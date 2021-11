Feketeszőlő-trió, bio módra

Nálunk még a kordonon kelleti magát a népdalban is megénekelt „fekete szőlő” zöme, biztosítva a mindennapi friss gyümölcsöt a családnak és a madárnépnek.

Éppen itt tartottam a dicsekvéssel, amikor meghívás érkezett Öreghegyről, ahol nem kis büszkeséggel kínálták a már aranysárgába öltözött lugason ékeskedő hamvas, sötétkék bogyójú kormint, amiből mindig fent hagynak pár fürtöt, hogy jusson belőle kóstoló a vendégeknek. Bevallom, kicsit nagyképűsködtem, hogy korminom márpedig nekem is van, sőt az egyik kedvenc szőlőm. Direkt termő fajta, saját vesszőről szaporítható, gondozásához nem kell hókuszpókusz, permetezés nélkül, „bio” módon termeszthető. Borának a minősége állítólag nem a legjobb, sőt, tilos forgalomba hozni. A direkt termő szőlőfajták bogyójában ugyanis sok a pektin, aminek a lebomlásából a must forrásakor egészségre veszélyes metilalkohol keletkezik. Gyümölcsként, szőlőléként, lekvárként viszont kiválóak.

A direkt termő szőlők ugyanúgy tele vannak értékes vitaminnal, mint nemesített celebtársaik, vastag héjukban a szokásosnál is több a rezveratrol, a növények immunválaszként termelt vegyülete, amely a fertőzéstől védi a gyümölcsöt, de az emberi szervezetben is kifejti jótékony hatását, csökkenti az érel­meszesedés kockázatát. A polifenolok és a rezveratrol együtt gyulladást gátló erővel bírnak, gátolják a ciklooxige­náz enzimek működését és javítják a glükózfelhasználást a cukorbetegeknél. Kozmetikai hatása sem közömbös, állítólag lassítja a bőr öregedését. A kék szőlők cukor- és savtartalmuknak köszönhetően enyhén hashajtó hatásúak, s rosttartalmuk is segíti az emésztést. Fla­vonoidkészletükkel gátolják a vérrögképződést, csökkentik a koleszterinszintet, enyhítik a légúti betegségek, köztük az asztma okozta panaszokat.

Sokan kiköpködik a szőlő vastag héját, ami több okból is botorság, hiszen a benne lévő antocianidin elősegítené a vitaminok könnyebb beépülését.

A kormin feketeszőlő-nővére az izabella, aminek a borát szintén feketelistára száműzték. Egy jó barátom minden ősszel kér belőle pár fürtöt, mert az anyukája imádja az ízét és az illatát. Nem véletlenül mondják faluhelyen „eperszőlőnek” is, sokak szerint ugyanis az íze és az illata a tavaszi gyümölcsünkre emlékeztet. Az Amerikában vadon termő Vitis labrusca és az európai Vitis vinifera ismeretlen fajtájának a hibridje, a szép nevet arról a dél-kaliforniai asszonyról kapta, aki a szőlőnemesítőnek a keresztezendő szőlőtőkéket adományozta. Még a mai favorizált csemege- és borszőlőfajták sem tudták kiszorítani a kisebb szőlőskertekből, ahol ugyanolyan kedvelt, mint a direkt termő feketeszőlő-fivérük: az otelló. Számomra a legfőbb erénye, hogy sokáig a tőkén hagyható, rothadásnak és egyéb szőlőkórságnak ellenáll, a fagyot is jól bírja.

Ha már bor nem lesz a szőlőnkből, készítsünk belőle gyümölcssalátát. Vágjunk apró kockákra pár almát és körtét, keverjük hozzá a félbevágott fekete szőlőt, hintsük meg porcukorral, locsoljuk meg édes vörösborral és szórjuk meg durvára vágott dióval.

Próbáljuk ki a szőlős arc- és dekoltázspakolást: 10-15 szem szőlőt passzírozzunk át – csak a gyümölcshúst használjuk – , keverjünk hozzá 1-2 kanál joghurtot, 1 evőkanál zabkorpát – a tiszta arcbőrön, nyakon, dekoltázson hagyjuk hatni 15 percig, majd mossuk le. Készíthetünk arcpakolást szőlővel, tejjel és olívaolajjal, szőlővel és kevés élesztővel, szőlővel és mézzel, vagy csak nyomjunk szét pár szem szőlőt nagyobb lyukú szűrőn, a gyümölcshúst kenjük fel a képes felünkre negyed órára.