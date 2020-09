Csillagfényes túra a Badacsonyon

Jártál már sötét erdőben? Hallottad a macskabagoly hangját? Láttad a parti fényekkel megfestett Balatont? A Badacsony tetejére vezető esti túrán átélheted ezeket a különleges élményeket.

Az őszi erdőben sétálni egész más érzés, mint nyáron, ha ehhez még naplemente és a túra végére éjszakai sötétség társul, egészen egyedi élményben lesz részünk. Árvai Gáborral, a Badacsonyi Tourinform túravezetőjével a Badacsony tetejére, a Kisfaludy-kilátóhoz a szeptemberi holdfénytúra során mentünk fel. A Szegedy Róza-ház előtti gyülekezőhöz legközelebbi parkoló nem ingyenes, ne lepődj meg, de este tízig fizetned kell, ha ott hagyod az autódat – írja a likebalaton.hu.

A múzeum az idei évben zárva van, de a panoráma miatt érdemes már itt néhány fotót készíteni, este hatkor még világos van, de már mások a fények, mint a déli órákban.

Továbbhaladva a Kisfaludy-forrásnál friss vízzel töltheted meg a kulacsodat, szükséged lesz a folyadék utánpótlásra, mert bár nem hosszú túrára indulunk, de a szintemelkedés miatt bizony néha szaporábban vesszük a levegőt. A 4 km során nagyjából 250 méterrel magasabbra jutunk a kiindulási ponttól.

A Badacsonyon több kilométernyi turistaúthálózat van, akár 4-5 órát is eltölthetünk a hegyen. A hegy szoknyájánál egy 12 km-es úton is kirándulhatunk, ehhez képest ez az esti túra a kis túrák közé tartozik csak.

Ranolder János püspök azt mondta, hogy a világ utazóinak el kell menni Földünk legszebb helyeire, és ha mindenhol jártak már, akkor el kell jönniük Badacsonyba, mert itt egyszerre látják az összes szépséget

Herceg Ferenc is azt hangoztatta, hogy bár Goethe egy művében a világ legszebb helyének a Palermo melletti Monte Pellegrinot nevezte meg, ez csak azért lehet, mert Goethe nem járt Badacsonyban.

Az első megállóhely a Rózsakő, ahova egy rövid, de meredek úton jutunk fel, varázslatos a panoráma. Bár a korábbi legendák szerint itt üldögélt Szegedy Róza szerelmére, Kisfaludy Sándorra várva, megtudtuk, hogy ez a kő csak Róza halála után mintegy 50 évvel került a hegyre. 1832-ben halt meg Szegedy Róza, az ikonikus szikladarab viszont csak 1886-ban került ide.

Mindez a tény viszont nem csorbítja meg azt a szerelmi kötést, ami szerint ha egy pár háttal a Balatonnak ráül, még abban az évben összeházasodnak. Van, aki szerint az is elég, ha csak a lány ül a kőre, miközben kedvesére gondol.

És még csak most vár ránk a valódi emelkedő, ahogy túravezetőnk mondja, többet lapos részen nem fogunk menni.

A sziklákból vájt lépcsőkön nem egyszerű felfelé haladni, figyelni kell, hogy ne csússzunk meg, a hegyről lefelé érkező hegyi bicajosok sem könnyítik meg a dolgunkat. Olyan sokan vannak, hogy kezd a csapat abban reménykedni, hogy a kilátónál minden túrázó kap egy bringát, amivel legurulhat a hegyről.

A lépcsőkre viccesen azt mondja Gábor, hogy ez a mozgólépcső badacsonyi változata, hiszen lehet rajta mozogni.

– Miért hívják kuruc körútnak a Badacsonyt körbeölelő túraútvonalat?

– Van itt Bujdosók lépcsője, Rodostó turistaház is. II. Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulójára készült el a badacsonyi túraútvonal, bár ő maga nem járt a hegyen, de a fejedelem tiszteletére nevezték el 1935-ben így ezeket az objektumokat.

Ha már túl gyorsan ver a szíved, állj meg nyugodtan fotózni, pihenni, több helyen vannak padok, ahol erőt gyűjthetsz.

A Hertelendy-emlékmű mellől a Páholy-kilátóból a badacsonyörsi hegyet látjuk, varázslatos színekben pompázik az ég, a víztükör és a hegyek. Itt már olyan fotókat készíthetünk, mintha repülőn ülnénk.

