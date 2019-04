Biokertész: fokhagyma és diáktársai

A zöldségekkel mindig szót váltok. Minden tavasszal meghirdetem például a „kikelő­versenyt”, a győztes komoly jutalmat kap. Az idén a tavaszi fokhagymák nyertek. Meg is ünnepeltük, fontam számukra koszorút, igaz, nem babérból, hanem pipitérből és pitypangból, amelyekkel amúgy is osztálytársak voltak a gyógynövény­iskolában.

Hosszasan vitatkozhatnánk azon, hogy a fokhagyma fűszer-, vagy inkább gyógy­növény, de ne tegyük, hiszen mindkettő. Az amarilliszfélék családjába tartozó fokhagymát (Allium sativum) évszázadok óta gyógynövényként is használják. Paul Bergner, az oregoni „orvosi herbalizmus” intézet igazgatója, a világszerte forgatott Medical Herbalism napló szerkesztője a világ legjobb ötszáz gyógynövénye között tartja számon. A három nagy gyógyászati rendszer, az ajurvédikus gyógyászat, a kínai orvoslás és a nyugati orvostudomány egyaránt használja.

Antibakteriális és gombaölő hatását Louis Pasteur már a 19. század közepén felismerte, néhány évtized múlva egy svájci gyógyszergyár izolálta is az antibakteriális hatóanyag vegyületeit. A fokhagyma a több mint kétszázféle biológiai­lag aktív összetevője között rejteget még fontos ásványi anyagokat (káliumot, szelént, kalciu­mot, magnéziumot) és többféle vitamint (A, B, C, E, K) is, aminek köszönhetően erős antioxidáns hatást fejt ki.

A modern orvostudomány is igazolta vérnyomáscsökkentő, baktérium-, vírus- és gombaölő, emésztést elősegítő, bélfertőtlenítő, epe- és májműködést elősegítő hatását. Gombabetegségekkel, pockokkal és csigákkal szemben megelőző hatású, s nemcsak a védendő növények közé telepítve, hanem a belőle készített folyékony trágya­léként is. Ültessünk fokhagymát szamóca, málna, uborka, paradicsom, cékla, répafélék társaságába, de használjuk a virágoskertben is.

Méltó társa, bár nem éppen a veteményesben, a pitypang, a gyermekláncfű. Sokan kákicsnak titulálják, és gyomnak tekintve minden trükköt bevetve irtani próbálják, ami persze csak meddő fáradozás, hiszen a pitypang makacs és elpusztíthatatlan növény. Nos, ezt a szívósságot és életerőt képesek átadni az embernek is. Nálunk nem divat, de több országban salátaként, főzelékekben a vitaminokban és ásványi anyagokban (vas, kalcium, magnézium, kálium) gazdag levelét használják. Mindemellett hasznos gyógynövény, keserűanyagai javítják az emésztést, növelik az étvágyat, az erőnlétet, és gyulladáscsökkentő hatása is van. A belőle főzött tea vizelethajtó, vértisztító, serkenti a máj és a vesék aktivitását, csökkenti a vércukorszintet, a vérzsírt. A szerény kis pipitér, művésznevén: százszorszép virága ehető, bimbóit sós vízben áztatva, majd tárkonyecettel leöntve kapribogyó pótlására is használják, fiatal leveleit salátákba keverik. A növény triterpén szaponinokat, flavonoidokat, poliineket és nyomokban illóolajat tartalmaz.