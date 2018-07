Élménytábor Zalamerenyén fiataloknak

Kivételes élményeket kínálnak egész héten a rászoruló gyerekeknek az Alig-Vár táborban. Tegnap a Pálos malmot látogatták meg, amit működés közben is megnézhettek.

A festői környezetben található vízimalom felújítása három évvel ezelőtt fejeződött be. Első említése az 1400-as évekből származik, az Örményesi Pálos Kolostor birtokában állt. A Pálos rend feloszlatása után a Veszprémi érsek tulajdona lett, majd 1888-tól magántulajdonba került. A gyerekeknek a tulajdonos, Szabadicsné Madaras Katalin elöljáróban elmondta: a felújítás során az 1903. évi állapot megőrzésére törekedtek. A malom jelenleg is működőképes, jellegzetes ritmusban végzi a liszt előállítását.

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület állandó karitatív szolgáltatásának része az immár 15. alkalommal megszervezett jótékonysági gyermektábor. Évente egy hétre 20-25 hátrányos helyzetű kisgyermeket visznek el nyaralni az általunk kidolgozott alternatív finanszírozású módszer alkalmazásával. Lényege, hogy egy térségi szponzorációs kampány segítségével teremtik elő a forrást a tábor megrendezéshez, amit önkéntesek bevonásával valósítanak meg.

– A bázisunk a zalamerenyei művelődési otthonban van, onnan keressük fel a környék értékeit, s igyekszünk a lehető legtöbb élménnyel gazdagítani ezt az egy hetet – mondta Budavölgyi Kálmán, az egyesület vezetője. – A malom felfedezését követően zalakarosi strandlátogatás, keszthelyi kirándulás és kreatív foglalkozások várnak a jórészt általános iskolás gyerekekre. Molnáriból, Szepetnekről, Böhönyéről és Nagykanizsáról érkeztek a diákok, akikkel horvát, roma, illetve német nyelvi foglalkozásokat is tartunk. Azonban nemcsak a szellem, a lélek is felfrissülhet, meggyőződésünk, hogy a nehéz körülmények között élők számos új impulzussal gazdagodva térnek haza. Ezt az egyik segítő, a hétgyermekes családból érkező Ruszin Borbála is megerősítette. Ezúttal az egyesület támogatójaként igyekszik minél több szeretetet adni a táborlakóknak.