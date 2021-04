Egészséges táplálkozás – az évszak igazi nagyágyúja a medvehagyma

Tavasszal újra megajándékoz minket a természet a legkülönlegesebb finomságaival, amit már sokan vártunk.

Nincs jobb egy frissen szedett zöldségnél vagy gyümölcsnél, ami az egészségünket is támogatja.

Ilyen tavaszi különlegesség például a spárga. Már magas antioxidáns tartalma miatt is kaphatna egészségvédő kitüntetést, azonban az emésztésünkre és idegeinkre gyakorolt jótékony hatása még ennél is figyelemre méltóbb. Magas rost- és víztartalma miatt csökkenti a székrekedést és a puffadást, segíti a belek egészséges működését és a jótékony baktériumok szaporodását. A bélflóra védelmezője a sok hasznos tápanyag mellett B-vitaminokban is bővelkedik, így feszült idegeink megnyugtatására is jó hatással lehet. Készíthetünk belőle levest, köretet, ragut vagy salátát, de természetesen, mint minden zöldség, nyersen és frissen az igazi!

Az újhagyma nagy menynyiségben tartalmaz ásványi anyagokat és nyomelemeket. Gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású, illóolajai pedig csökkentik a magas vérnyomást és koleszterinszintet.

A tavasz friss zöldsége is nyersen a legegészségesebb, szinte bármi mellé fogyaszthatjuk. A tavasz igazi nagyágyúja azonban a medvehagyma. Fiatal leveleit és hagymáját gyógyászati célokra is használják. Immunrendszert erősítő és méregtelenítő hatása miatt különösen javasolt a téli időszak után. A vérnyomáscsökkentő és vértisztító növény a gyomorra és a bélrendszerre is kedvezően hat, sőt, fogyasztása a vesét és a húgyhólyagot is tisztítja. Egy neves svájci természetgyógyász és gyógyfüves lelkész a következőképp fogalmaz róla: „Az örökké betegeskedő embereknek, a sömörös, pattanásos, korpázó arcbőrűeknek, a reumásoknak úgy kellene tisztelniük a medvehagymát, mint az aranyat. Nincs a földön még egy olyan növény, amelyik ennyire hatásosan tisztítaná a gyomrot, a bélrendszert és a vért, mint a medvehagyma.”

A friss levelek gyűjtése remek hétvégi program a családdal, de csakis kellő figyelemmel, hiszen levelei könnyen összetéveszthető a kikericsével vagy a mérgező gyöngyvirágéval. Érdemes alaposan megismerni a növényt abban az esetben is, ha úgy kapjuk vagy vásároljuk, hiszen sosem tudhatjuk, hogy a levél begyűjtője nem vizsgázna e elégtelenre növényismeretből.