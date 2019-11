D. Tóth Kriszta és testvére, András volt az Egerszegi Páholy októberi vendége

D. Tóth Kriszta szülész-nőgyógyásznak, öccse, András pedig gyerekorvosnak készült hajdanán. Ehhez képest mindketten a média világában találták meg a helyüket, a nővér a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket soroló listáján a média kategória 5. helyén szerepel.

A testvérpár az Egerszegi Páholy kulturális talkshow vendége volt nemrégiben, s beszélt életéről Buza Beáta kérdéseinek fonalát követve. Pedagógus szülők gyerekeiként nevelkedtek Kaposváron, a 6,5 éves korkülönbség szülte minden civódással és ragaszkodással. Amikor Krisztánál megjelentek az első udvarlók, az öcsi lehetőleg ötpercenként kukkantott be közös szobájukba, de az is megesett, hogy gesztenyefától gesztenyefáig követte a fasorban andalgó párt.

– Nehogy már csókolózzanak… – utal a nagylányt féltő felügyeletre D. Tóth András, akinek önreflektív, kedvesen csipkelődő megjegyzései végigkísérik az estet.

Édesanyjuk kiváló angoltanár volt, aki a füstbe ment színészi pálya minden kreativitását a tanításba forgatta. Azért így is áldozott Thália oltárán a család, hiszen az édesanya testvére Kútvölgyi Erzsébet, alias Zsike Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész. Neki sikerült.

Kriszta és András szülei elváltak, a gyerekek rengeteget tanultak a házasság hibáiból. A fiú még csak 16 éves volt, amikor édesanyjukat végleg elveszítették, ekkortól Kriszta igyekezett pótolni az anyai szeretetet, s gyógyírt találni a zaklatott kamasz minden lelki problémájára.

Még egy morzsa a gyerekkorból: András a családi emlékezet szerint igencsak csúnyácska baba volt. Ezt aztán olyan sikeresen kinőtte, hogy hároméves korában már idegenek is lépten-nyomon fotózni akarták a bájos fiúcskát. Az öcsi átmeneti rútsága nővére regényében is megörökítést nyert, hallhattunk is róla egy fejezetet az esten. D. Tóth Kriszta ugyanis regényben (Jöttem, hadd lássalak) dolgozta fel édesanyja életét, mégpedig egyes szám első személyben, tehát a bőrébe bújva.

Kriszta írói vénája korán megmutatkozott. A gimnáziumi évek alatt egy vesebetegség ágyhoz kötötte, így ráérő idejében megpályázott egy amerikai ösztöndíjat, amit esszéírással lehetett kiérdemelni. Sikerült, s a 16 éves lány remegő térdekkel elindult a keleti part egyik magániskolájába, hogy átélje élete első kultúrsokkját. Hat hetet töltött ott, az első kettőben azonban egyáltalán nem bírt megszólalni, pedig már jól beszélt angolul.

– Szinte gúzsba kötöttek a gátlásaim – meséli. – Aztán egy kitalálós játék során megtört a jég. Nekem beugrott a megfejtés, s a nagy csendben kirobbant belőlem a válasz: „Jézus Krisztus!” Hatalmas volt a döbbenet, jé, megszólalt a néma… Attól kezdve be nem állt a szám.

András, az édesanya eszményét követve megpróbálkozott a színművészetivel, de nem vették fel. Ma már tudja, nem lett volna jó a színpadon, de 2000-ben egy évet azért abszolvált a Barátok közt sorozatban. Pár év múlva az RTL Klubhoz került gyakornoknak, majd riporter és műsorvezető lett (Fókusz, Híradó, Házon kívül).

Nővére ugyancsak az RTL Klubnál kezdte a 21. századot, számos területben megmártózva. 2004-től, közel három évig a köztévé brüsszeli tudósítójaként és irodavezetőjeként dolgozott. Sokan nem értették, miért megy el „rakkolni” Brüsszelbe, amikor itthon övé volt a fél 8-as Híradó jól fizető és szakmai rangot jelentő széke.

