Egy csendes fürdőváros bűnös titkai – Csecsemőgyilkosságok Keszthelyen

A keszthelyi Pethő utcai „Nimfák kútjának” tragikus történetei nem merültek el a kút vizében! Gyere velünk egy időutazásra! Iski Szilvia, a Helikon Kastély történész-muzeológusa korabeli bűnügyi tudósítások segítségével vezet át bennünket a fürdőváros sötét oldalára!

A következő bűnesetek a Pető utcába visznek bennünket, ahol volt egy közösségi kút. A kút az egészséges ivóvizet biztosította a városlakóknak, akik ingyen vihették ezt haza. Voltak házak, melyek saját kúttal rendelkeztek, de azokat sokszor kellett kimerni, fertőtleníteni. Akár egy esőzés, akár a beledobott szemét miatt megnőhetett a fertőzésveszély, ezért sokan a település által karbantartott közkutakat használták.

A Pető utcai kutat Nimfák kútjának nevezték el az 1890-es években, itt gyűltek össze, találkozhattak a fiatalok. Ha szerelmi légyottra nem is került sor a kútnál, azért egy pillantás vagy megszólítás miatt néha a szükségesnél is gyakrabban mentek vizet húzni a lányok és a fiúk.

Ez a kút a szerelmesek jelképe lett a városban, épp ezért nagyon tragikus az 1895-ös történet.

Csecsemőgyilkosságok a városban

– November 25-én egy Pető utcai lakó kiment a kúthoz, hogy vizet merítsen, és egy pár napos kislány holttestére bukkant a vödörben. Azonnal lezárták a kutat, és elkezdtek vizsgálódni. A következő pár napban hatalmas razzia volt Keszthelyen. Döbbenetes módon a Fő utcai Doktor Dékmár orvos házánál az istállóban, a hamu alatt megtalálták az egyik szolgálólány meghalt gyermekét. A mai Pál utca környékén pedig egy Bella Rosa nevű szolgáló pár napos csecsemőjét fedezték fel, az udvaron megfagyva. A későbbi időszakban, az 1900-as évek elején a huszárlaktanya kerítésére volt felakasztva egy csomag, amiben egy kisbaba holtteste volt.

Ezek azok a történetek, melyeket megismerve az ember először nagyokat hallgat. Aztán elkezdi megfejteni a miérteket. Ebben az időben a házaknál szolgáló lányok ki voltak téve az urak kénye-kedvének, nem sok beleszólásuk volt a saját szexuális életükbe. Esténként gyakran nem csak papucsot és fürdővizet kellett betenniük az uraság szobájába, és sokszor fordult elő ennél erőszakosabb cselekedet is. Nagyon sok tizenéves árva lány került el szolgálónak, ők megesett lányanyaként elveszítették volna munkájukat, és esélyük nem lett volna a férjhez menésre. Elvesztették volna a becsületüket, hírbe kerültek volna. Ilyenkor sosem derült ki, ki volt a gyermekek apja, a lányokat tartották könnyelműeknek, akkoriban ez a nő hibája volt. Szinte hetente fordult elő emiatt csecsemőgyilkosság az országban.

– A férfiaknak nem volt hivatalos lehetőségük kiélni a vágyaikat?

– De, hiszen voltak bordélyházak, egyes szállodák szobalányai is hajlandóak voltak plusz juttatásért egyéb szolgáltatást is vállalni, és az utcákon is volt lehetőség az ilyen ügyek megejtésére. A levéltárban megtaláltam az 1887-es keszthelyi bordélynévsort. 17 éves kortól 23 éves korig dolgoztak itt a lányok, döbbenetes volt ezzel szembesülni. Ők orvosilag, rendőrileg ellenőrzöttek voltak, bent laktak a bordélyban, volt szállásuk, ruháztatták őket, szinte jobb sorban éltek, mint a házaknál szolgáló lányok. Keszthelyen 1890-ben jött létre a 18 pontos bordély szabályzat.

Szerelmi bánat miatti öngyilkosság?

– 1891. májusában Salamon Mari, aki szolgálólány volt, szerelmi bánatában a Nimfa kútba ugrott. Mivel itt mindig volt valaki, kihúzták, és nem történt nagy baj. Cselekedete öngyilkossági kísérlet volt, ezért a csendőrök nyomozni kezdtek az ügyben. Ekkor derült ki, hogy a szerelmi bánat mellett egy szélhámos csaló is megkeserítette Mari életét.

– Mi történt?

– Mari beleszeretett egy férfiba, aki nem viszonozta szerelmét, ezért elment egy kuruzsló asszonyhoz, hogy segítsen neki, varázslatokkal szerezze meg számára az óhajtott férfit. A vajákos asszony először egy ruhát kért tőle, de tudni kell, hogy Marinak, ahogy a szolgálólányok nagy részének, két öltözet ruhája volt csak. Egy, ami rajta volt, a másik pedig a ládájában, de azt odaadta a szerelmi siker reményében, sőt, még 21 Ft-ot, az összes vagyonát is hozzátette. Mivel a szerelmi rontás levételében bízott, mindenét odaadta a kuruzslónak.

–Hogy lett ebből öngyilkossági kísérlet?

– A kinézett férfi nem szeretett bele Mariba, és se ruhája, se pénze nem maradt. A kuruzsló asszony, akihez visszament az elkeseredett lány, semmit nem adott vissza, addigra már a ruhát is eladhatta és a pénzt is elkölthette, de türelemre intette az elkeseredett lányt. Mari azonban nemcsak a türelmét, de egy pillanatra az eszét is elvesztette, amikor a Nimfa kútba ugrott.

– Mi lett a történet vége?

– A csendőrök letartóztatták a kuruzsló asszonyt, arról nincs hír, hogy Mari bármit visszakapott volna, és azt sem tudjuk a korabeli lapokból, hogy boldog élete lett-e a későbbiekben.