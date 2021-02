Foltokban már nyílik a hóvirág és a tavaszi tőzike

Az utóbbi években már megszokhattuk, hogy a legtöbb kora tavaszi növény jóval előbb virágzik, mint egykor szokott, ezért aztán az sem meglepő, hogy az elmúlt napokban tapasztalt felmelegedés miatt beindult a hóvirág és a tavaszi tőzike. Egyelőre még csak foltokban, de a megyénk számos pontján találkozhatunk már velük.

Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre mondta mindezt a hétvégén, miközben tavaszi virágok után kutatva jártuk végig a Kerka-völgyét. A patak nyomvonala mentén Ramocsától egészen Muraszemenyéig, de Kányavárnál, Lispeszentadorjánnál, Barlahidánál és Zalalövőnél is előfordulnak már.

– A hóvirág minden valamirevaló üde erdőben vagy annak szélén felbukkan, a tavaszi tőzike azonban jobban kötődik a vizes élőhelyekhez, azt jobbára égerligetekben, égerlápok környékén találhatunk – magyarázta Lelkes András. – Az, hogy idén már február elején megjelent, elsősorban az enyhe télnek köszönhető. A januári melegebb napokban már megindultak az életfolyamataik, az elmúlt hét 15 fok körüli hőmérsékletének hatására pedig a virágukat is kidobták. Ez persze közel sem jelenti azt, hogy mostantól tömeges virágzásra lehet számítani, ha lehűlés jön, akkor megtorpan a növény fejlődése.

A természetvédelmi szakember hozzáteszi, a Kárpát-medence klímájának egyik érdekességét az adja, hogy nyolc olyan hónapunk is van, amikor fagy, de akár húsz fok körüli meleg is előfordulhat. Az sem ritka, hogy egyik éven adott napon fagypont alá süllyed a hőmérséklet, rá egy esztendőre ugyanazon a napon pedig tűző napsütést tapasztalhatunk. Az itt előforduló növények alkalmazkodtak ehhez a klímához. Ha korábban jön a felmelegedés, a tavaszi virágok előbb bújnak ki a földből, ha elhúzódik a hideg, akkor később.

– A hóvirág és a tavaszi tőzike virágzását sokáig a nőnaphoz, március 8-hoz kötötték az emberek – folytatta Lelkes András. – Ma már nem ennyire egyértelmű, de általánosságban azért még most is elmondhatjuk, hogy vagy akkoriban kezd el nyílni, vagy már levirágzóban van, de azért még találunk belőle azon a napon is.

A természetvédelmi őr azt is mondja, bár általánosságban a hóvirágot és a tavaszi tőzikét tartjuk az első tavaszi virágainknak, de ez egyáltalán nem igaz. A pannon endemizmusok közé sorolt magyar kikerics – amely a régi kétforintos érme hátoldalán szerepelt – már karácsony előtt is virágzik. Igaz, ez a növény Zalában nem fordul elő, a Villányi-hegységhez tartozó Szársomlyó oldalán van az egyedüli élőhelye.

– A zsibavirágnak vagy sípoló virágnak is nevezett szártalan kankalin viszont tömegesen megtalálható Zalában, miközben az ország többi részében ritkább – mutatott egy újabb növényt Lelkes András. – Érdekessége, hogy a nyári hónapok kivételével szinte az év bármely időszakában képes virágot hozni. Annak ellenére, hogy zártkertek környékén, szőlőhegyeken vagy akár a kiskertekben is előfordulhat, szintén a védett növényeink közé tartozik. Ugyancsak kora tavaszi virág a kisvirágú hunyor, amely bár a hóvirághoz vagy a tavaszi tőzikéhez képest kevésbé látványos, de velük azonos időszakban virágzik. Érdemes megemlíteni még az errefelé vadorgonának is nevezett farkasboroszlánt is, ez az erős illatú növény pontszerűen fordul elő erdeinkben, a virágzása pedig akár meg is előzheti a hóvirágét.