– Akkor zajlott az ország uniós csatlakozása, euforikus érzés volt erről tudósítani. Még akkor is, ha az Al-Dzsazíra és a BBC News közé beékelődő 8 négyzetméteres kutricában gürcöltem, egy szál laptoppal – idézi fel. – Mindent egyedül kellett csinálnom, a háttérmunkát, az információszerzést, a szövegírást, a sminket. Aztán, ha mindez megvolt, egy bérelt operatőrrel fel a tetőre, és bejelentkezni élőben… Azt sem mondhatom, hogy tárt karokkal fogadott a nemzetközi szakma, a hátam mögött azt suttogták, „megjött a hírmanöken”. Bántott persze, de arra sarkallt, hogy még felkészültebb legyek, még jobb kérdéseket tegyek fel. Be is érett az eredmény, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke három kelet-európai újságírónak adott interjút, az egyik én lehettem.

Imádtam csinálni, úgy éreztem, benne élek a történelemben.

Hazatérve ismét a Híradó vezető arca lett, ő vitte a Panoráma külpolitikai magazint, s publikálni kezdett a Nők Lapjában. 2013-ban újabb váltás következett, kiszállt a televíziózásból.

– Nem kívánkoztam képernyőre, úgy éreztem, méregtelenítésre van szükségem – indokol. – Arról nem is szólva, hogy a hosszú alkalmazotti lét után önállóságra vágytam. Mivel nem szűntem meg kíváncsi embernek lenni, továbbra is valamiféle médiavállalkozásban gondolkodtam. Az online női magazinok kínálatát böngészve egyre sűrűsödött bennem a hiányérzet, szakemberként és nőként egyaránt. Úgy éreztem, nem kezelik felnőttként az olvasót. Kiderült, hogy bölcsész létemre lakozik bennem egy vállalkozó, s mivel akkoriban a megjelent könyveimmel kerestem némi pénzt, belevágtam a WMN online magazin megalapításába.

Aggódott persze, hogy sikerül-e megvetnie a lábát a net zajos világában, hibázott is, de a kudarcok nem rettentették el. Mára elmondhatja, hogy száz százalékig önmaga tud lenni e munkában. Egyik legsikeresebb projektjük az Elviszlek magammal sorozat, amiben ismert emberekkel beszélget, de nem stúdióban, hanem autóban ülve, vezetés közben. Az ötlet abból fakadt, hogy még a DTK show háziasszonyaként Niki Laudát várta vendégként. A zárkózott természetű autóversenyzőhöz azonban, érzése szerint nem passzolt volna a talkshow háttere, ezért elhatározta, hogy mivel úgyis ő megy ki érte a reptérre, a bekamerázott autóban készíti el vele az interjút. Az ötlet bevált. Az Elviszlek magammal azóta 120 megutaztatott vendéget és 13 millió megtekintést könyvelhet el.

Azóta a Katona József Színházzal is futtatnak közös videosorozatot, a Csak neked mondom című műsorban két-két színész beszélget, műsorvezető nélkül, csak úgy, mert kíváncsiak egymásra. A műsor varázsát a helyzetből fakadó mikromiliő adja. A produkció rendező producere D. Tóth András, aki egy éve csatlakozott a WMN szabad és független alkotóközösségéhez. Kriszta invitálta, hiszen régi vágyuk volt, hogy együtt dolgozhassanak. A családi vonulat kiteljesedéseként a sale menedzseri posztra Kútvölgyi Erzsébet fiát, Zákányi Gáspárt kérték fel, úgy érzik, így lett kerek az életük.

D. Tóth Kriszta anyatigrisként óvja családja magánszféráját. Angol reklámszakember férjét és 14 éves lányukat, a dobolásban és grafikában egyaránt tehetséges Lolát megkíméli a reflektorfénytől. Ami nem is meglepő, hiszen ő a gyermekjogokért küzdő UNICEF magyarországi nagykövete. András engedékenyebb e téren, a 3,5 éves Annát és a mindössze féléves Misit ismerheti az internet népe, de ő is ügyel a mértékre. Már amennyire az apai büszkeség ezt engedi…