Hertelendy Ferenc fontos szerepet játszott a Balaton életében, a vasútépítésben, a hajózásban, az infrastruktúra és az idegenforgalom kiépítésében. Zala megye ispánja volt, egykoron Balatonalmádiig Zala megye volt ez a terület is, ő volt a tó felvirágoztatásán dolgozó Balatoni Szövetség alelnöke is. Emlékkövét ez a szervezet állította 1927-ben.

Ha megpihentünk, induljunk tovább, még jó hosszú út vár ránk, ahogy gyengülnek a fények, úgy erősödnek fel a hangok, szinte a csendet is hallani.

Hihetetlen, de Badacsony északi és déli oldalán egész más a klíma, a hegy egy éghajlatválasztó hegy. A déli oldal 80-90 órával több napsütést kap évente, a csapadékban pedig 80-90 mm eltérés van az északi oldal javára.

A déli oldalon cseres-tölgyes, molyhos-tölgyes erdők és hársas, kőrises sziklaerdők között jövünk fel, míg az északi oldalon gyertyánosok és bükkösök uralják a hegyet. Badacsony a Tapolcai -medence egyetlen hegye, ahol közel 100 hektáron természetes erdő van.

Az erdőben nagyjából 30 százalék az akác aránya, annak idején ezt a fát azért hozták Badacsonyba, hogy szőlőkarót faragjanak belőle, de a lenti részekre ültetett fa elszaporodott, kinyomva ezzel az eredeti fákat a hegyről.

A Badacsonyon 14 fokozottan védett növény van, egyetlen orchidea faja az agár kosbor.

Több mint 120 madárfajt figyeltek meg a hegyen, a hegy legnagyobb madártani értéke a vándorsólyom, több mint 20 éve költenek a hegyen. Nagyon szép kék galamb állomány is él itt, és a kilenc magyar harkályfaj közül nyolc megtalálható a hegyen. Október és november között pedig menetrendszerűen megérkezik a trópusi pillangókra hasonlító hajnalmadár is a badacsonyi bányákba.

Miközben a hegy élővilágáról szóló történeteket hallgatjuk, megszólal a macskabagoly. A hangja tényleg olyan volt, mintha egy macska sírna, különleges élmény ez a nyávogó, nyikorgó hang.

Él a badacsonyi hegyen vaddisznó, őz, borz, róka, mókus, pelék, nyest, denevérfajok, erdei sikló, rézsikló, fürge gyík, zöld gyík, fali gyík, lábatlan gyík és az alacsonyabb részeken vízisikló is. A havasi cincér és a nagy szarvasbogár is szép számban lakik a hegyen.

Emlősökkel nem találkoztunk, a sötétben csak a fák reccsenése jelezte, hogy rajtunk kívül is vannak a hegyen. A szemünk viszonylag gyorsan hozzászokott a félhomályhoz, csak lassan kapcsoltuk be a zseblámpákat.

A Kisfaludy-kilátó alatt látható egy kő, ami a Badacsony csúcsát jelöli, ez 437,4 méter volt negyven éve. A korábbi, 1975-ben épült fakilátó állaga nagyon leromlott, és az erdő is alaposan túlnőtte. Így lebontották, és hét évvel ezelőtt helikopterrel emelték ide a mai építményt, ami erdei fenyőből készült. Csigalépcsőn jutunk a magasba, felettünk ragyogtak a csillagok.

A Kisfaludy-kilátóból páratlan látvány tárult szemünk elé, bár Szigligetet az erdőtől nappal sem láthatjuk, de a Keszthelyi-hegység vonulata, a Szent György-hegy, mögötte a kivilágított Sümegi vár beazonosítható volt. Somlót nagyon halványan láttuk és a halápi hegyet is, látszott Tapolca, a Csobánc, a Gulács, a másik irányban pedig a Káli-medence falvainak gyöngyfüzérszerűen fénylő csodáiban gyönyörködhettünk.

A túlparton a boglári Gömbkilátó és Fonyód hegyei, a távolban a Tihanyi-félsziget fényei is láthatók voltak, a közelben pedig Badacsonytomaj és az Örsi-hegy lámpái keretezték a látóhatárt.

Este egészen más érzés a távolba tekinteni, egy-egy fényforrás vagy sűrűn világító fények azonosítják a településeket.

Visszafelé csendesen haladtunk, mindenki a saját zseblámpájának fényére koncentrált. A meredek út tiszteltet ébreszt mindkét irányba, fejünk felett a fák, a csillagok, alattunk a sötétben a Balaton. Ha Badacsonyban jársz, mindenképp túrázz az esti órákban is!

