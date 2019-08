Fél évszázadot töltött a tanárpályán Busa Ferenc és felesége

A tanítás volt az életük: Busa Ferenc és neje fél évszázadot töltött el a pedagóguspályán, ebből a legtöbbet a bánokszentgyörgyi általános iskolában. Habár lett volna módjuk fiatalon váltani, maradtak, mert számukra ez a falu a világ közepe.

Az eredetileg magyar-orosz szakos Busa Ferencné Szőke Ilona a rendszerváltás után angolt is tanított a gyerekeknek, s bánokszentgyörgyi pályafutása során hét osztályt vitt végig osztályfőnökként negyediktől nyolcadikig. Férje, a matek-kémiás Busa Ferenc pedig idővel az intézmény igazgatója lett. Generációk sorát okították és nevelték így, együtt, több évtizeden át.

– Amikor ide kerültem, először kulturális csoportvezető lettem, aztán nagyon hosszú ideig igazgatóhelyettes voltam, majd amikor az előző igazgató nyugdíjba ment, átvettem tőle a stafétát, a tantestület engem választott meg a feladatra, amit egy cikluson keresztül, 5 évig láttam el – idézte fel Busa tanár úr. – Az iskola, kevés gyerekkel ugyan, de még ma is működik. Sajnálnám, ha megszűnne, mert kiválóan felszerelt intézményről beszélünk. Amikor a volt diákok az ország minden részéből jönnek osztálytalálkozókra, elámulnak, hogy se Szegeden, se Győrben, de még Budapesten sem annyira felszerelt sok iskola, mint ez. Nem beszélve a környezetről, ami körülveszi az intézményt: erdő mindenfelé, amerre csak a szem ellát.

Feri bácsi tisztában volt vele, hogy amolyan „mumus” tantárgyakat tanít a gyerekeknek, amelyek nem állnak mindenkihez közel, ezért igyekezett mindig szeretettel fordulni a nebulókhoz. Ha valaki nem értette a matézist, türelmesen, aprólékosan elmagyarázta neki. A kanizsai zeneiskola oktatóinak közreműködésével zenei képzést szervezett a diákoknak, amire akkor a fél iskola beiratkozott. A korral haladva pedig már akkor tanított informatikát, amikor máshol még híre-hamva se volt e stúdiumnak.

– Élvezték is a gyerekek nagyon – árulta el. – Az iskolának volt annyi pénze, hogy számítógépeket vásárolhasson, először csak négyet vettünk, majd minden évben szereztünk be továbbiakat. Amikor eljöttem nyugdíjba, már két gyermek tudott dolgozni egy gépen. Továbbá tartottam fotószakkört, az is sokakat érdekelt. Természetesen akkor még filmre fotóztunk az orosz ipar remekművein, Zeniteken, FED-eken, Zorkijokon, Ljubiteleken. A gyerekek a mai napig emlegetik azokat az élményeket, amiket ott kaptak, ezek szóba kerültek azon a találkozón is, amit tavasszal szervezett egyik kedves tanítványunk az én 75., illetve a feleségem 70. születésnapja alkalmából. Mi pedig ott jutottunk felejthetetlen élményhez: több mint 100 egykori diákunk köszöntött bennünket. Csodálatos volt…

A pedagógus házaspár mindkét tagja úgy véli, munkájukkal nem vallottak szégyent, ez kiderült azon a bizonyos találkozón is. Egyik tanítványuk például elismert üzletember lett, most is Bangkokból jött haza.

– Még arra is emlékezett, hogy az első jegye 1-es volt, amit tőlem kapott, azért, mert nem készült – mondta huncut mosollyal a tanárnő. – Ketten együtt az éveink alatt több ezer diákot tanítottunk, de mindenkire emlékszünk. Fordítva ez nem mindig igaz: volt olyan tanítványom, aki engem nem ismert meg, mert nyilván az ember arca sokat változik az évek alatt – én viszont még a nevüket is tudtam. A „gyerekeink” közül sok magas beosztású ember került ki: osztályvezető főorvosok, igazgatók, tudósok – éppen az utolsó osztályom fantasztikus volt. Nagy boldogsággal a szívemben jöhettem el nyugdíjba, mert tudtam, hogy valamennyien sokra viszik majd, annyira jó képességű gyerekek voltak. Egyikük most doktorál, a másik kislány stewardess-nek tanul, már az 5. nyelvet sajátítja el, a harmadik Miskolcon újságíró, szóval, büszke lehetek mindegyikre.

– Már gyerekkorban fel lehet ismerni a tehetséget – fűzte hozzá végül Busa tanár úr. – Tapasztalataink szerint ha valaki valamelyik tantárgy iránt érdeklődést mutatott, s ez még szorgalommal is párosult, az később azon a területen teljesedett ki. A cigány gyerekek között is voltak olyanok, akik később egyetemet végeztek. Egyébként az általam ismert és tanított roma diákok jó része nagyon rendes és törekvő volt. Jólesett, amikor a találkozón azzal jöttek oda hozzám, hogy tanár bácsi, engedjen meg egy ölelést… Boldog voltam, mert ebből azt szűrtem le, hogy annyi év után sem felejtettek el.