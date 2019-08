Fekete ribiszke, bébik, aggastyánok – Biokertész

Egy-két feketeribizli-bokrot még azoknak is érdemes befogadniuk a kertjükbe, akik nem szeretik az apró bogyók tömény, fanyar ízét.

Teaalapanyagként összeszedhetik például fonákján sárga illóolajmirigyekkel telepöttyözött levelét, amely a gyümölcshöz hasonlóan sok C-vitamint tartalmaz. A belőle készített tea izzasztó hatása jól jön majd a téli megfázások alkalmával, s emellett csökkenti a vérnyomást is, köszönhetően a benne található flavonoidoknak, proantocianidineknek, illóolajoknak, cseranyagoknak és a rutinnak. Enyhíti az ízületi és a reumás kínokat is és gyógyír lehet a hólyag, a vese és a prosztatabetegségekre. A bokorról frissen letépett feketeribiszke-levéllel bedörzsölve a helyszínen csillapíthatjuk a rovarcsípések okozta kellemetlenséget. A gyümölcs héjának festékanyaga, az antocián gátolja a baktériumok szaporodását, a gyulladás kialakulását, Skandináviában szárítva és porrá törve hasmenés ellen alkalmazzák. A mag zsíros olaja gazdag gamma-linolénsavban – e telítetlen zsírsav hiánya bőrgyulladáshoz vezethet – a tudós papok a kolostorokban anno a kiütéses, gyulladt bőr orvoslására használták.

A fekete ribizli kivételesen erős aromáját sokan más gyümölcsökkel, málnával, szamócával vagy almával szelídítik. Persze azért akad, akinek tetszik a fanyarsága és kihasználja, hogy különleges ízt ad a salátáknak, harmonizál a paradicsommal, a mentával is. Az Egyesült Királyságban például feljavítják vele az almabort, a franciák isteni gyógy­likőröket készítenek belőle.

A második világháború alatt, amikor a legtöbb C-vitaminban gazdag gyümölcsöt, például a narancsot nehezen lehetett beszerezni, Észak-­Európában a kormányok támogatták a zord időjárást is toleráló fekete ribiszke termesztését – 1942-től Angliá­ban minden két éven aluli gyermeknek ingyen adták a feketeribizli-szirupot, nem véletlenül persze, hiszen az anémiás, azaz a vashiányos vérszegényeket már a 17. században is fekete ribizli levével gyógyították a szerzetesek. A háborúban a repülőpilóták éjszakai bevetés előtt szintén feketeribiszke-készítményt kaptak, azzal erősítve a szemnek a sötétséghez való alkalmazkodását, a kapilláris erekre hatva ugyanis segíti megőrizni a szemfenék érhálózatának épségét. Állítólag a fekete ribizli több C-vitamint tartalmaz, mint a csipkebogyó, egy felnőtt ember már 50-60 fekete bogyó bekebelezésével fedezni tudja a vitaminszükségletét, s nem csak C-ből, hiszen jelentős mennyiséget tartalmaz A-, B5-, B6-, B1- és E-vitaminból is. A vízben oldódó C-vitamin köztudottan erős antioxidáns, javítja az immunitást, valamint a szervezet különböző betegségekkel és fertőzésekkel szembeni rezisztenciáját és segít eltávolítani a rákot okozó szabad gyököket. A kis fekete bogyók alacsony glikémiás indexe biztosítja, hogy a cukor nagyon lassan szívódik fel a véráramba, ellentétben a magas GI élelmiszerekkel, amelyek azonnal felemelik a vércukorszintet – a fekete ribizli jelentően lassíthatja ezt. Rendszeres fogyasztásával megakadályozható szervezetünk kollagénkészletének az idős korral járó csökkenése, megszűnése, s ezzel megelőzhetők a különböző ízületi betegségek, csökkenthető a bőrünk szerkezetének lazulása, a ráncok kialakulása, javíthatók az emésztési zavarok, különböző immunrendszeri elváltozások, az agyi tevékenység rosszabbodása. Summa summarum, a fekete ribiszke minden korosztály számára áldásos.