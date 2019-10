Egy tündérszép főállású anyuka: Geigerné Nyiri Jennifert többen biztatták a jelentkezésre (videó)

Három hete adogatják egymásnak szerkesztőségünk kilincsét Zala megye legcsinosabb lányai. Még neked is van esélyed bekerülni a legjobb 30 közé!

Geigerné Nyiri Jennifer múlt héten járt Pezzetta Umberto fotósnál, s csupa pozitív élménnyel gazdagodott. A fiatal kanizsai anyuka nemcsak csinos, de alakja is kifogástalan, melyet elmondása szerint a mozgásnak köszönhet. Versenyünkre azért jelentkezett, hogy megmutassa azt anyaként is lehet kitűnő formában az ember. A jelentkezésre férje, családja és egy kedves ismerőse is biztatta – s most ő buzdítja részvételre leendő versenytársait!

Jelentkezni szeretnél? Még nincs késő! Töltsd ki adatlapunkat a www.tunderszepek.hu oldalon és kerülj be a legjobb harminc közé!