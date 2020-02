Dr. Krekó Kata egyéni és csoportos foglalkozásainak célja a női stressz kezelése

Énidő, szabad hétvége, szórakozás lelkiismeret-furdalás nélkül a kötelességek helyett? Önzőek vagyunk-e nőként, ha időt és energiát fordítunk magunkra? Mindig meg kell felelni mások elvárásainak, még ha ez feszültséget is okoz számunkra? Milyen hatással van a nőkre a stressz? Észrevesszük-e egyáltalán, ha stresszhelyzetbe kerültünk? Mit tanulhatunk egy stresszkezelő tanfolyamon?

Ezeket a kérdéseket boncolgattuk dr. Krekó Kata klinikai szakpszichológussal, csecsemőkutatóval, aki budapesti életét 9 éve őrségire cserélte. Sokrétű munkája mellett páciensei és saját életéből vett tapasztalatokból kiindulva tart egyéni és csoportos foglalkozásokat, melyek célja kifejezetten a női stressz kezelése.

– Széles spektrumát látom annak, hogyan élnek nők, férfiak, gyerekek, családok; látom, milyen fokú stressz éri őket egészen a traumákig – kezdte. – Szinte minden, amit tudunk a stressz kezeléséről, azt férfiakkal kapcsolatos kutatások alapján állapították meg. Hogy a nőkre hogyan hat a stressz, azt csak néhány tíz éve vizsgálják. Talán onnan érdemes a témát kibontani, hogy a mai világban, ami egy inkább férfiak által mozgatott, a férfi minőséget értékelő világ, már önmagában nőnek lenni is stressz.

De ha van férfi, akkor van női minőség is, ami nem egyezik a női szerepekkel, viszont a stressz kezeléséhez ezt is tisztázni szükséges.

– A női minőség azt jelenti, hogy mi nők hogyan éljük meg nőségünket, nőiességünket – magyarázta a szakember. – Ez már ott megjelenik, hogy a kislányok mennyire érzik komfortosnak, hogy ők lányok. Ezeket a női minőségeket a társadalmunk nem értékeli, s a nőktől is – ha nem is tudatosan, de – elvárják, hogy férfiként álljanak helyt, viselkedjenek és teljesítsenek. A női és férfi minőség közti különbséget úgy tudjuk elképzelni szemléletesen – egy amerikai nőgyógyászra hivatkozva –, hogy megnézzük, hogyan viselkedik egy petesejt és egy hímivarsejt. Ma a nőknek úgy kell viselkedniük, mint egy hímivarsejt, célokat kitűzni, rohanni azok irányába, egyedül, együttműködés nélkül, ami nehezen megy, és nem is tanuljuk. Ehhez képest a petesejt nem csinál semmit, nem igyekszik, csak van, létezik.

Ugyanakkor nem passzív, hanem vonzza a hímivarsejteket, belül dolgozik magán azért, hogy értékessé váljon. Amikor elindul, a csillósejtek viszik, vagyis rábízza magát másokra, együttműködik. Fon­tos, hogy gyakoroljuk az együttműködést, ez is hozzátartozik a női minőséghez. Sok nő jön hozzám, aki egyedül szeretne mindent megoldani az életében, mert akkor erős, de egy nő nem lehet mindig erős. A nők ciklikus lények, nem tudunk mindig ugyanúgy teljesíteni. A hajtásban sokan nem tudnak feltöltődni, ezért feszültek, idegesek, viszont ha a nő nincs jól, akkor a környezete, családja sincs jól. Fontos női minőség az érzéseink megélése, és hogy a testünkkel jó kapcsolatunk legyen, ami szintén nem könnyű.

– Társadalmunk alapvetően patriarchális, de közben a nők már jogokkal bírnak, önállóan is megállnak a lábukon, van születésszabályozás. Korábban belekényszerültek a háziasszony szerepébe, miközben a férfi biztosította a megélhetést. Ez ma is tud működni, ha ez mindkét félnek megfelelő, viszont most olyan korszakban élünk, mikor a klasszikus szerepmodell már nincs ránk erőltetve, ám nincsenek mintáink sem. Éppen ezért bizonyos helyzetekben próbálunk férfiasan működni – például a munkahelyen –, majd átváltani a nőies minőségre, mert ha ezt nem tesszük meg, jönnek a zavarok. Ez mindenkinek egyéni. Tudunk férfiként és nőként is működni, hiszen sokfelé kell megfelelni. A női szervezet számára viszont hormonálisan és idegileg is sokkal megterhelőbb férfiként élni – hajtani, teljesíteni, pénzt keresni, döntéseket hozni –, mint egy férfi szervezete számára. A stressz persze jó is lehet, hiszen motiválatlansággal jár, ha nincs kihívás, amit megoldjunk és ezáltal megerősítsük magunkat. Probléma akkor lép fel, ha túl hosszú ideig tart a stressz, és olyan erős, hogy nem tudjuk megoldani.

