Egy hektárnyi zöld: függőleges erdő, bosco verticale Milánóban

Olaszország második legnagyobb városában nemcsak a dómot, a Sforzák palotáját vagy Leonardo Utolsó vacsora című freskóját érdemes megtekinteni, hanem az első „függőleges erdőt” is, amelyet ma már több is követett a világban, legutóbb például Sydneyben.

A klímaváltozás letagadhatatlan és aggasztó jelei ma már mindenki számára érthetőek, ám a tudomány emberei már legalább negyven éve jelzik a problémákat.

Ezt meghallva döntött úgy az építészekből, várostervezőkből, környezetmérnökökből, biológusokból, botanikusokból, ornitológusokból álló csoport, hogy megpróbálja ötvözni a lakóházat a természettel. Éveken át gyűjtötték az adatokat, hogy kiderüljön, egy nagyvárosi toronyház erkélyei milyen növénytársulást bírnak el, mire összeállt a kínálat.

Milánó üzleti toronyházakkal gazdagon meghintett, az Arturo Toscanini kriptáját is magába foglaló központi temető és a Garibaldi pályaudvar mellett létrejött modern negyedében (Porta Nuova park) közel öt éve áll az a két épület, amely fákat, bokrokat, kúszó növényeket hordozva magán madaraknak, rovaroknak, lepkéknek ad otthont kívül, embereknek pedig belül. (Állítólag 1600 rovarfajta telepedett meg az erkélyeken.) Egy hektárnyi erdőnek felel meg a növénytakaró, amely függőlegesen terjeszkedik. E sorok írójának a napokban nyílt módja, hogy a házak tövében állva adózzon az ötlet nagyszerűségének. Az élmény speciálisan megkapó volt, hiszen múlt héten Milánó is küzdött a 37-38 fokos hőséggel, e házak körül, a gondosan kialakított és karban tartott parkokban, játszótereken azonban kellemesebb volt a délelőtti városnéző séta.

Az építést nagy érdeklődés övezte, számos információt találunk azóta is a különleges lakóházakról. A 110 és 76 méter magas tornyok több mint 900 fa otthonai, mellettük 5000 bokor és 10 000 dús, talajtakaró aljnövényzet látható, a betonerkélyek a természetes hatást nyújtó látvány érdekében megtörik a homlokzat egyenletes felületét: az erkélyek fala 28 cm vastag, 1,3 méter magas a peremük, szélességük változó, olvashatjuk a leírásokban. Az erdőhöz tartozó öntöző- és szűrőrendszer a városban felhalmozódott, megtisztított szennyvizet használja fel, az energiát napkollektorok adják. A növények elnyelik a szén-dioxidot, növelik a levegő páratartalmát, oxigént termelnek, és nem elhanyagolhatóan védelmet nyújtanak a zaj- és porterhelés ellen is. A fákat faiskolákban, a végleges helyükhöz hasonló körülmények közt készítették elő a feladataikra. A növények ládáinak karbantartása a társasház közösségének a feladata, ahogy az egyes ládákra meghatározott zöldfelület és növényzet esetleges cseréje, azok eredeti számának a biztosítása is. (Ottjártunkkor mindössze két kiszáradóban lévő fát láttunk.)

A Boeri Studio tervező építészei 26 versenytárs közt el is nyerték a 2014-es Nemzetközi Toronyház Díjat alkotásukkal. A két, 19 (Torony D) és 27 (Torony E) emeletes ház hatalmas teret kínál 113 különböző méretű lakásnak.

Ki ne szeretne ilyen otthonban élni. A magyar utazó mit kérdez? Mennyibe kerül. Az öt évvel ezelőtti adatok szerint egy 120 négyzetméteres lakás 320 millió forint volt.