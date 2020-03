Fermentálással egészséges, vitaminokban és enzimekben gazdag táplálék nyerhető

Növényi sajt quinoából? Joghurt kókuszból? Pesto fodros kelből? Növényi eredetű tejföl? Habár első hallásra szokatlanul hangzanak, a ma ismert legegészségesebb élelmiszerek ezek, melyek egy különleges eljárással, a fermentálással állíthatók elő – akár otthon is.

A nagykanizsai kötődésű Horváth Juditról már többször írtunk cupcake-jei, azaz csészesüteményei, édes-díszes tojástortái és gluténmentes, kovásszal készült péksüteményei kapcsán. Most újabb oldaláról mutatkozik be.

– Amikor tizenkét éve különféle ételintoleranciákat és allergiát diagnosztizáltak nálam, beleástam magam az egészséges (illetve szükségszerűen az egészségtelen) mikroflóra kérdéskörébe – bocsátotta előre Horváth Judit. – A kutatásom során a legtöbb forrás igazolta a már őseink által is hangoztatott egészségvédelmi elméletet, miszerint „amit eszel, azzá leszel”. Nem mondanám, hogy egészségtelenül étkeztem előtte, de mivel az én csecsemőkoromban valószínűleg az akkor még kevéssé ismert tejfehérje-allergiával születtem, a tejalapú diéta komoly károkat, felszívódási zavart, járulékos keresztallergiákat, később pedig pajzsmirigy-rendellenességet okozott az évek során. Ez az allergia gyógyíthatatlan immunrendszeri hiba, így az érdeklődésem középpontjában inkább az állt, hogyan támogatható az immunrendszer ahhoz, hogy az a fennálló problémák mellett is minél hatékonyabban, zavartalanul működhessen. Így jutottam el a fermentáláshoz és a gluténmentes kovászoláshoz.

Judit elmondta: fermentálás szavunk a latin „fermentare”, azaz „erjeszteni” kifejezésből származik. Gasztrotechnológiai szempontból úgy határozhatjuk meg az eljárást, mint egy kémiai folyamatot, mely során szerves anyagok mikroorganizmusok – élesztők, baktériumok, gombák – segítségével, kontrollált körülmények között bomlanak, vagy erjednek. A meginduló erjedési folyamat alapja a mikroorganizmusok jelenléte. Aszerint, hogy az erjedési folyamatban milyen mikroorganizmusok vesznek részt, különféle típusú fermentációk léteznek, így ismerünk alkoholos, tejsavas, vajsavas és ecetes erjedést.

– A bomlás (rothadás) és a fermentálás látszólag hasonló folyamat, mégis nagy különbség van köztük – fogalmazott Horváth Judit. – A fermentáció során keletkezett végtermék ehető, mi több, tápláló, míg a bomlással keletkezett termék nem ehető, sőt, kimondottan káros a fogyasztása. A konyhai fermentálás során az a feladatunk, hogy a számunkra kívánatos tejsavbaktériumok számára kedvező körülményeket teremtsünk: állandó, optimális hőmérsékletet – ez ideális esetben 18–22 Celsius-fok –, fontos továbbá a közvetlen napfénytől, a szennyeződéstől, fertőzéstől való védelem, melyet a tisztára mosott üveg, az oxigénmentes közeg és a megfelelő töménységű sóoldat biztosít. S hogy hogyan fermentáljunk? A zöldségeket (sárgarépát, zellert, káposztát, gyömbért, édesköményt) megtisztítjuk. Kívánt méretre, lehetőség szerint egyforma nagyságúra vágjuk, a súlyához viszonyítva 2-3 százaléknyi sóval sózzuk – de ne lépjük túl az előírt mennyiséget, mert az lassítja, vagy akár meg is gátolja a későbbiekben elvárt erjedést. Megkeverjük, átforgatjuk az egészet és körülbelül 10 percig hagyjuk állni, hogy a só hatására levet eresszen a keverék. Ezzel a lével fogjuk a feldarabolt zöldségeket az üvegben felönteni. Felöntő levet, vagyis brine-t úgy is készíthetünk, hogy felforraljuk a vizet, majd amikor szobahőmérsékletűre hűlt, minden literéhez adunk 1 csapott evőkanál (körülbelül 20 gramm) sót. A legtöbb zöldséghez elég ez a 2 tömegszázalékos töménységű sóoldat.

