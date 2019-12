Emberi paraziták

Bong Joon Ho a koreai filmművészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Témaválasztásai merészek, provokatívak, ambiciózusak. Az Élősködők esetében is ez a helyzet, s bátran ki lehet jelenteni: az ázsiai rendező felért a csúcsra.

Kim Ki-taek (Kang-ho Song) és családja életét követjük nyomon, akik szegénységben élnek, s a napi betevőt apróbb munkákkal, valamint csalással, simlis húzásokkal szerzik meg. Ki-taek fia, Ki-woo (Woo-sik Choi) lehetőséget kap, hogy korrepetálja angolból egy gazdag família lányát. A lehetőség adott, „hőseink” pedig rövidesen parazitaként veszik birtokukba a tágas házat.

A nyitány rögtön szemlélteti, hogy a naplopó család mennyire nem tud, illetve nem is akar a saját lábára állni. A szomszéd wi-fijét lopják, majd amikor az jelszóval védi le, kétségbeesetten kezdik keresni az ingyenes lehetőségeket az internet eléréséhez. A szituáció pikantériája, hogy nem ostoba, tanulatlan emberekről van szó, egyszerűen csak így élnek, és igyekeznek kihozni a legtöbbet a körülményekből.

A cselekmény első fele tipikus szélhámosfilmet sejtet. Ki-woo rafinált ötlete nyomán behízelgi magát a tehetős polgárokhoz, s élmény nézni, ahogy szépen lassan a család minden tagja munkát kap, másnak kiadva magukat. A látottak alapján zsigerből antipatikusnak ítélhetnénk a főszereplőket, ez azonban nem így van. Bong mindig is mesterien játszott a jellemekkel, keverte a műfajokat, és árnyalta az össz­képet. Jelen esetben csúcsra járatta a többrétűséget, minden tekintetben.

Az Élősködők fő konfliktusa a gazdag-szegény problémakörben rejlik. Gondolhatnánk, hogy vannak jók, rosszak, bűnösök és áldozatok. A rendező azonban épp ennek a határvonalnak az elmosásában annyira kiváló. Nem mond ítéletet, helyette felvázol egy képet, melyben mindkét fél álláspontját megismerjük. Az érdekellentétek a felszínen egyáltalán nem ütköznek ki, mindenki kedves mindenkivel, megvan a kölcsönös tisztelet. Ugyanakkor ott lapul az irigység, az apróbb különbségek, melyek kulcsfontosságúak a történetben. Bong sokrétű elbeszélői stílusának másik bravúrja, hogy a film felénél pillanatok alatt műfajt vált. A szélhámos sztori egy csavar kapcsán átmegy pattanásig feszült thrillerbe, melyet lélegzetvisszafojtva nézünk. Groteszk események sodrásában találjuk magunkat, ahol lesz okunk hüledezni, meghökkenni és tövig rágni a körmeinket. A direktor mindezek mellé olyan finom szimbolikával operál, ami külön jelentéstartalmat kölcsönöz egyes jeleneteknek.

Bong kétségtelenül megmutatta, hogy nemcsak az ázsiai régió, hanem a világ filmes elitjében is számolni kell a nevével. Műve változatos, kreatív, izgalmas és remek érzékkel kidolgozott történet. Idén a Mi, illetve a Joker is erőteljesen foglalkozott a szegények és gazdagok közti ellentétekkel, de a legaprólékosabban ezt az Élősködőknek sikerült kivitelezni. A helyenkénti abszurditása ellenére is képes hiteles lenni, társadalomkritikája velős, mégsem szájbará­gós. Nem akarja lenyomni a néző torkán a mondanivalót, helyette egy minden ízében különleges sztorit tár elénk, melynek ott a helye az év legjobb alkotásai közt.

Ettől a parazitától nem fogunk egyhamar megszabadulni, de ennek csak örülni tudunk.