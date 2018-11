Filmszalagok a ruhásszekrényből: a szepetneki Panka Sándor elajándékozta gyűjteményét

Odüsszeusz, Szép vagy Párizs és Jegesmedvék nyomában. Megsárgult dobozokban évtizedek óta szunnyadtak a régi filmtekercsek a szepetneki Panka Sándor garázsának mélyén, melyeket most elajándékozott.

Kivételes gyűjteményt őrzött

A rendezett ház kapuját nagyra nyitotta a vendégek előtt a 72 éves Sanyi bácsi. A keszthelyi székhelyű Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület elnökét, Szávics Gyulát várta, akinek kivételes gyűjteményt adományozott: a garázsa mélyén féltve őrzött, sorba rendezett több mint negyvenéves filmszalagokat.

A szakemberekkel együtt léptünk a vaskos, tömör fából készült ruhásszekrényhez, mely legalább kétszáz darab, változatos témájú filmet rejtett. A szőlőmetszéstől egészen az agyagművészetet feldolgozó alkotásokig szinte mindenféle témájú mozit láttunk a polcokon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Évtizedekkel ezelőtt Nagykanizsán megmentettem a kópiákat a végső pusztulástól, de öregségemre feleslegessé váltak – mondta Panka Sándor. – Sokat gondolkoztam, mi legyen a sorsuk, mivel komoly eszmei értékük van, nem hajíthattam a gyűjteményt egyszerűen a kukába. A 16 és 35 milliméteres celluloid szalagok a mai napig kifogástalan állapotban vannak. Száraz helyre kerültek, s az évtizedek alatt a családdal gyakran átforgattuk a dobozokat.

Mesélt az emlékeiről

A szekrény előtt időzve a nyugdíjas férfi mesélni kezdett. A nosztalgiázás közepette csak úgy tódultak az emlékek.

– A családunk sokat költözött, általános iskolába például Eszteregnyén jártam, ahol az igazgatónő olyan sokoldalú volt, hogy mozigépészként is tevékenykedett – mesélte Panka Sándor. – A többi gyereket is érdekelte a mozigép működése, de engem lenyűgözött. Ahogy egymásba kapaszkodtak a szalagok, s mindez a mozivásznon egy filmben egyesült, az minden képzeletemet felülmúlta. Varázslatként ért, s e szépségről még többet szerettem volna tudni. Határozott céljaim lettek, a mozigépész szakmát néztem ki.

Az álmait követve 1967-ben normál mozigépész szaktanfolyamon szerzett oklevelet, mellyel a 16 és a 35 milliméteres szalagok befűzésére, s a gépek kezelésére is képesítést kapott.

– Az iskola elvégzése után másfél évig Letenyén gyűjtöttem tapasztalatot, s mivel úgy éreztem, érdemes több lábon állni, ezért az erdőgazdaságnál motorfűrészelőként dolgoztam – folytatta. – Viszont sokkal jobban vágytam a mozigépek mellé, 1972. február 2-án felvettek Nagykanizsára, a Béke moziba, későbbi nevén Apolló Film­centrumba (ma Medgyaszay Ház). Az itt töltött 26 év számos élményt adott. Délelőtt matiné előadásokat tartottunk óvodásoknak, majd jöttek az iskolások, délután 16, 18 és 20 órakor pedig szinte mindig telt ház előtt mutattuk be a filmeket. A legnagyobb élmény kétségtelenül az 1959-ben készült Ben Hur című színes amerikai film­eposz bemutatója volt. William Wyler alkotása Lew Wallace regényének harmadik, s egyben legsikeresebb filmváltozata: 12 kategóriában jelölték Oscar-díjra, ebből 11-et meg is nyert. Nemcsak a kritikusok, de a kanizsai közönség tetszését is kivívta. A terem 450 fő befogadására volt képes, s a további negyven pótszék ellenére például egy 80 éves házaspár állva nézte végig az alkotást. A négyórás mozihoz 14 tekercset fűztünk be a gépbe. Figyelni kellett, a hiba lehetőségét sem engedhettük meg. Az emberek állva tapsoltak, ami számunkra nagy örömet szerzett.

