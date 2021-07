Elszármazottak is felfedezték maguknak a petrikeresztúri falunapot

A rendezvény közösségteremtő szerepét hangsúlyozta Borvári Lili polgármester a szombati falunap kapcsán. A rendezvény a település lélekszámát meghaladó érdeklődőt vonzott, közel ötszázan kapcsolódtak be a programokba.

Petrikeresztúron hagyományosan július harmadik hetének szombatján tartják a falu­napot, és ahogy korábban, idén is az volt a szervező önkormányzat célja, hogy olyan programsort állítsanak össze, amely a legkisebbektől az idős korú lakókig minden generáció számára kínált elfoglaltságot. A falu polgármestere többször kihangsúlyozta: náluk a közösségteremtésnek kiemelt szerepe van, ennek érdekében évente több programot is szerveznek, a falunap azonban az egyik legfontosabb közülük, ezért annak megrendezésére mindig nagy energiát fordítanak.

– Bár elszármazottak találkozóját külön nem hirdettünk, de nagy örömmel tapasztaltuk, hogy erre a napra nagyon sok olyan egykori falubeli visszajött, akik közeli településeken élnek – folytatta Borvári Lili. – Olyanok is jöttek, akiknek nincs kötődésük a faluhoz, őket már inkább a programkínálat vonzotta.

Programból pedig volt bőven. A főzőversenyre hét csapat nevezett, tőlük azt kérte az önkormányzat, hogy tájjellegű ételeket készítsenek, így szerepelt a kínálatban többek között vaddisznópörkölt és marhapofapörkölt dödöllével, lecsós sertéspörkölt pityókával, illetve cukkinis gellénházi prósza is. A díjazás is sajátos módon zajlott, hisz nem helyezéseket, hanem különböző címeket – például a legzalaibb, a legharmonikusabb vagy a legvendégmarasztalóbb étel – osztott ki a zsűri. Hogy senki se maradjon éhes, arról az önkormányzat is gondoskodott, paprikás krumplival és székelykáposztával kínálva a vendégeket. A gyerekek örömére volt kisállat-bemutató, ugrálóvár és trambulin, de akár az íjászatot is kipróbálhatták a kicsik és nagyok egyaránt. A rendőrök és a tűzoltók is tartottak bemutatót, míg a kulturális műsorban mások mellett a helybéli Pálfi Zétény és Jácint énekesek, a buborékaival a felnőtteket is lenyűgöző Kovács Kata, a Bistrock zenekar és a közelmúltban alakult Göcseji Szegek Néptáncegyüttes lépett fel.