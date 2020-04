Ébredeznek a gyógyfüveink és a fűszernövényeink

Itt az ideje, hogy rendbe tegyük a fűszer- és gyógynövénykertünket.

A csapatból a lestyán (Levisticum officinale), a régi vágású fűszernövény bizonyult a legfürgébbnek, már egy hónapja kihajtott, hogy friss levekkel ízesítse az ételeinket. A maggifűként, vegetalevélként is ismert zöldségféle a zellerfajzatok, a petrezselyem, a paszternák rokona, s már az ókorban is nagy becsben tartották. A gyökerétől a szárán, a levelén át a magjáig minden porcikája felhasználható, úgy a gasztronómiában, mint a gyógyászatban. Anno a görög orvosok emésztési gondok enyhítésére készítettek belőle gyógyszert, a természetgyógyászok ma is hasonló célokra javallják. A magjából köhögés elleni patikaszert készítettek, a gyökere borba belefőzve kiváló megfázás elleni népi medicina. Mi, egyszerű halandók különleges ízt adva a raguleveseknek, a szárnyas ételeknek, a sülteknek, főleg sütéshez, főzéshez használjuk, s csak ritkán gondolunk rá, hogy egyúttal az étel emésztését is megkönnyítjük vele. Néhány helyen vadon is megterem, a Mátrában például elég jelentős állományokban tenyészik.

A citromfű (Melissa officinalis) is igyekszik, már csipkedhetünk zsenge leveleiből a limonádénkba. Akár most is ültethetjük, de ha cserépben vesszük, ne ott sanyargassuk, ültessük ki a kertbe vagy a fűszerágyásba, egy ideig pátyolgassuk, várjuk meg, míg magára talál és elterebélyesedik.

A citromfű gyógyhatását a hivatásos orvoslás is respektálja. Felismerve, hogy mellékhatások nélkül serkenti az immunrendszert, felhasználják a daganatellenes patikaszerekben, bevetik a HIV-1 féken tartására, s a legújabb klinikai kutatások biztató eredményei szerint a citromfűből készített orvossággal lassítható a kezdeti stádiumban lévő Alzheimer-kór kialakulása. Egy világhírű török kutatóintézet egyik tudományos cikkében a citromfűről szólva annyi „anti-hatást” (antitumor, antibakteriális, antimikrobális, antihisztamin »allergiaellenes«, antioxidáns) sorol fel, hogy hihetőnek tűnik a népgyógyászat véleménye, amely szerint a népszerű herba szinte minden betegségre gyógyír. Teáját a hétköznapokban elsősorban alvászavarok kezelésére, stressz oldásra és enyhe nyugtatóként használjuk, de enyhíti a gyomor- és bélpanaszokat, az epegörcsöt, javít a rossz közérzeten, mézzel turbózva pedig segít átvészelni a megfázást. Egy csésze teához 3 teáskanál citromfű levelet forrázzunk le és hagyjuk 10 percig állni.

A menta a legagresszívebb, ugyanakkor a leglustább lakója a fűszerkertnek. Nagyon sok fajtája ismert. Teát friss és szárított mentalevélből egyaránt készíthetünk, kellemes és frissítő ízű, de egymagában túl tömény, jobb ha keverékekben, például a szelídebb aromájú citromfűvel együtt használjuk. A mentatestvérek már évszázadok óta kedvelt medicinái a népgyógyászatnak, a levelek forrázata antiszeptikus, görcsoldó, szélhajtó, vizelethajtó, gyomorerősítő hatású. Mindemellett az egyik legintenzívebb természetes hányingercsillapító.