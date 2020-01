Bruce Lee hatására kezdett karatézni a zalai rendőr

Kamaszkora óta űzi a shinkyokushin karatét Székely Tamás rendőr törzszászlós, aki eddigi pályafutása legjobb eredményét érte el nemrég.

A rendőrök, katonák és tűzoltók számára a Terrorelhárítási Központ által évről évre megrendezett TEK Budo- és küzdősport gálán a legjobb zalai helyezést érte el a kutyás rendőr és csörnyeföldi körzeti megbízott, aki 2. lett a shinkyokushin karate 10 fős országos mezőnyében. Rajta kívül Feszt Norbert rendőr főtörzsőrmester, 6. danos karatemester, a KIME Shotokan Karate Egyesület elnöke szerzett még bronzérmet.

Székely Tamás úgy véli: a karate az a sportág, ahol sok minden fejben dől el. S bár az akciófilmek mást sugallnak, munkája során nem veszi hasznát a karatetudásának.

– 1989-ben kezdtem el karatéval foglalkozni, amikor kikerültem az általános iskolából – árulta el Székely Tamás. – Engem is az akciófilmek „húztak be”, és mivel már akkor tudtam, hogy rendőr leszek vagy katona, úgy gondoltam, ha megtanulok valamilyen küzdősportot, akkor annak a munkámban is hasznát veszem majd. Bruce Lee-nek köszönhetően választottam a karatét.

Tamás úgy véli: a karate sokat adott neki, például kitartást, állóképességet.

– Hogy mi a shinkyokushin alapfilozófiája? – kérdezett vissza. – Hogy soha ne add fel! A személyiség formálásában nagy szerepe van annak, hogy a karaténak ez az ága úgynevezett erőkarate, tehát nincs védőfelszerelés, az ütéseket, rúgásokat pedig nem állítjuk meg, hanem erőből bevisszük, a fej kivételével a test teljes területe támadható kézzel és lábbal egyaránt. Sérülések nyilván bármikor előfordulhatnak, de ezekre folyamatosan igyekszünk felkészíteni, mi úgy mondjuk, felkeményíteni a testet. Ennek a betetőzése a mestervizsga, ami brutális. Magyarországon első danos mestervizsgán 30, a másodikon 40, a 3. danoson pedig 50 ellenféllel kell megküzdeni, mindenkire jut másfél perc. Én egyelőre a 2. danig jutottam.

Székely Tamás azt is elmondta: a legfontosabb, hogy megszűnjön a fájdalommal kapcsolatos félelem, és ezen a téren a legjelentősebb tényező a tudat legyőzése.

– Az elején még én is elhajoltam egy-egy ütéstől, de aztán megtapasztaltam, hogy a sérülések veszélye pont ilyenkor a legnagyobb – jelentette ki. – Ha az ember erre ráébred, tudatosan áll be az ütések elé. Ez különösen fontos a mestervizsgán (amit általában nyáron, a tűző napon, 30-40 Celsius-fok mellett bonyolítanak le), ahol eljön az a pont, amikor a tested már nem bírná, de az agyad továbbvisz. A küzdősportokban – a karatéban pedig különösen – sok minden elsősorban agyban dől el. A „nagyok” azt mondják, aki ezen a folyamaton, a „vizsgasoron” átküzdi magát, teljesen más ember lesz. Hogy milyen, az mindig az illető mesterén múlik, mert van, aki a versenysportra fektet nagy hangsúlyt, más pedig a szellemiségre fordít inkább figyelmet.

A rendőr törzszászlós azt is elmondta: a karatéban használatos ütések és rúgások a mindennapi rendőri munka során nemigen alkalmazhatók, mert akár halálos sérülések is okozhatók velük. Ezért az inkább a fogásokra, szorításokra épülő jiu-jitsu-edzésekre jár, ahol a megszerzett tudást – ha arra van szükség – a munkája során is tudja hasznosítani.