Biokertész: Málnareggelit, ahogy a medvék szeretik

A befőzési szezon előtti kamravizit során kiderült, minálunk nem a málna a legnépszerűbb szörp, a tavalyi készletből ugyanis abból maradt meg a legtöbb.

Ezért aztán úgy döntött a családi kupaktanács, az idén nem vonjuk meg a falatot a szánktól, a spájzolás kedvéért nem visszük túlzásba a málnaspórolást, annyit falunk fel kedvenc gyümölcsünkből, amennyit tudunk. Csak úgy natúr, még a kertben, medvemód a bokrokról frissen szemezgetve, tudván, mire felérnénk vele a házhoz és tányérra tennénk, már veszítene az amúgy dús vitaminkészletéből. Így viszont egy molekulányi sem megy pocsékba, és ráadásul azzal, hogy immár már három hete ez a kis apró csonthéjas magvú gyümölcs a reggelim, többszörösen teljesült anno a szomszéd málnásának dézsmálása közben szőtt gyermekkori álmom, miszerint egyszer annyi málnát tömhessek magamba, amennyi belém fér.

A magoktól amúgy nem kell megrettenni, evés közben észre sem vesszük, a bélműködésünket viszont serkenti, s topon tartja az emésztőrendszerünket. A kozmetikai ipar is hasznát látja, hiszen szárítva kiváló koptató anyag, a magolajával a kencéket dúsítják. A málnamag 15 százaléka egyébként úgynevezett zsíros olaj, amely igen nagy arányban telítetlen és politelítetlen zsírsavakat, főleg linolsavat és gamma-linolénsavat tartalmaz, számottevő a tokoferol, azaz az E-vitamin-készlete, s más növényi olajokkal összehasonlítva jelentős a szterin tartalma is. S ha már a szépészet szóba került, az iparág a málna egész termését és levelét is hasznosítja.

A gyümölcs pépje, leve bőrsimító és összehúzó anyag, erősítő szer, levelének kivonata pedig első osztályú bőrkondicionáló. A málnatermésnek így csak egy részét hasznosítjuk belsőleg, piperézkedési célokra is hagyunk belőle. Elvégre, ha a kozmetikai ipar lecsapott rá, mi is készíthetünk magunknak mesterséges anyagoktól mentes bőrápolót, például egy kiváló tisztítóként is funkcionáló arcpakolást. Erre a célra akár le is fagyaszthatunk pár adag málnaszemet, a kence ugyanis a fagyasztott gyümölcsből is kikeverhető. A házi málnakozmetika nem igényel szépészeti mestervizsgát, bátran nekidurálhatjuk magunkat: keverj össze fél marok málnát egy kávéskanálnyi mézzel, két evőkanál joghurttal, pépesítsd össze, majd masszírozd be gyengéden az előzőleg alaposan megtisztított bőrödbe. Hagyd hatni 10-15 percig, utána mosd le langyos vízzel. Tisztító hatás mellett a málna vitaminjai erősítik és feszesítik a bőröd, simítják a ráncaid. A joghurt helyett tehetsz bele tejszínt is, ami még gyengé­debben hidratál, közben a méz puhítja kissé viseltes bőrödet, és miként belsőleg alkalmazva, külsőleg is érvényesül remek tisztító és antibakteriális hatása, hozzáadva a gyümölcs antioxidánsainak erejét. Az arcpakolást tovább gazdagíthatod pár csepp búzacsíra- vagy avokádóolajjal. Egy másik recept szerint fél csésze málnához fél csésze mézet és fél csésze zabpelyhet keverj, turmixold össze, és úgy kend az arcodra, és hagyd rajta 20 percig.

Ha mégsem bírnánk az összes málnánkat megenni és a képünkre kenni, készítsünk belőle valamilyen csemegét. Például fagylaltot. A recept szerint kell hozzá 30 deka málna (plusz pár szem a díszítéshez), 40 deka joghurt, 3 deci tejszín, 6 deka méz. A joghurtot a mézzel összekeverjük, hozzáadjuk a málnát és botmixerrel jól átdolgozzuk, a felvert tejszínt belekeverjük és egy edényben a fagyasztóba tesszük egy órára. Kivéve a fagyos masszát jól átkeverjük, majd harminc percre visszatesszük a fagyasztóba. Kivesszük, újra átkeverjük, és végül legalább három órán át fa­gyasszuk.