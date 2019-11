Biokertész: a naspolya bővelkedik csersavban, pektinben

Jobb meggyőződésem ellenére kopaszra szüreteltem a naspolyafát, csupán a tetején hagytam egy kis kóstolót a feketerigóknak.

Amúgy nem sajnálom a gyümölcsöt a madaraktól, nem fáj a szívem az ágakon maradt cseresznyéért, meggyért, szilváért, almáért és a naspolyáért sem, tollas segédkertészeimnek köszönhetően nem veszik kárba egy szem sem. Sajnos a szarkák is szeretik a potyát, bár ők nem dolgoznak meg érte, mindig tudják, ha érik valami a gyümölcsösben.

A naspolyát egyébként is érdemes éretlenül leszedni, ugyanis utóérő, hideg helyen tárolva fokozatosan bepuhul. Régen az első fagyok előtt, még kemény állapotban leszedték, szalmára terítették és úgy várták meg, míg ehetővé válik. Ez szalma nélkül is sikerülhet, hideg száraz helyen például papírtörlőre csészeleveleivel lefelé fordítva tároljuk, érdemes gyakran átválogatni, akár naponta találhatunk érett példányokat, s ha ügyesek vagyunk, még januárban is biztosíthatjuk vele a család vitaminszükségletét. Érdemes megbecsülni, C-, B-, E-, és A-vitamin tartalma rendkívül magas, s mellette kiemelkedő a vas, a kalcium, a kálium, a magnézium, a cink, a mangán, a réz készlete és bővelkedik csersavban, valamint pektinben. Az almafélék családjában a C-vitamin készletével (100 grammban 12 milli­gramm) listavezető, magas vas- és kalciumtartalma miatt vérszegény, nyápic gyerkőcöknek, csontritkulásban szenvedő időseknek kimondottan ajánlott. A leve csökkenti a szájüreg, a garat gyulladását, s használják bélbetegségek kezelésére is.