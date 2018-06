Erős zenei program a VOLT fesztiválón

Több mint negyedszázados története során most állt elő a legerősebb zenei programmal a Volt. Az általunk megkérdezett fesztiválozók közül többen is így vélekedtek.

Pedig az az általános vélekedés, hogy ma már nem annyira a zenei kínálat, hanem sokkal inkább a bulizás lehetősége, illetve a közösségi élmények vonzzák a fiatalokat az egyre népszerűbbé váló nyári fesztiválokra. A Volt – melyet 1993 óta rendeznek meg Sopronban – az egyik legnépszerűbb esemény, hiszen mintegy 200 fellépő zenekar, szólista vagy lemezlovas gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, s ezekre a produkciókra várhatóan (legalábbis a szervezők előzetes várakozásai szerint) mintegy 150 ezren látogatnak el.

Az ötnapos program kedden kezdődött többek között a Depeche Mode koncertjével, és ma estig (pontosabban vasárnap hajnalig) tart. Eddig a brit heavy metal legendát, az Iron Maident, a Tankcsapdát, illetve a modern rockot játszó amerikai Skilletet is felsorakoztató csütörtök volt a leglátogatottabb nap, arra már elővételben elkelt az összes jegy. – Igazán nagyszabású fesztiválon eddig még nem jártam – mondta lapunknak a 16 esztendős csesztregi Vörös László, aki édesapjával, illetve egy nála néhány évvel idősebb falubelijével együtt utazott Sopronba ezen a napon. – A Volt azért is volt jó választás elsőre, mert viszonylag közel van és a produkciók is közel álltak hozzám.

Lackó hozzátette: a Tankcsapdát már számos alkalommal látta, így az ő koncertjük nem jelentett igazán nagy újdonságot számára, a Skillet és az Iron Maiden tette teljessé az élményt, különösen ez utóbbi rendkívül látványos show-ja ragadta meg.

– Hosszú éveken keresztül rendszeres Volt látogatók voltunk, de miután az utóbbi időben nagyon vegyes lett a zenei kínálat, s egyre több benne a popzenei és lemezlovas produkció, szép lassan kikoptunk innen – mutat rá a fesztiválok sajátos világának egyik összetevőjére Németh Péter. – Ebben az esztendőben mégiscsak muszáj volt visszajönni, mert az Iron Maiden kihagyhatatlan. Eddig már több mint húsz alkalommal láttam őket, de mindig lenyűgöznek, most is így történt. Jövök szombaton is, akkor az Avenged Sevenfold miatt, őket még sohasem láttam. Szerintem most a legerősebb a Volt zenei kínálata, az Iron Maiden és a Depeche Mode is van olyan világsztár, amely önmagában is képes lenne akár egy stadiont is megtöltetni.

Az Iron Maiden nemcsak a hazai rockrajongókat mozgatta meg, közvetlenül a zenekar koncertje után négy ázsiai fiatallal futottunk össze a színpad előtt, egyikük egy relikviát szorongatott a kezében, nekik sikerült azoknak a dedikált dobbőröknek egyikét elkapniuk, amiket a zenekar dobosa, Nicko McBrain repített a közönség soraiba. – Bangladesből jöttünk, s csak az Iron Maiden miatt repültünk át Európába – mondta egyikük. – A koncert is hatalmas élmény volt, a dobbőr miatt azonban mindenképpen érdemes volt ide utazni. Már számos helyen jártunk az Iron Maiden miatt, de Magyarországon eddig még sosem. Innen két további koncertre megyünk még, együtt utazunk a zenekarral, pontosabban őket követjük.

Persze nem mindenkit az Iron Maiden vonzott a Voltra, a V.I.P. részlegen relaxáló fiatal lányok a koncertek utáni esti partira pihennek. Egyikük – Biankaként mutatkozik be – rögtön leszögezi, ez nem az ő zenei világuk. – Tudom, hogy ki az Iron Maiden, legalábbis hallottam róluk, de én nem szeretem a rockzenét – folytatja. – Bulizni, partizni akarunk, egy évben egyszer igazán jól érezni magunkat. Egész héten itt vagyunk a Volton, ötnapos bérletünk van, hónapokkal ezelőtt megvettük már, így nem is volt annyira drága. Szerdán a Hurts volt nagyon jó, bár az eső miatt jól eláztunk, pénteken pedig első sorban szeretnénk lenni Steve Aoki showján, én őt várom a legjobban. A Sárváron élő Müller Róbert ezúttal nemcsak fesztiválozóként van jelen a Volton, rögtön az első napon fel is lépett zenekarával a Posta Terasz elnevezésű kisebb színpadon.

A Das Model nevű formáció Depeche Mode tribute zenekarként működik, azaz a legendás csapat dalaival álltak ki a közönség elé. – Ez a Depeche Mode iránt érzett rajongásunkból adódik, mindannyian nagyon kedveljük Dave Gahant és társait – mondta a billentyűs hangszereken játszó zenész. – Nagyszerű érzés volt ugyanazon a napon színpadra lépni, mint a Depeche Mode. Természetesen meg is néztük őket, szerintem zseniális teljesítményt nyújtottak, hangzásban és látványban is minőségi produkciót lettek le elénk.