A fényektől nem látjuk a lényeget – Hogyan hat ránk a téli napforduló

December 21. a téli napforduló napja. Ez az időszak nem csak az asztrológiában, önmagunk számára is fontos. A küszöbönálló ünnep elgondolkozásra, lelkünkbe pillantásra is remek alkalmat nyújt.

A téli napforduló idején a Föld forgástengelye a Nap sugaraitól a legnagyobb szögben hajlik el. Nálunk, az északi féltekén ennek időpontja december 21, míg a déli féltekén június 21.

– Az északi féltekén eddig északról délre halad a Nap, ezt követően délről északra. Így december 21-én volt az év legrövidebb nappala, egyben természetszerűleg a leghosszabb éjszaka. Ezután egyre hosszabbak a nappalok, újjászületik a fény, győz a világosság.- kezdte beszélgetésünket Végh Katalin keszthelyi asztrológus.

Ez az időszak hajdan számos kultúrában, vallásban jelentős volt, gazdag szokásokkal és hiedelmekkel. Az asztrológiában is meghatározó: ekkor a Nap belép a „megfagyott fénynek” is nevezett Bak csillagképbe, melynek uralkodó bolygója a Szaturnusz.

– A Bak szilárd, hangsúlyos jegy, a görög mitológiában Kronoszhoz, az idő urához kapcsolták, a felelősségvállalás szimbóluma is. Ugyanazt jelképezi, mint amiről a napforduló is szól: a tisztázásról, az önmagunkba őszintén tekintésről, az értékekről- mondta Végh Katalin, hiszen a téli napforduló, egyben az advent időszaka ma is jelentős lehet az ember életében.

– Ilyenkor mély várakozás van bennünk. A leghosszabb éjszakán, a természet legkevesebb világossága és legnagyobb sötétsége idején kellene, hogy egyre világosabb legyen a lelkünk. Nehéz ezt a mai embernek megtenni, mert a külvilág nem csendesedik, nem sötétül el. Bár csodálatosan pompázik a város, de mindenhol mesterséges fények vannak, nem engedjük elsötétülni a külvilágot. Nem engedjük lelassulni a világot, az életet. Szaladunk, vásárolunk és nem tudunk odafigyelni a belső világunkra – szólt a sokak által ismert hangulatról az asztrológus. Mert valljuk be, sokak számára az elmúlt napokban, hetekben az ajándékok, az ünnepi vacsora hozzávalóinak beszerzése az üzletekben tolongó tömeget, az idővel való hadakozást jelentették.

– Holott a várakozás időszaka arról szól, hogy valamit megszüljünk magunkból, valamire, valakire várjunk – a kereszténységben Jézus megszületésére, de a fény születésére is. Mély alászállásnak kéne megelőznie, hogy a lélek tudjon táplálkozni. De ennek nem adunk teret. Érdemes lenne elgondolkozni, hogy kinek mit jelent a fény. Lehet, hogy valakinek egy új élethelyzetet kell integrálnia magába, vagy el kell engednie olyan dolgokat, melyek már elavultak, lényegüket vesztették, de ragaszkodunk hozzájuk. Ezt a világosságot kéne csiholni, csiszolni, lelassulni, elcsendesedni, hogy meghalljuk belső hangunkat. Mi ordítva kérdezünk, de a válasz mindig ott van bennünk- adott tanácsot az előttünk álló időszakra is Végh Katalin. Persze biztosan sokakban felmerül. a mindennapokban, a rohanásban hogyan lehet mindezt megvalósítani? Apró lépéseket javasol az asztrológus. Például egy sétát a Balaton-parton, vagy az erdőben, ahol idővel megtapasztaljuk a most pihenő, leveleiket lehullajtott fák újjászületését.

– Tudatosan rákészülve, megteremtve, lefaragva a csillogásból mindenki tud magának, ha nem is napokat, de órákat szakítani, amikor leül egy gyertyával a csendes sarokba és átértékel sok mindent. Egy egész év van a hátunk mögött, itt van az összegzés ideje: hogy mi történt eddig, mi az amit szeretne magáról leválasztani. Nem feltétlenül kell nagy változásokba beleugrani, elég, ha az ember rendet tesz a gondolataiban, döntéseket hoz, vagy éppen elfogadja, hogy nem tud még dönteni. Ez is az önmagunkkal való megbékélést jelenti. Hagyni kell, hogy megvilágosodjon a lélek. Ha számot vetettünk magunkkal, jön a fordulópont, a Szilveszter,, amikor megünnepeljük a döntéshozatalt, fényességet, az újjászületést, amikor megtörténik a feloldódás. Nő a nappalok hossza, a virágos órák száma, haladunk a tavasz felé. Ha összegeztünk, tudjuk, mi az ami felé szeretnénk tartani.

A Nap belépett a Bak jegyébe, de nem mindenkire hat egyformán. Végh Katalin elemzése szerint a föld jegyűek (Bika, Szűz, Bak) jobban átélik az időszakot: az összegzés zsigereikben van, az elmélyülésre rásegít a természet. A csendességet, az elvonulást nehezebben viselik a tűz jegyűek (Kos, Oroszlán, Nyilas): lételemük a pörgés, az intenzív kommunikáció, de tudatossággal le tudják csendesíteni magukat.

A víz jegyűek (Rák, Skorpió, Halak) áramlóak: bele tudnak olvadni a jeges szilárdságba vagy belefagyni a pillanatba: nekik könnyebb az elcsendesülés. A levegő jegyűek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) – mivel levegő mindenhol ott van és kapcsolódni akar – szívesebben időznek a múlt vagy a jövő dimenzióiban. Ők is tudatosan tudják lecsendesíteni az elmét.

Végh Katalinhoz a kínai asztrológia is közel áll: 2018 a kutya éve lesz: a korrektség, az áldozathozatal, az önismeret, a tervek megvalósításának időszaka.