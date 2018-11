Datolyaszilva, a hangavirágú ébenfafélék isteni gyümölcse

Akinek barátai vannak, annak mindene van. Például almája és fügéje, ha virágként el is fagy, és datolyaszilvája, amikor még csak tervezi, hogy telepít egyet a kertjébe.

Most, hogy dőzsölhetek benne, már biztos, hogy örökbe fogadok egy datolya-, más néven kakiszilva-gyerkőcöt. A növény ázsiai származású, a kínai gyógyászatban használt kifejezésből (ka=lélek, ki=energia) kreálták a nevét, amit „kákinak” kell ejteni. Nevezik lótuszszilvának, égiszilvának, hurmának is, anyakönyvi neve Diospyros, azaz istenek eledele. Szépen megél a vidékünkön, éppen most van ideje a faültetésnek. Érdemes cserepesen beszerezni, a datolyaszilva ugyanis szabadgyökérrel rosszul viseli az átültetést. Bár a legfagyállóbb szubtrópusi növény, a nagyobb fagyoktól, míg fel nem cseperedik, oltalmaznunk kell. Itáliában járva megcsodáltam pár, gyümölccsel megrakott datolyaszilva fát, de nálunk sem olyan nagy újdonság már, Dél-Zalában például ültetvényen termesztik.

Igazi késő őszi gyümölcs, akár télen is a fán maradhat. Egzotikus látvány lehet a havas fán a narancssárga gyümölcs, csak félő, ez a madaraknak is szemet szúr. Szerencsére a kakiszilvát éretlenül is le lehet szedni – sőt általában úgy kerül a boltokba, a piacok standjára, hiszen érett-puhán sérülékeny, nehezen szállítható. Bátran megvehetjük keményen is, néhány nap múlva édesre érik, arra azonban ügyeljünk, hogy a gyümölcs ép legyen, mert a legkisebb sérülés mentén is pusztulásnak indul. Aki jót akar, keményen meg se kóstolja, csersavas, összehúzó hatású. Érett, lágy állapotban a csersav nagyobb részben eltűnik, szilvánk zamatossá, édes ízű válik. Semmi köze a szilvafához, a hangavirágú ébenfafélék családjához tartozik.

A fa levele megszárítva külsőleg vérzéscsillapító hatású, belsőleg erősíti a véredényeket és csökkenti a vérnyomást. A kínai természetgyógyászok különösen visszeres és aranyeres problémák kezelésére javallják. Egyébként a csersav tartalmú levelekben rengeteg a béta-karotin és a C-vitamin. A gyümölcsben lévő csersav is összehúzó, gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatású, külsőleg bármilyen gyulladásra, duzzanatra alkalmazható. Belsőleg vérzéscsökkentő, gyomorerősítő és hipotóniás hatású – fekély és hasmenés esetén is használható. Érdekes módon a gyümölcs csersava szorulást okozhat, a levélé viszont kíméletes hashajtóként szolgál. A kakiszilvának a szára is medicina, sikerrel használják savas reflux kezelésére. A megszárított terméskocsányból és csészéből köhögés és légzési nehézségek enyhítésére készítenek főzetet. A legújabb kutatások szerint a datolyaszilva rendszeres fogyasztása csökkenti a szívroham kockázatát.

Éretten nem sokáig áll el, de aszalható, lekvár, szörp, befőtt és jégkrém készíthető belőle.