Biokertész – Baracklekvár, a klasszikus kedvenc

Elfagyott vagy sem, itt a sárgabarack szezonja. Tavasszal ugyan elsirattuk, mégsem mondunk le róla, megvesszük, ha kell, méregdrágán is.

Még szerencse, hogy másokhoz kegyes volt az időjárás, vagy csak okosabban válogattak a különböző érési idejű fajtákból, így nem tarolta le valamennyi fájukról a virágot a zord tavasz.

Idén sokan több ezer forintot is kiadtunk a szép sárga gyümölcsért, elvégre egyetlen valamirevaló háztartás sem létezhet a klasszikus baracklekvár nélkül. Meg lehet tölteni a piskótatekercset eperlekvárral is, de az mégsem az igazi.

A többség a befőzéshez kész dzsemfixet használ, de ha van időd és kedved, pepecselj bátran nagymamáink ősi, natúr módszereivel. Az érett barackról húzd le a héját (1-2 percre mártsd forró vízbe, így könnyen lejön) és magozd ki. Mérd meg a gyümölcshúst, pakold a lekvárfőző edénybe és 2,5 kilónként szórj rá 1 kiló cukrot, majd keverd jól össze. Egy éjszakán – vagy néhány órán – át tartsd hűvös helyen, a cukor fellazítja a gyümölcs rostjait, kevesebb ideig kell főzni, a lekvár színe világos marad, jobban megőrzi a természetes ízét, zamatát. Másnap megint keverd össze, majd lassú tűzre tedd fel főni. Ehhez a különleges módszerhez végy elő még két vastagtalpú lábast, s ha az alapanyag forrni kezd, az egyikbe merj át belőle egy jó dunsztosüvegre valót és nagy lángon, folyamatos kevergetés közben főzd, míg el nem kezd sűrűsödni (5-6 perc). Akkor húzd félre és a másik lábasba is merj egy üvegnyi masszát. Mialatt azt ugyanolyan módszerrel rotyogtatod, az első adagot töltsd gyorsan egy üvegbe, és kupakkal zárd le. Az első lábasba újra rakj masszát – ez időre el is készül a 2. adag, s azt is töltsd üvegbe… s mindezt folytasd addig, amíg az eredeti edényben csak 1 adag marad, s azt is főzd készre. Nem annyira bonyolult a kivitelezés, mint amilyennek első olvasatra tűnik, de ha mégis macerásnak találod, közepes lángon egészet egyszerre is készre főzheted, időt nem nyersz, mert körülbelül másfél, két óra alatt sűrűsödik be. A teletöltött üvegeket mindig állítsd fejre és tedd száraz dunsztba, hogy minél lassabban hűljenek ki. A dzsemfixes módszernél a dunsztolás felesleges. Amúgy nem csak a lekvár színe miatt érdemes a rövidebb idejű főzést választani, ugyanis a vitaminjai és ásványi anyagai is érzékenyek a hőhatásra, és hosszú idő alatt alaposan megcsappannak. Pedig jó minél többet megőrizni belőlük, hiszen bőséges a C- és A-vitaminja. Plusz jó tanács: a gyümölcs lehúzott héját ne dobd el, kiváló regeneráló arcpakolást készíthetsz belőle.

Ha teheted, spórolj ki a lekvárból 6 darab barackot és készíts vele „ízes” amerikai palacsintát. A kimagozott gyümölcsöt egy tálban keverd össze 1 teáskanál vaníliakivonattal és 1 teáskanál viszkivel (megteszi a vaníliás cukor és a likőr is), 1,5 teáskanál fahéjjal, negyed bögre barna cukorral – a cukor fedje be a gyümölcsöt. Öt perc pihenő után tedd kivajazott tepsibe, s előmelegített sütőben süsd, amíg megpuhul, és megjelennek a léből keletkezett buborékok. Ez 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25 perc alatt megtörténik. A sült barackot hagyd kihűlni.

Az amerikai palacsintához egy tálba önts 1,5 bögre lisztet, ebben alaposan keverj el először 1 evőkanál sütőport, majd 2–4 teáskanál cukrot, negyed teáskanál sót. Önts bele 2,5 deci tejet, 2 evőkanál olvasztott vajat és 2 tojást, majd az egészet keverd simára.

A kivajazott és felmelegített palacsintasütőbe kisebb merőkanállal adagold a tésztát, s ha a teteje már nem folyós, megfordíthatod. Néhány palacsintát rakj egymásra, és koronázd meg egy sült barackkal és kanalazz rá a tepsiből egy kis vaníliás mártást.