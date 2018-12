Böjte Katalin ötvösmester: A vintage stílust követi az ékszerdivat

Szeptemberben mutatták be az olaszországi Vicenzában az ékszerdivat őszi-téli trendjeit. A nemzetközi kínálatot felvonultató kiállításon ott volt Böjte Katalin ötvösmester is.

– Nagy változást nem tapasztaltam, még mindig a romantikus és érzelmekkel teli vintage stílus viszi a pálmát az ékszerdivatban – kezdi a szakértő.

A vintage ékszer kicsit mindig nosztalgikus, természetközeli, kedvelt motívuma a virág, a levél, a pillangó, az inda. Két jellemző színe a halvány rózsaszín és a halványzöld. Ugyancsak általános tendencia, hogy előretört a sárga és a vörös arany, a fehér már visszavonulóban van.

Nyakláncból a hajszálvékony, könnyed vonalvezetés a divat, visszatértek a 80-as évekre jellemző hosszú, akár mellig is leérő láncok. Bátran feltehetünk 2-3 finom láncot is egymás mellé, variálva a rövidebbet a hosszabbal. Díszítésül jellemzően apró érméket, gyöngyöket, köveket alkalmaznak a tervezők. Ugyanígy divat a kifejezetten rövid, egysoros, leheletvékony lánc is, rajta egyetlen kis fehér kővel (szintetikus vagy gyémánt), netán gyöngyszemmel. A medálokat jellemzően apró rózsaszín vagy zöld színű kövek díszítik, halvány árnyalatban.

Az év köve idén is a smaragd és a gyémánt. Utóbbit már ezüstbe is foglalják, ami korábban nem volt jellemző.

A gyűrűk szintén könnyedek, vékonyak, egyszerű, apró kövekkel díszítve. Többet is egymás mellé húzhatunk a különböző felületkezelésű és színű karikákból. Két-három színt váltogathatunk, a vékony gyűrűk száma elérheti az 5-7 darabot is – folytatja Böjte Katalin.

A fülbevalóknál ugyancsak a vörös és a sárga arany dominál, bennük rózsaszín és zöldes opálkővel. A gyűrűkhöz hasonlóan itt is halmozhatjuk az élvezeteket, divat az egymás mellé helyezett sok kicsi fülbevaló. A vonalvezetés kecses finomságra törekszik. Aki az ezüst mellé teszi le a voksát, kicsit más formavilággal szembesül, ezen a fronton még divatosak a hangsúlyosabb darabok. Vastag, akár derékig leérő láncokat kínálnak, méretes medállal. Azonban már itt is megvillan az új trend, kezdenek teret nyerni a finomabb kollekciók. A tenyésztett gyöngy is őrzi pozícióit, új jelenség azonban, hogy a félcentis, amorf, úgynevezett barokk gyöngyökből 1-2 soros rövid láncot fűznek, amely ráfeszül a nyakra. Főként a fiataloknál hódít ez a trend. A színvilág leggyakrabban fehér és rózsaszín.

A szimbolikus jelentéssel bíró medálok, fülbevalók, gyűrűk, karláncok sem tűntek el a palettáról. Az életfa, az angyalszárny, a végtelen jele gyöngyház berakással, csillogó kövekkel jelenik meg a kirakatokban.

– Egy ragyogó angyalszárny vagy fénylő kövekben végzőző életfa ajándéknak, ünnepi üzenetnek is találó és beszédes – halljuk a szakembertől. – Az aktuális trendek sok érzelmet mozgósítanak, így összecsengenek avval a gondolattal is, hogy ékszert ajándékozni és viselni egyaránt ünnep. Hogy mitől az? Attól a szeretettől, amivel adjuk és elfogadjuk. Karácsony közeledtével különösen átélhetjük mindezt.

