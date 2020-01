Biokertész: téli levertség ellen banán

A vezető hírek között bukkantam a szenzációra, gondoltam szétkürtölöm: a rendszeres banánevéssel megelőzhetjük a téli depresszió kialakulását.

A magyarázat szerint ugyanis a gyümölcs bővelkedik a triptofán nevű esszenciális aminosavban, amelyből a szervezetünkben enzimek, köztük a koenzimként működő B6 vitamin részvételével szerotonin nevű vegyület, „boldogsághormon” jön létre, ami hangulatjavító, lazító, alvást elősegítő, depresszióellenes, fájdalomcsillapító, motiváló hatású. Az agyunkban zajló bonyolult folyamatokhoz, köztük a gondolkodáshoz, az érzésekhez, a cselekvésekhez szükségesek az ingerületátvivő anyagok, amelyek továbbítják az információkat egyik sejttől a másikig. Közéjük tartozik a szerotonin, amelynek hatására elmúlnak félelmeink, kiegyensúlyozottakká válunk, a megpróbáltatások ellenére belső béke és elégedettség tölti el lelkünket. A hivatásos orvoslás depresszióellenes pirulákkal emeli agyunkban a szerotoninszintet, de mi magunk, gyógyszerek nélkül is tehetünk azért, hogy boldogabbak legyünk. A szakemberek szerint napi egy banán jó hatással lehet a depresszióra hajlamosakra. Napi három banánnal a magas vérnyomást is megregulázhatnánk – egy közepes banánban ugyanis több mint 400 milligramm kálium rejtőzködik, méghozzá sómentesen, ami már jelentősen csökkenti a hipertóniát.

A banánhoz hasonló magas rosttartalmú gyümölcsök rendszeres fogyasztását a szívünk is meghálálja, csökkenthető vele a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, oldható és oldhatatlan rostjai jó hatással vannak az emésztésre – gyomorrontás, hasmenés, hányás után különösen ajánlott a banánkúra. Zsírt, szénhidrátot, kalciumot, A-, B-, C-, E-vitamint tartalmaz – B6-vitamint különösen nagy mennyiségben, tízszer annyit, mint egy körte, káliumkészlete pedig háromszorosa egy közepes almáénak. A szédülést gyakran a B6-vitamin hiánya okozza, a banán ezen a gondunkon is segíthet.

Japánból indult a divatos fogyókúra, oszakai gyógyszerész dolgozta ki, aki szerint a napot egy nyers banán elfogyasztásával és egy pohár szobahőmérsékletű víz felhörpintésével kell kezdeni. A táplálkozástudomány szakértőinek véleménye a kúra hatékonyságával kapcsolatban erősen különböző, a támogatói szerint a csodaszer a banán emészthetetlen keményítője, amely növeli az emberi szervezet zsírégető képességét.