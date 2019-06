Cserháti Zsuzsa-emlékest zalaegerszegi dívával

A könnyűzenében is vannak „klasszikusok” vagy csak a retró a divat? Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalaiból szervezett emlékkoncertek mindenesetre tömegeket vonzanak.

A Pécsett, Mohácson és Pécsváradon már többször előadott Mennyit ér egy nő? című Cserháti Zsuzsa-emlékest különlegessége, hogy a dívát zalaegerszegi kötődésű énekes, Apaceller-Czigola Orsolya személyesíti meg.

– Mindig örömmel jövök szülővárosomba, boldog gyermekkorom helyszínére – mondja Orsi, mikor bekuckózunk szülei, dr. Banga Éva és Czigola Károly zalabesenyői házának kerti pergolája alá.

Nem itt cseperedett fel, anno a Kertvárosban laktak, ahol a Liszt Ferenc Általános Iskola ének-zene tagozata mellett zeneiskolába is járt, majd a Zrínyi-gimnáziumban kitűnőre érettségizett. A szombathelyi tanárképző főiskola magyar-ének, majd angol szaka után a Pécsi Tudományegyetem magyar-bölcsészként szerzett „Summa cum Laude” diplomát.

– Diákként szinte minden tantárgyat szerettem, különösen a magyart, az idegen nyelveket, az ének-zenét, a biológiát, s versenyszerűen atletizáltam is. Mégis győzedelmeskedett a muzsika. A vonzalmat kántortanító nagyapámtól, Banga Lászlótól és édesanyámtól dr. Banga Évától örököltem, a ritmusérzéket néptáncos édesapámtól, Czigola Károlytól. Kiskorom óta énekelek, zenélek, a zenei általános mellett a zeneiskolában csodálatos tanároktól tanultam: Könczöl Tímeától szolfézst, Dormán Tibornétól magánéneket, Serfőzőné Márta nénitől zongorázni és Kelemen Gyula bácsitól gitározni. Énekeltem kórusokban, részt vettem megyei és országos versenyeken. A szombathelyi főiskolán az ének-zene és magyar diploma mellé magánének- és néptáncoktatói oklevelet is szereztem. Ott ismerkedtem meg férjemmel, aki révén végképp elköteleződtem a zene mellett, már két évtizede énekelek a családi zenekarukkal. A Cserháti Zsuzsa-emlékest kitalálója sógorom, Apaceller Gergely, a produkció basszusgitárosa, férjem, Apaceller Péter pedig házigazdája és vokalistája. Ebben a műsorban és a Máté Péter-emlékestben is a Mohácsi Zenészek Baráti Körének muzsikusai működnek közre. Ez utóbbi főszereplője a férjem. Mindkét nagykoncertet szeretnénk elhozni Zalaegerszegre és Szombathelyre.

Hangsúlyozzák, egyik énekest sem kívánják utánozni, csak felidézni a művészi és emberi nagyságukat.

– Orsit már a főiskola első évében kiszemeltem magamnak – árulta el Péter, ének-zene, egyházzene szakos tanár és művelődési menedzser. – Bevettük családi zenekarunkba, az Apsonsba, azóta is szólóénekes. Rendszeresen felléptünk szombathelyi és egerszegi klubokban és fesztiválokon.

A főiskola után Orsi bemondó volt a zalaegerszegi városi TV-nél. Ezután Szombathelyre költöztek, ahol Orsi tanított, Péter pedig a Szimfonikusoknál, majd a Városházán menedzserként dolgozott. Később a fél világot bejárták, tenger- és óceánjáró luxushajókon, mint énekes-zenész előadók. Utazásaikról Orsi és Péti, a világutazók kalandjai címmel zenés könyvet írtak, amire interaktív gyerekműsort építettek.