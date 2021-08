Francia királyné szilva, a szegény magyar rokon

Hadd fényezzem egy kicsit a szilvák közt szegény rokonnak számító ringló ázsióját!

Tudták, hogy a csóró kis gyümölcsöknek a legendák szerint koronás névadója volt? A XV. században a kor botanikusa I. Ferenc hitvesét lepte meg a keleti kutatóútjáról hozott különleges gyümölccsel, és tiszteletére róla nevezte el Reine Claude-nak (Claude királynőnek), s Franciahonban a mai ­napig is e szilvafélét reine-­claude-ként ismerik.

A név elnémetesedett változata a Ringlotte, s innét már csak egy lépés volt a magyar ringló szó. S hogy tovább pallérozzuk botanikai tudásunkat: Angliában a ringlók becses neve: Greengage, amit állítólag egy félreértés miatt kaptak – a XVIII. században Franciaországból Angolhonba küldve a hajóúton elvesztek a csemetékről az azonosító címkék, így küldőjéről, John ­Gage-ről nevezték el azokat.

Az apró ringlónak mifelénk nincs túl nagy becsülete, a nyár közepétől erdőn-mezőn járva gyakran találkozhatunk a gazdátlan, vadon termő, gyümölcstől roskadozó ringlófákkal. Több fajtája ismert, lehet piros, sárga vagy zöld gyümölcsű, ami éretlenül savanyú, éretten egyformán mézédes és lédús, tán nem túlzás állítani: zamatosabb, mint a legtöbb hamvas, lilás-­kékes puccos rokona, külhonban nem véletlenül nevezik a ringlót desszertszilvának, míg nálunk nem átallják lotyószilvaként aposztrofálni. Göcsejben „fosókaszilvának” becézik, aminek van némi igazságalapja, bár ez a székrekedésben szenvedőknek akár előnyt is jelenthet.

A ringló ugyanis gazdag élelmi rostokban, ezzel javítja az emésztést, a gazdag C-vitamin-tartalmával együtt pedig segít megelőzni a szorulással együtt a puffadást is. Vitaminokból képes többfélét bezsúfolni a bogyóiba is, különösen az A-, B2- és K-vitaminból bőséges a készlete, akárcsak ásványi anyagokból, nyomelemekből, köztük kalciumból, foszforból és vasból. Summa summarum, a csóró kis ringlókkal is hatékonyan erősíthetjük az immunrendszerünket, C-vitaminja segíti a vas felszívódását – vérszegény gyerkőcöknek és időseknek ringlószezonban különösen ajánlott naponta egy-egy marék mézédes gyümölcs bekebelezése – a népgyógyászok a lekvárját is medicinaként javallják. Antioxidáns fenoljai semlegesítik a szabad gyököket, védik a sejtfalakat, állítólag különböző ízületi gyulladások megelőzésére is hatásos lehet. Ne feledjük, kiváló „fogyókúrás” gyümölcs, ugyanis amellett, hogy tápláló és vitamindús, fokozza a zsírsejtek lebontását.

Nagyon sok fajtája létezik, a kedvencem a termését éppen most ontó sárga mirabella egyik változata. Kicsit bizonytalan vagyok a származását illetően, nem én ültettem, csak úgy magától nőtt, valószínűleg a madarak pottyantották a magját a sombokrok sorába. Kihajtott, én pedig hagytam, hadd nőjön, ha már annyira gyümölcsfa akar lenni. Nem bántam meg, mert tavasszal olyan, mint egy óriási zöld-fehér menyasszonyi csokor, nyáron a rigókomákkal együtt a kedvenc szabadtéri uzsonnázónk, a köztes időben sűrű ágrendszerében menedéket nyújt a madárnépnek. A fája erős, egészséges, tartós életű, ezért gyakran oltanak rá nemes fajtákat – nem ritka, hogy a ráoltott rész elpusztulása után a mirabella kihajt, fává cseperedik és termőre fordul.

Nemrég volt szerencsém egy másik mirabolán magonchoz, a kökényszilvához is. Azt hittem, igazi kökény, csak jókora fává nőtt, és szinte alig volt tövise. Viszont kéken is elviselhető az íze, így gyanússá vált. Gyümölcsész ismerősöm kökényszilvának nézte, de nevezik görög szilvának vagy zabszilvának, zabbal érő szilvának is. A szakirodalom szerint nagyon jó méregtelenítő, vértisztító, zsírcsökkentő hatású, kiváló immunrendszer- és idegerősítő. Többnyire bort és pálinkát készítenek belőle, de lekvárnak is kiváló alapanyag.

Amúgy a konyhában gond nélkül helyettesíthető a ringlóval az „úri” szilva, süteményekben, pitékben is kiválóan megállja a helyét – de vegyük figyelembe, hogy lédús, és könnyen eláztathatja a tésztát. Fűszerezése is megegyezik a nagy testvérével: leggyakrabban fahéjjal, szegfűszeggel ízesítjük, de illik hozzá a vanília, a szerecsendió is. A férfiak leginkább pálinka- alapanyagként tartják számon, megjegyzem, jó bor is készíthető belőle, ami aztán első osztályú likőralap. Lekvár vagy kompót is készülhet belőle. Egy régi receptben tömény cukorszirupban javasolják tartósítani.