Panka Sándor a Kanizsa környéki falvakban is gyakran szervezett vetítéseket. A több mint két évtized során csak egyszer vétett egy kisebb hibát. Épp egy ilyen túrán járt Szepetneken, ahol a Halálos tévedés című 1970-es német western került a vászonra. A sztori szerint 1896-ban járunk. Az indián rezervátum területén a Wyoming-olajtársaság illegális fúrásokat folytat titokban. A rézbőrűek naivan úgy hiszik, hogy a fehérek tisztességes partnerek lesznek, és az ő sikerükből még ők is hasznot húzhatnak.

– Többször lejátszottuk már, ám valamiért az első két tekercs után az ötödiket fűztem be – mosolygott. – Amikor észrevettem, hogy összekuszálódtak a cselekmény szálai, lementem a nézőtérre és bevallottam a kevésbé halálos tévedést.

Aztán hirtelen elhalkult.

– Azt hittem, a gép mellől mehetek nyugdíjba – tette hozzá. – Miután 1992-ben megszűnt a mozi, a főnökeink azt tanácsolták, hogy a színpad mögött őrzött tekercsekből a lehető legtöbbet vigyük haza. A mozigépeket pedig megvehettük, így néhányat megmentettünk a pusztulástól. Ha nem vagyunk elég gyorsak, a teljes készletet a győri égetőben semmisítették volna meg. A mai napig sajnálom, hogy ilyen szomorú vége lett a kanizsai történetnek. Szerencsére nem maradtam munka nélkül, ötvenévesen a Cserháti Sándor Szakképző Iskola kollégiumának portásaként teljesítettem szolgálatot.

Panka Sándor feleségével Szepetneken alapított családot. Próbálkozott retró filmklub indításával, ám az néhány vetítés után nem érdekelte már a digitális korban élőket. Pedig véleménye szerint egy gazdatanfolyam résztvevői például nagy hasznát vehették volna a korábbi oktatófilmeknek, tanulhattak volna elődeik gyakorlatából.

– Most egy újabb korszak zárult le azzal, hogy ezután a keszthelyi egyesület vigyáz a filmekre – vélekedett. – Azért néhány kópiát, így A képek a magyar némafilm történetéből címűt, valamint IV. Károly koronázását vagy Rákóczi újratemetését megtartom a jövő nemzedékének. Ahogy a mozigépek is megmaradnak, hiszen ezek örök értéket képviselnek.

Szávics Gyula a filmezésről

A Balaton-parti filmmúzeumot üzemeltető Szávics Gyula hasonló véleményen van. A többek közt agrármérnök végzettséggel rendelkező egyesületi vezetőt szintén gyermekként „fertőzte meg” a filmezés. Somogyszentpáli srácként gyakran sertepertélt a helyi mozigépész mellett, aki gyakran a közeli kocsmában engedte ki a fáradt gőzt. Eközben Gyula megtanulta kezelni a gépeket, a jobbkeze lett, gyakran egyedül is kiteljesedhetett.

– Azután döntöttem el, hogy megalapítom a Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesületet, amikor a keszthelyi Hegedüs Ferenc, az egyetem műszaki vezetője két éve az intézmény egyik elhagyott raktárában mutatott kétezer darab mezőgazdasági oktatófilmet – fogalmazott. – Ezeknek a 40-50 éve polcokon porosodó emlékeknek nemcsak történeti, hanem szakmai értékük is van. Olyannyira, hogy Pápára rendszeresen járunk, s a mezőgazdasági technikumban vetítünk ezekből. Sőt, már ellátogattunk néhány iskolába is, ahol filmtechnika óra keretében az analóg filmezésbe kaphattak betekintést a gyerekek. A fiatalok a vetítőket nemegyszer mikrohullámú sütőnek nézték, egyszóval van tennivalónk.

Az egyesület céljai között szerepel a szepetnekihez hasonló műkedvelők felkutatása. Az interneten keresztül is mindig nyomatékosan felhívják az emberek figyelmét, hogy semmit ne dobjanak ki, még a VHS kazettákat sem, hiszen a jövő generációja éhezik a tudásra. Ezeket a filmritkaságokat igyekeznek digitalizálni, bár a szalagok szavatossági ideje 300 év.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS