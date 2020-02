Előadás-sorozat indult a női egészség évében Csömödéren

A test, a lélek, a szellem, a család, a növények az egészségünkért, illetve az egyensúly a témája, annak a hat állomásból álló programsorozatnak, melyet a településen indítottak el nemrég Lengyelné Csondor Katalin gyógynövénytermelő közreműködésével.

Az idei esztendő a női egészség éve, ehhez kapcsolódóan indították el a sorozatot, melynek első találkozójára február közepén került sor a helyi művelődési házban.

– Mindennap az egészségért, a magaméért és másokéért igyekszem dolgozni, és az ezzel kapcsolatos gondolatokat szeretném átadni ezen a programon – kezdte Lengyelné Csondor Katalin. – A hat előadás témáinak kialakításakor az fogalmazódott meg bennem, hogy eleve adott a test, ami hordoz magán különféle jeleket, jegyeket, amikből következtetni lehet. De ez nem csak ennyi, hiszen működéséhez sok minden kell belül is. Ott van a lélek és a tudat is, amivel kapcsolatban szintén csiszolni kell a tudásunkat. A család, a társas kapcsolatok szintén hozzátartoznak életünkhöz, de nem hagyhatjuk ki a növényeket sem, mint egészséghordozókat, majd a végén az egyensúly megtartásáról is szót kell ejtenünk.

A témákat bővebben kifejteni órákba telt volna, az előadó főként az érdeklődést kívánta felkelteni mondandója iránt.

– A test egészséges működésével kapcsolatban elsősorban a táplálékokról esett szó az első foglalkozáson, így a zöldségek, gyümölcsök, gabonák és egyéb élelmek egyensúlyáról – magyarázta. – A prezentációmhoz vittem 5-6-féle leveles zöldséget, reszelt édesburgonyát, pudinggá főzött zabpelyhet, köleskását és barna rizst köretként, hogy megmutassam a gabonafélék sokrétű felhasználását. Mindegyik tavaszi energiát hordoz. Emellett mutattam üvegbe zárt medvehagymakrémet, diólekvárt – amiből napi szinten kellene szerintem mindenkinek fogyasztania legalább egy kiskanállal –, valamint epret, barackot és szilvát befőttként. Ezek magukban kerültek bele az üvegekbe, majd így, üvegen át vízbe állítva gőzöltem a gyümölcsöket. Míg a test megfogható, a lélek már kevésbé, de a kettő összetartozik, mindkettőnek szüksége van fényre. A lélekkel szerintem összefügg a jóság, meseíróként ajánlom a meséket használni ahhoz, hogy egy olyan jelképrendszert állítsunk fel már gyerekkorban, amihez aztán vissza tudunk később is csatolni. Beszélünk majd az érzelmekről, az érzékszervekről, a szépségről, a megbocsátásról és az önismeretről, illetve az önszeretetről is, amik kellenek ahhoz, hogy céljainkat ki tudjuk tűzni és el tudjuk érni. Ha kitűztük a célt, akkor jönnek a megoldások is, amik elvezetnek a célhoz. Ezekre kell figyelni és önmagunkra, nem pedig másokra. Kell persze türelem is, mert nem megy minden egyből.

A témák közt fontos a család, ami szorosan összefügg a női egészséggel, hiszen – mint azt Lengyelné Csondor Katalin kiemelte – a nő csak akkor egészséges, ha körülötte a család is jól van.

– Ha a helyén tudunk kezelni dolgokat, akkor még a legnagyobb mélypontokról is fel lehet állni, a megpróbáltatás mindenkit sújt, kimenetele attól függ, hogy mennyire vagyunk felkészültek – tette hozzá. – A programsorozatba bekapcsolódók megismerkedhetnek tavasszal a növények áldásos hatásaival is, és ha már ráálltunk az egészségünk fejlesztésére, akkor igyekezzünk az elért egyensúlyt fenntartani és rugalmasan élni mindennapjainkat.

A következő találkozó március 18-án lesz a csömödéri kultúrházban, az előadó azon motivációs gondolatával invitálja az érdeklődőket, hogy „tegyünk magunkért és egy élhetőbb világért”.