Gazdikereső: bővüljön a családja menhelyről származó kutyussal

Az ünnepekre való tekintettel sokak fejében megfordul a gondolat, hogy élő állattal lepik meg szeretteiket. Viszont mindez akkor az igazi, ha szó szoros értelemben örökbe fogadja a sanyarú sorsú, szeretetre éhes kutyust.

Martin

2012. júniusi születésű keverék kan. Eredetileg Hagyárosböröndről, egy telephelyről mentették, ahol rettenetes körülmények között tartották. Nem volt élelme, vize, trágyalevet volt kénytelen inni, így került a gondozásunkba. Egy ízben már örökbe fogadták tőlünk, idős gazdája azonban megbetegedett, nem volt, aki gondoskodjon a kutyáról, így visszakerült a menhelyre. Barátságos természetű, nagy mozgásigényű eb. Bővebben itt olvashat róla.

Dalma

2009. januári születésű keverék szuka. Állatbarátok mentették Egervárról, korábbi gazdája elhagyta őt. Eddigi élete feltehetően arról szólt, hogy folyamatosan szülnie kellett, erről emlődaganata is árulkodott, az ivartalanítása mellett a daganat eltávolítása is megtörtént, azóta tünetmentes. Végtelenül kedves, emberközpontú, simulékony, kedves természetű eb. Más állat mellé nem ajánljuk, sajnos kiszámíthatatlan a viselkedése mind a fajtársaival, mind a többi állattal kapcsolatban is. Gyerekek és idősebbek mellé is tökéletes választás, családi kutyának kiválóan alkalmas. További információkat itt talál.

Gitta

2016. decemberi születésű, staffordshire terrier keverék szuka. Zalaegerszegen, a Decathlonnál találtak rá a kóborló kutyára, így került a gondozásunkba. Chip nem volt benne, azóta sem került elő az eredeti gazdája. Barátságos, kedves, embercentrikus eb. Gyerekek és idősebbek mellé is bátran örökbe fogadható, kezdő kutyatartó mellé a fajtajellegből adódóan nem a legtökéletesebb választás, hajlamos a gazdája „fejére nőni”. A fajtársaival jó viszonyt ápol, mind a kanokkal, mind a szukákkal jól kijön, jelenleg is vegyes kennelben él. Itt ismerheti meg jobban.

A kutyusok mindegyike a Bogáncs Állatmenhely lakója, oltva és chipeltetve vannak. Érdeklődni a 0630/424-3579-es telefonszámon tud!