És hogy mi állhat a női stressz hátterében?

– A megfelelés nagyon erős kényszer – folytatta. – Ha azt tapasztaljuk, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha valamely kritériumnak megfelelünk, jók, kedvesek vagyunk, ahelyett, hogy saját szükségleteinket fejeznénk ki, akkor az elvárás, a nyomás komoly stresszt okoz. A hang, hogy nem vagyok elég jó, belül is elkezdhet beszélni és onnantól már magunkat stresszeljük az önelfogadás hi­á­nyában. Stressz­reakcióban olyan inger, támadás éri az egyént, amivel nem tud megbirkózni. Mit csinál? Vagy visszatámad, vagy elmenekül. De lehet ezt máshogy is csinálni, ezt nevezzük asszertivitásnak, hatékony önérvényesítésnek, vagyis kifejezem a saját érdekeimet, képviselem a jogaimat, meghúzom a határaimat, de ezt úgy teszem, hogy a másikat ne bántsam meg. Ezt tanulni kell. Sajnos nincsenek jó mintáink ehhez. Segít az együttműködés, a kommunikáció, de ehhez tudnunk kell megfelelően beszélni, és ismernünk kell önmagunkat, ami sokaknak hiányosságuk. A nők sok esetben önzőségnek gondolják azt is, ha magukkal foglalkoznak.

De ez nem önzőség, hanem mártíromság, hiszen ha a nő nincs jól, nem tud miből adni. A mártíromsággal pedig együtt jár egy nagyfokú agresszió, hiszen a feszültség valahol kirobban.

Felmerül a kérdés: mikor van szükség szakemberre a stressz kezeléséhez?

– Hozzám a páciensek többnyire akkor jönnek, ha a stressz tartósan lelki, illetve testi tüneteket produkál, ha olyan szenvedést okoz, hogy megnehezíti a mindennapi működést, és nincs rá egyszerű megoldás: gyógyszer vagy természetes módszerek. Lehet ez szorongás, pánikbetegség, depresszió, nyomott hangulat, okozhat párkapcsolati zavart, viselkedési problémát a gyerekeknél, előfordulhat alvás­zavar, rossz érzések. Majd a testi tünetek, megmagyarázhatatlan fájdalmak, magas vérnyomás, szívritmuszavar, emésztési problémák, hormonzavarok. Felléphetnek nőgyógyászati betegségek, orvosi ok nélküli terméketlenség, ezek egyértelműen a stresszes életmódra és gondolkodásra vezethetők vissza. Stressz hatására a sejtek öregednek, és nem megfelelő működésük gyulladásokhoz, daganatos meg­be­tegedésekhez vezethet.

A nőknek nem az egyedül való küzdelem vagy a menekülés a megoldás, hanem ha megosztják problémáikat másokkal, és közösen találnak megoldást.

– A tanfolyamon olyan módszereket tanulhatnak meg, melyek abban segítik őket, hogy egyrészt felismerjék, mire lenne szükségük, megtanuljanak befelé figyelni. Egyszerű gyakorlatokat tanulnak arra, hogyan lehet a stresszválaszt ki- és a relaxációs választ bekapcsolni. A női test nagyon bölcs; ha tüneteket mutat, azzal jelzi, hogy valamin változtatnunk kell. Segít a mozgás, különféle légzőgyakorlatok és az illatok, mert közvetlen ingerként az agy érzelmi feldolgozó részébe jutnak és az emlékekhez, ahol megnyugtató hatást idéznek elő. Hasznosak a mesék is, bölcsességet tartalmaznak. Az is segít, ha reflektálunk a gondolatainkra, és a problémák helyett kihívásokat látunk. Emellett a zene és a tánc is felsorolható, a táncot már a traumaterápiákba is bekapcsolják. De a természet és egy nyugtató erdei séta is jótékony hatást fejt ki. S minden, ami segít a természetes ritmusunkhoz visszatérni. És a hála gyakorlása is stresszoldó.

Lentiben a tervek szerint február közepén indul stresszkezelő tanfolyam.