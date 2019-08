GasztroSOKKK: Ízek kavalkádja Keszthely belvárosában

Sertéspofapörkölt csokoládés szalvétagombóccal, camembert burger áfonyás hagymalekvárral, rózsás sárgabarackkrémleves marcipános túróval, málnás kürtöskalács karikák belga csokoládéval, lazacpisztráng – ez csak néhány különlegesség, melyet a streetfood fesztivál, a GasztroSOKKK vendégei kóstolhatnak a keszthelyi belvárosban. A programra még ma estig várják a közönséget.

Környékbeli termelők finomságai, helyi és térségi vendéglátóhelyek remekei, minőségi borok, kézműves sörök között választhatják ki a kedvükre valót a GasztroSOKKK vendégei. Olyan ételeket nedűket is megismerhetnek, melyeket minden bizonnyal eddig még nem kóstoltak. Az egyik keszthelyi vendéglátóhely egy barackos krémlevest készített, marcipános túróval. Árkosi Attila elárulta, hogy, borssal, chilivel, kardamonnal és rózsapasztával ízesítették a hűsítő levest, melybe került egy édes betét: egy adagnyi az egy kiló túró és negyven deka marcipán keverékéből készített édességből. Egy zalaegerszegi étterem lazapisztrángot kínál. Takáts Zoltán konyhafőnök jóvoltából megtudtuk, hogy a Tapolcán nevelt halat konfitálták, rá három fajta uborka – köztük marinált ecetes- , valamint szárított kerékrépa-por, több friss, zöld fűszernövény került, mellette pedig tejföl és citromos verbéna olaj fokozta az ízhatást. S mindezekhez italkülönlegességeket lehet kóstolni. Az egyik résztvevő, Szabó Zoltán borkínáló sorolta: spanyol kava, olasz prosecco, francia champagne is kerülhet a felfedező kedvűek és szakértők poharába. Egy másik helyen sok más hazai és külföldi bor között például Dél-Afrikából származó rozét is megtalálható. Ez azonban még csak néhány különlegesség a GasztroSOKKK kínálatából.

-Az ötlet az volt, hogy bemutassuk: itt is vannak olyan éttermek, amelyek tudják sokkolni a közönséget: nem csak hurkát, kolbászt, hanem különleges ételeket is tudnak kínálni. Az alapkoncepció az, hogy őstermelők és helyi vendéglátóipari egységek legyenek, idén van vendégünk is, egy neves zalaegerszegi étterem. Idén a tavalyi első rendezvényhez képest növeltük a teret, így van egy street food udvar, ahol hamburgert, tortillát, szendvicseket is kóstolhatunk, s van egy gourmet udvar is – mutatta be a fesztivált Marton-Tamás Renáta, az önkormányzat marketing- és kommunikációs referense.

A pénteki nyitónapon a Magyar Nemzeti Gasztronómai Szövetséget képviselője, Miklós Beatrix beszélgetett Bíró Lajos séffel, szombaton Füstbe ment terv – improvizációk a grill mellett címmel Máté Szabi gasztroblogger és Bezerics Dani, bisztrótulajdonos tartott bemutatót, vasárnap pedig a Tetovált Séf gasztro stand up showja szórakoztatja a közönséget. Mindezeken túl esténként koncertek is színesítették a programot.