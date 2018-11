Csilipaprikák amelyek „felrobbantják” az ízlelőbimbókat

Naga Jolokia, Trinidad Scorpion, Carolina Reaper és Habanero. Néhány csilipaprika-fajta, amelyek kifejezetten csípnek, mégis manapság trendi ételízesítők.

A kapszaicin a paprika csípősségét okozó természetes anyag, ha ebből nagyobb mennyiséget tartalmaz a csípős paprika, azt már csilinek nevezik. A természetes kapszaicinnak az erősséget mérő Scoville-­ská­lán meg­határozott csípőssége 16 millió, tehát az anyag még 16 milliószoros hígításban is csípős. Egy erős magyar paprika 8000 értékű, az enyhébb fajták 500–1000 kö­zöttiek. A jelenlegi hivatalos rekorder a Carolina Reaper fajtájú, melynek csípőssége a skálán a kétmilliót is elérheti. A modern gasztronómia viszont előszeretettel használja étel­ízesítőként a korábban főleg Indiában, Afrikában és Mexikóban használt csilit. Ráadásul a magyarok is rákaptak az ízére, feszegetik a saját határaikat, hiszen bizonyos fajták valósággal „felrobbantják” az ízlelőbimbókat.

– Két évvel ezelőtt kezdtünk foglalkozni a csilipaprika termesztésével, hiszen egyre többen keresték a zöldségből előállított készítményeket – mondta el Molnár Tiborné zalakarosi őstermelő. – Kezdetben csak néhány tővel próbálkoztunk, de mostanra szinte már minden fajtából ültettünk. Jelenleg a világ legerősebb paprikáit ter­mesztjük: Naga Jolokia, 7pot, Trinidad Scorpion, Habanero és Carolina Reaper szerepel a kínálatban. Fogyasztásuk az utóbbi években azért lett ennyire népszerű, mert a televíziós főzőműsorokban előszeretettel használják a csilit ízesítőként. Trendi felhasználása mellett nagyon egészséges, ami ugyancsak arra sarkallja az embereket, hogy többet fogyasszanak belőle. Serkenti a vérkeringést és az emésztést, csökkenti a koleszterint, és fájdalomcsillapító hatása is van.

Molnár Tiborné saját tapasztalata szerint a nátha megelőzésében kifejezetten hasznos, sőt már kezdődő megfázást is képes visszafordítani.

– Mielőtt nekikezdtünk, nem kedveltem a csípőset, de fokozatosan megszerettem – foly­tatta az őstermelő. – A hatásai valóban kitűnőek, de egyszerűen élvezem, amikor és ahogyan csíp. Sőt ezeknek a paprikáknak különleges, finom ízük van, ami a magyar erős paprikából hiányzik. Az internet sok információt kínál a csilipaprikával kapcsolatban, ezek közül az egészségre gyakorolt tulajdonságai mellett számos kutatás is napvilágot látott, amikből kiderül, a gyógyszeripar is előszeretettel használja. Kedvelt nyersen, ecetes lében eltéve, de szószként is, a lényeg, hogy határozottan csípjen. A magyar zöldség erősségéhez szokottakat valósággal sokkolja az intenzív ízélmény, mégis gyakran a legerősebb verzió mellett teszik le a voksukat.