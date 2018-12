Fényfüzérek, -játékok, világítás – Karácsonyi trendek Zalában

Egyre hangulatosabbak, fényesebbek a települések az adventi időszakban, nemcsak az önkormányzati díszkivilágításnak, hanem a magánlakások, házak dekorációinak is köszönhetően.

A karácsonyfára fűzött égősor évtizedekkel ezelőtt is divat volt, de manapság már a világító dekorációknak olyan tárháza áll rendelkezésre, hogy alig lehet választani belőlük. A díszítéshez az egyik zalaegerszegi villamossági szaküzletben kértünk segítséget.

– Alapvetően kültéri és beltéri fényfüzérekből lehet választani, a legfontosabb különbség, hogy a kültéri nem 220 Volttal működik, hanem kisfeszültségű – mondta Horváthné Éva, az üzlet munkatársa. – Különböző hosszúságú füzéreket lehet kapni, akár az egész ház körbehúzható ezekkel, és formában és színben is nagy a választék. Ma már jellemzően LED-ekből állnak a füzérek, amelyek lehetnek színesek, fehérek, s azon belül is hideg vagy meleg fényűek. Kültérre sokan a hideg fényűt viszik, mert jobban látható, feltűnőbb, a lakásba viszont sokan melegfehéret választanak.

Nagy divat manapság a falra vetített fényjáték, az utóbbi időben az önkormányzatok is előszeretettel alkalmazzák rendezvényeken, vagy a karácsonyi vásárt feldobva. Otthon is dekorálhatunk olyan fénnyel, amihez nem kell vezetéket kihúzni méterenként, csak letámasztani a projektort, s a jégcsaptól elkezdve a hóemberen át sokféle képet vetíthetünk a házfalra, akár a motívumokat váltakozva is, színesben vagy fehér fénnyel.

Attól sem kell tartani, hogy nagyon megterhelné a pénztárcát a fényjáték, hiszen a vezetékes füzérekhez hasonlóan ezek is LED-esek, takarékosak. Gyors számolást végeztünk: ha advent idején egy hónapig folyamatosan üzemeltetünk egy projektort, körülbelül 2000 forinttal nő meg a villanyszámlánk.

Beltérre már aligha vesszük elő a régi, csipeszes izzósorokat, akkor sem, ha még működőképesek, ezt tapasztalják az üzletben. A karácsonyfa-világításban is a LED ural mindent. Két éve megjelent a nano-LED, ami olyan pici, hogy alig látható, és egy damilszerűen vékony vezetékre van felfűzve. A karácsonyfán gyakorlatilag csak a világító pontok látszanak, nagyon dekoratív és elegáns ez a megoldás. Persze aki magát a világítótestet is látni akarja, megint elgondolkodhat, hogy milyen alakút válasszon, apró hógolyó formájút vagy csillagot? Az ablakra akasztható fényhálók, fényfüggönyök esetében ugyanez a bőség a dilemma.

S ha már a függönyöknél tartunk, a karácsonyfa-világítás is lehet olyan, mint egy függöny: terjedőben van az a megoldás, hogy egy központi csatlakozóegységet tesznek a fa tetejére, s abból húzzák lefelé a fényszálakat, nem pedig körbetekerik a fán a drótot.

Az ablakdíszek jellemzően tappanccsal illeszthetők és elemmel működnek, nem kell, hogy konnektor legyen a közelben. Ezek is LED-esek, tehát ezek sem fogyasztanak sokat. A LED-füzéreknél az sem jelent gondot, ha egy-egy világító dióda netán tönkremegy, mert ilyenkor nem alszik ki az egész füzér.

A kereskedelemben kapható fénydekorációk között olyanra is lelhetünk, amelyiken beállíthatjuk, hogy mettől meddig világítson, s ezt meg is jegyzi, másnap is eszerint működik, a be- és kikapcsolással nem kell foglalkozni, tájékoztatott Zóka Anita üzletvezető.

Megtudtuk azt is, hogy a LED-es világítások ára lefelé mozdult az utóbbi években, ahogy egyre terjed ez a technológia. Zóka Anita arra is felhívta a figyelmet, hogy szaküzletben érdemes beszerezni ezeket a dekorációkat, mert behoznak az országba rossz minőségűeket is. Érdemes rákérdezni, van-e garancia a termékre, ha van, már biztosak lehetünk a dolgunkban.

Ha pedig nosztalgiázni szeretnénk, még petróleumlámpa alakú LED-lámpát is kitehetünk az ablakba, vagy felakaszthatunk a teraszra.

