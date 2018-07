Fokozottan figyelj kedvencedre a hőségben!

A hosszú, esős napok után megérkezett a kánikula Zala megyébe is, s úgy tűnik egy darabig nem fog tágítani.

Fontos, hogy ne csak magunkra, hanem kedvencünkre is gondoljunk a forróságban. Akárcsak nekünk, az állatoknak is szüksége van fokozott folyadékpótlásra, így ha sétálni visszük mindig legyen nálunk egy üveg víz, amivel megitathatjuk. Arra is figyelnünk kell, hogy a háziállat ne legyen túl sokat a napon, biztosítsunk számára hűvös, árnyékos helyet.

A kutyusok és cicák tappancsa, főleg a déli melegben könnyen az aszfalthoz éghet, így ha lehet halasszuk későbbre a sétáltatást.

A lakásban tartott állatokra is figyelnünk kell. Ha elmegyünk otthonról a hőség idején, mindig húzzuk be a függönyt! E nélkül a lakásban pihenő háziállatunk – akár terráriumban tartott rágcsálóról, akár kutyusról van szó – pusztulás fenyegetheti a nagy melegben.