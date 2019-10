Bogdán Péter három és fél év alatt építette meg az NDK-s katonai motorkerékpárt

Kamaszkorában jegyezte el magát a motorkerékpárokkal a becsehelyi Bogdán Péter, aki minap igazi különlegességgel rukkolt elő, de haladjunk szép lassan sorjában a történetében.

Alig érte el a 14 évet, amikor megkapta élete első motorizált kétkerekűjét, egy kormányváltós Komar mopedet. Aztán a komolyabb Simson következett, majd a nagy motor, a kelet-német MZ gyárából kigördült ETZ 251-es. Bár kacérkodott a gondolattal, hogy négy kerékre vált, de aztán nem ült át a kiszemelt Trabantba, maradt az MZ-nél, és mai napig azzal járja az országot, világot, nem egyszer feleségével a hátsó ülésen, no meg aztán már csak pár év, hogy akár fiuk is velük tartson, mert a 11 éves Nimródra vár egy Simson Star.

– Még nem ér le a lába róla, de nincs is kész a Simson, összeszerelésre vár egy ETZ 250-es társaságában – árulta el a 43 éves, autószerelő végzettségű férfi, aki rendszeresen rója az utakat az MZ Club Hungary tagjaival. A hozzáértő olvasók ebből sejthetik, ügyes kezű mesterrel találkoztunk, hiszen ezek a motorkerékpárok már a veterán kategóriájába tartoznak, ritkaságok. Írásunk tárgya pedig valóban egyedülálló: az MZ gyár oldalkocsis motorkerékpárjának katonai változata.

– Ilyen Magyarországon sohasem volt forgalomban, ez pedig egy replika, hű másolat – árulta el Bogdán Péter.



A történet pedig azzal kezdődött, hogy öt éve megvásárolt Zalaszentgróton egy üzemképtelen MZ ES 250/2 motorkerékpárt. Az elöl Early-villás modellt 1967-től hat évig gyártották 129 ezer példányban, jellegzetes fekete-vaj, kék-vaj, illetve fekete-piros-fekete színezéssel. Utóbbi változat került Becsehelyre, ahol elkezdődött a teljes szétszerelés.



– Először az eredeti állapot helyreállítását terveztem, csak épp fekete-vaj színben, aztán arra gondoltam, hogy olyan bárkinek lehet, ezért mást találtam ki. Az interneten fellelhető képek alapján láttam munkához, az oldalkocsis katonai változatot akartam megépíteni, ezt csak Kelet-Németországban használták futár- és forgalomirányító szolgálatban. Az utolsó darabig szétszedtem az MZ-t, és mindenből a gyárit építettem vissza, a csavarokat egyenként rozsdátlanítottam, galvanizáltattam, akárcsak a küllőket, az alumínium alkatrészek gyöngyfúvással tisztultak meg. A váltóban fogaskerekeket kellett cserélni, az alumínium öntvény repedéseit hegesztéssel javítani. A henger felfúrás után gyári dugattyút kapott, az elektromos rendszert 12 voltosra alakítottam, az oldalkocsi fékjét pedig az eredeti hidraulika helyett bovden működteti. A típushoz eredetileg gyártott illeszkedő Superelastic oldalkocsit is sikerült beszerezni Tapolcán, ahová egyébként Erdélyből került – magyarázta.

Az összeépítés nem egyszerű feladatát is sikerrel abszolválta, végül a fogat megkapta a katonai zöld festést, felkerültek rá a kivitelre jellemző elemek, magasított kormány, különálló ülések, valamint a katonai feladatokhoz szükséges kiegészítők és felszerelések is; mindez Bogdán Péter ügyességének köszönhetően. Három és fél év munkája után esett túl a műszaki vizsgán az MZ ES 250/2 A, azaz army, amivel a becsehelyi mester a több évtizedes motoros múltja ellenére újra tanulhatta a vezetést.



– Szinte minden más, mint szóló motorkerékpáron, az oldalkocsi ugyanis a tehetetlen tömege miatt gázadásnál, fékezésnél mindig valamelyik irányba el akarja fordítani a fogatot. Bedönteni nem lehet, ezért irányítani csak kormánnyal és gázadással, fékezéssel lehet. A kerekek helyzetét is nagyon pontosan kell beállítani, különben állandó küzdelemmé válik a motorozás. Lassításhoz az első és hátsó fék egyszerre használandó, az oldalkocsi fékjét pedig mindig állítani kell az utas és csomagok súlyától függően. Tartósan maximum 80 km/órás tempóval lehet hajtani, ami a mai forgalomban már nem elegendő, ezért csak jeles alkalmakkor használom – magyarázta, és végezetül elárulta, újabb különleges MZ-tervét dédelgeti, de erre majd visszatérünk, remélhetőleg hamarosan.