Biokertész: A bodzának is jár egy kis zugoly a kertben!

Sokan mondják, a ház körül kár a bodzára pocsékolni a helyet, hiszen erdőszéleken, mezei utak mentén annyit szedhetünk, amennyit csak akarunk.

Lehet, nekem viszont tavasztól őszig szinte mindig szükségem van rá, mert, ha meglátok a kertben, a gyümölcsösben egy egérlyukat vagy pocokjáratot, rögvest frissen tört bodzahajtást gyömöszölök bele – a rágcsálók ki nem állhatják a szagát, igaz, a talpukat nem dobják fel tőle, de áthelyezik a főhadiszállásukat békésebb vidékre.

A tapasztalataim szerint a vakond sincs elragadtatva a bodzaparfümtől, a veteményesből könnyen kiutálható vele. Olvastam kicsit időigényesebb, ám hatásosabb módszerről is – a csalánléhez hasonlóan vízbe kell áztatni a bodza leveles hajtását, hagyni kell egy-két hétig erjedni, s ezzel a penetráns szagú lével kell elárasztani az egérvárat. Állítólag rovarűző hatása is van – még a lótetű is hanyatt-homlok menekül, ha az erjesztett bodzalével permetezem a kert földjét. A komposzthoz is érdemes időről időre egy kis bodzalevelet keverni, jelentősen felgyorsítja ugyanis a növényi „trágya” érését. Jó szolgálatot tesz talajtakaró mulcsként is, friss állapotban a már említett egérriasztó, rovarűző hatása mellett akadályozza a talaj kiszáradását és kedvező körülményeket teremt a talajélet számára.

Elszaporodnak alatta a hasznos mikroorganizmusok, hatékonyabban munkálkodnak a talajbaktériumok, a földben nő a felvehető nitrogén-, foszfor-, kálium- és egyéb ásványianyag-tartalom és a giliszták is buzgóbban készítik a humuszt. Az elkorhadt mulcs pedig pótolja majd a talaj tápanyagainak egy részét.

S az sem utolsó szempont, hogy a bodza tetőtől talpig gyógynövény, a gyógyszeripar fontos alapanyaga. Gyökerét, levelét, háncsát a népgyógyászat méregtelenítésre, hashajtásra, vízhajtásra használja – mi odahaza jobb, ha maradunk az éppen aktuális bodzavirág és az ősszel feketére érő bogyók hasznosítása mellett.

A virággyűjtést akár el is kezdhetjük! Üdén nyíló virágzatát akkor érdemes szedni, amikor már 75 százalékban kibontotta a szirmait. Reggel, amikor már felszáradt a harmat, neki is láthatunk. A virágernyőket ne úgy tépjük, hanem nagyon óvatosan, hogy ne rázzuk le róla a virágport, az elágazások kezdeténél metszőollóval vagy éles késsel vágjuk le. Leszedve ne tartogassuk sokáig, a lehető legrövidebb idő alatt használjuk fel vagy szárítsuk meg.

A virág is kiváló izzasztó, méregtelenítő hatású, frissíti a vérkeringést és tisztítja az ereket. Az egyik legalkalmasabb természetes medicina az immunrendszerünk erősítésére – a C-vitamin mellett gazdag gyulladáscsökkentő és a szív munkáját serkentő glikozidákat, flavonoidokat, szerves savakat, csersavat, nyálkát és cukrot tartalmaz. Ha megszárítjuk, az influenzás időszakban jóízű köhögéscsillapító, izzasztó teaként kortyolgathatjuk, de a friss virágból készíthetünk üdítőitalt, vagy szörpöt is. A bodza hajtásával és levelével ellentétben a virág kellemes illatú, ami tovább emeli a belőle készült italok élvezeti értékét. Vitaminokban igazán a bodza termése bővelkedik, bőséggel tartalmaz A-, C-, B1-, B2-, B3-, B5- és B6 vitamint, aminosavakat, káliumot, kalciumot, nátriumot, foszfort, vasat, magnéziumot, rezet és cinket.

Ahány ház, annyiféle bodzaszörp recept. Általános érvényű szabály, hogy minden eszköznek tisztának, „csíramentesnek” kell lenni, s meg kell akadályozni, hogy a szörp­ben szaporodni tudjanak az erjesztő baktériumok, a gombák. A magas cukortartalom ezt az erős ozmózisnyomással gátolja, de rakhatunk a lébe tartósítószert, például nátrium benzoátot vagy szalicilsavat, esetleg csíramentesíthetjük hőkezeléssel; 90 fokon 30 percig.