Csillaggarázsban parkolva a ponyva jelenthet megoldást

Múlt héten foglalkoztunk a gépkocsitárolók építésének lehetőségeivel. Nos, sokan nem engedhetik meg maguknak, ám szeretnének tenni valamit járművük védelmére. Megoldás lehet számukra az építetthez képest töredék árú autóponyva, vagy épp ponyvagarázs.

Ez a terület tulajdonosának engedélyével állítható fel, ezért közterületen általában nem. A ponyvagarázs előnye, hogy nem szükséges hozzá építési engedély, bár felállítása előtt célszerű kikérni a helyi önkormányzat véleményét, vagy hozzájárulását.

Van, aki egyszerű autóponyvával igyekszik védeni járművét az időjárási viszontagságoktól és a szennyeződésektől. Ezt ugyan akár közterületen parkoló gépjárműre is lehet használni, de számos hátránya van. A le- és felhelyezés igen nehézkessé tud válni, különösen szeles időben. Emellett a talajpárától nem védi a járművet, és adott esetben fokozza a korrózió veszélyét, mert gátolja a karosszéria átszellőzését. Nyári melegben a félponyvák jól csökkenthetik a parkoló autó utasterének felmelegedését, és az ilyen ponyvák felhelyezése sem nehéz. A lényeg, hogy az anyaga fényvisszaverő és UV-álló legyen. A nagyáruházakban kínált pár ezer forintos védőfóliák, -ponyvák inkább tekinthetők ideiglenes megoldásnak, és általában nem is tartósak.

Ha mégis a ponyva mellett döntünk, érdemes méretre készíttetni, és olyan rögzítési megoldással, amely megakadályozza a mozgását a karos­szérián, mert ezzel el tudjuk kerülni a fényezés sérülését. E kategóriában is egyre bővül a kínálat, létezik már jégeső ellen védő és olyan is, amely a kocsi tetején mágnessel rögzített dobozból motorosan tekeredik ki a távirányító utasítására, és csak a négy sarkát kell rögzíteni. Utóbbi 100 ezer forinthoz közelítő áron még napelemes változatban is létezik. (Ez biztosítja a mozgató motor energiáját.)

Ennél komolyabb védelmet nyújt a ponyvagarázs, amelynek alapterületét a kocsi nagyságánál bővebbre célszerű megválasztani. A ponyvagarázsok között az összecsukható szerkezetűek régebben kedveltek voltak, bár a kezelésük nem volt könnyű. Jellegzetességük, hogy a zártszelvényű, hajlított vázelemek a talajhoz szilárdan leerősíthető csuklópont körül elforgathatók, és erre erősítik rá rögzítő fülekkel a védőponyvát. Esőben, hóban a ponyva megfelelő előfeszítése nélkül a vázelemek között megállhat a csapadék, ami megnehezítheti a szerkezet kinyitását. A garázs körüli vízelvezetés is megoldandó, különben a csapadék beszivároghat a belső térbe, amitől a ponyva alatt megnő a pára. Ez ellen szellőzőfülek segíthetnek, de ettől erős szélben a ponyva felfúvódhat, és a feszülés a sérülését is okozhatja. Jó szellőztetéssel viszont kellő védelmet biztosít a járműnek az eső, hó és jégeső ellen is. A nyitása azonban nehézkes, és ha nem a kocsi méretéhez igazodó nagyságú a váz, beállás után nehéz a ki- és beszállás.

A váz többnyire korróziótól védett zártszelvényű idomokból állítható össze.

Sokkal korszerűbbek a sátorrendszerű ponyvagarázsok. Itt a szerkezet szilárd egységet képez. A tető lehet szokványos sátortető, és ez fényáteresztő ponyvabetéttel is kombinálható, hogy világosabb legyen a belső tér. Választhatók domború tetejű változatok is. Kisebb méretben motorkerékpárokhoz és quadokhoz is készítenek zártszelvény-vázú ponyvagarázsokat, sőt már csak tetővel ellátott udvari gépkocsibeálló is beszerezhető. A ponyvák anyaga többnyire vízhatlan pamutvászon vagy textilbetétes PVC, ez kellően vastag, impregnált, UV-álló, és különféle színekben kapható. A hőtűrésük –30 és +70 Celsius-fok közötti, szakítószilárdságuk pedig jelentős. A vázra mindenkor sűrűn kell rögzíteni, mert az erős szél erősen igénybe veszi a ponyvát.

Léteznek egy és két oldalról nyitható típusok, s akár a garázs egyik oldalán is fel lehet nyitni a ponyvaborítást, így más célra is használhatóvá teszi az alkalmi garázst. Összességében a ponyvagarázs szükségmegoldás, ennek ellenére a gépkocsiknak jelentős védelmet biztosít a hosszabb parkolások idején a nedvesség, a szennyeződések és kisebb sérülések ellen. Azt azonban számításba kell venni, hogy a ponyvagarázs élettartama 5–10 évre tehető.