Fesztivál helyett jön a Völgyhétvégék Kapcsolon, 500 főig

Idén a járvány miatt elmaradt a Művészetek Völgye fesztivál a Balaton-felvidéken, de helyette jön a Völgyhétvégék sorozat, mely csütörtökön indult, és mint mindig, a kocsmában is történt „valami”.

Mostantól négy őszi hétvégére benépesül a Zalához közeli kis falu, lesznek koncertek, kiállítások, előadások, filmvetítések és beszélgetések, de a résztvevők számát összesen ötszáz főben korlátozták.

Csütörtökön átadták Kapolcs új főterét, amely az elsődleges helyszín lesz a Völgyhétvégéken, ott lép fel mások mellett az Erik Sumo Band, a Csík-zenekar, a Kiscsillag, Hobo, az Anna and the Barbies és a 30Y is. Ezzel együtt felavatták a 320 millió forintból felújított Kuthy-villát, amely MűvészVölgy Kúria néven szolgálja a kultúrát.

A ceremónián Könnyid László, a forrást biztosító Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese kiemelte: minden eddiginél többen nyaraltak idén a Balatonnál, a három nyári hónapban pedig a magyarok tízmillió vendégéjszakát töltöttek el belföldön, s szeptemberre is nagy számban vannak foglalások.

Mindezek után a vendégsereg Cili néni ikonikus kocsmájához vonult, amelyet a Hangfoglaló program keretében poptörténeti emlékponttá nyilvánítottak. Az italkimérésben – az elmúlt 30 év során – fellépet Cseh Tamás és Hobo is. A bejárat melletti lépcső tetején táblát helyeztek el, rajta egy QR-kóddal, amelynek segítségével felfedezhetők az ország további poptörténeti pontjai is.

Este az új főtéren a Dés László nevével fémjelzett Random Trip formáció lépett fel, ma pedig, különböző helyszíneken, például Pál apostol levelei által ihletett dalok hallhatók Gryllus Dánieltől, Szirtes Edina Mókustól, valamint Ferenczi György bandájától, az 1-ső Pesti Rackáktól, s látható lesz a Farkas–Szajkó–Snétberger-trió is.