Az aprított, sózott zöldségeket szorosan összepréseljük az üvegben, ráöntjük a saját levét és/vagy a korábbi fermentált élelmiszer levét. Ha kevésnek tűnik a folyadék, szűrt, vagy forralt és visszahűtött vízzel pótolhatjuk, de hagyjunk a tetején körülbelül kétujjnyi helyet, hogy az erjedés során terjeszkedhessen. Súlyozzuk, hogy a folyadék alatt maradjanak a zöldségek, oxigénnel nem érintkezve, majd szorosan lezárjuk. Célszerű egy tálba helyezni, hogy a terjeszkedő és esetlegesen távozó folyadék abba folyjon ki. Szobahőmérsékletű (lehetőleg egyenletesen 20 Celsius-fok körüli), sötét helyre tesszük, és naponta kóstolgatjuk. Amint ízlésünknek megfelelővé érett, a hűtőbe helyezzük, így lelassul az erjedés és fogyasztható. Ha a folyadék tetején fehér, vagy színes penész jelenik meg, ez az élesztőgomba eredménye, s azt jelenti, hogy a körülmények nem voltak megfelelőek: a zöldség nincs folyadék alatt, nem megfelelően van lefedve, vagy egyenletlen a hőmérséklet.

S hogy miért jó fermentált terméket fogyasztani? Horváth Judit Paracelsust, a híres középkori orvost idézi: „A halál a bélben lakozik”. Ezt a régiek is jól tudták, ezért a fermentált élelmiszerek fogyasztása nem új keletű az egészségükkel törődők körében, hanem évezredekre nyúlik vissza – éppúgy megtalálhatjuk ezeket az étkeket a nyugati, mint a keleti kultúrákban. Például a kimcsi erjesztéssel tartósított káposzta, retek és egyéb zöldségfélékből álló „szupertáplálék“, hiszen magas rost- és alacsony kalóriatartalma mellett tele van C-, A-, valamint B-vitaminnal, de mindenekelőtt a bélflórára jótékony hatást gyakorló baktériumokkal. Tehát a fermentálás egy olyan tartósítási forma, amely káros adalékok hozzáadása nélkül történik, és mivel nem éri az ételt sem túl magas, sem túl alacsony hő, így a benne lévő vitaminok és enzimek is jelen lesznek a végtermékben.

– Sokszor, sok forrás hangsúlyozza, hogy aki allergia, fertőzés, vagy egyéb betegség miatt bélflóra-regenerációra szorul, esetleg candidiasisban, vagy valamilyen élelmiszer-allergiában szenved, az erjesztett termékeket fogyasszon – folytatta a szakember. – Ugyanis egy rosszul működő emésztőrendszer számára, amely nem képes megfelelően emészteni, ezek a már „előemésztett” élelmiszerek nem okoznak olyan terhelést, mint nem fermentált társaik. Mindezek közül érdemes előnyben részesíteni a fermentált zöldségféléket, mert azokban sokkal nagyobb számban vannak jelen a bélflórára jótékonyan ható baktériumok. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy ezek az élelmiszerek támogatják a szervezet sav-bázis egyensúlyát, így a káros baktériumok kevésbé képesek megtelepedni, vagy elszaporodni ebben a közegben.

S hogy milyen szuperélelmiszerek készülhetnek fermentálással? A repertoárnak gyakorlatilag csak a képzeletünk szab határt. Judit például az alacsony szénhidrát-, viszont igen magas fehérjetartalmú quinoa magból növényi sajtot készít. A nálunk kevéssé ismert, télen is szedhető káposztaféléből, a fodros kelből pesto, a kókusztejből joghurt születik fermentálással, a növényi eredetű tejfölről nem is beszélve. Aki pedig rendelkezik némi kreativitással, kísérletező kedvvel, az maga is kiváló receptúrákat alkothat.