, annak sem kell lemondania a grillezésről, hiszen sok vendéglátóhelyen is van mód rá, de ha magunkhoz veszünk egy néhány ezer forintos öntöttvas gázzsámolyt és egy tárcsát, egy tópartra is kivonulhatunk grillezni.