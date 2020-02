Beszélgetés Pap Gáborral hagyományról, alattvalókról és az ifjakban rejlő potenciálról

A reform- kor maga volt a csoda. Hasonlót élünk át ma is, a magyarság újra kezdi emelni a fejét.

Ezt a 81 esztendős Pap Gábor Magyar Örökség-díjas művészet- és irodalomtörténész mondta lapunknak adott interjújában, melyet annak kapcsán készítettünk, hogy a szakember immár 30 esztendeje évről évre visszatérő előadója a Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész által szervezett Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetemnek. A szkíta-hun-avar-magyar kulturális folytonosság, illetve az ősi magyar néphagyományokra épülő úgynevezett szerves műveltség kutatója és képviselője. Szellemi megalapozója annak a művészeti csoportosulásnak, melyhez a hatvanas években a kifejezés új lehetőségeit kereső alkotók csatlakoztak. Ez vezetett a népművészetre és a magyar ősműveltségre épülő zománcozó művészeti ág kialakulásához.

– Nem indult könnyen az élete, az ELTE magyar–művészettörténet szakos hallgatójaként nem engedhette meg magának, hogy ne kitűnő legyen. Aztán később több szellemi műhelyt is létrehozott, jelentős volt a kultúraszervező munkássága, mégis mindig akadtak, akik el akarták lehetetleníteni – volt munkanélküli, újságkihordó, eltávolították a híres Csontváry Stúdió éléről és még sorolhatnánk. Mindez hogyan formálta a látásmódját? – kérdeztük.

– Református papi családból származom, ami önmagában még nem lett volna elviselhetetlen tehertétel, de édesapám, Pap László református lelkész a Teológia dékánja volt és 1956-ban elkötelezte magát a szabadságharcosok oldalán – bocsátotta előre Pap Gábor. – Ennek a forradalom után nagyon komoly következményei lettek, örülhetett annak, hogy az életét meghagyták. Ilyen helyzetben nem lehetett lazítani, s mivel a családnak élnie kellett, muszáj volt úgy tanulnom, hogy kitűnő legyek, s a legmagasabb ösztöndíjat kaphassam, ami sokáig szinte az egyetlen bevételi forrásunk volt. Nem mondom, hogy könnyű volt, de szüleim már egészen kis korunktól azt nevelték belénk: nincs rossz szituáció, csak megoldandó probléma, amihez alkalmazkodni kell. Azt gondolom, ezért sikerült életem bármely szakaszában újra és újra felállnom, amikor a földre löktek.

– Hogyan jutott el a hun-szkíta-avar hagyományokig a finnugor fősodorral szemben?

– Nem volt nehéz, mert a mi korosztályunk első iskolai tankönyvei még azt a magyar történelmet tartalmazták, amit nagyon népszerű formában Jókai Mór, Móra Ferenc és Gárdonyi Géza is megírt. Utóbbi regénye, A láthatatlan ember pontosan ezt a környezetet mutatja be, ami akkor még mozgatta a fantáziánkat. A családunkban pedig fontos volt a hagyományok tisztelete, amit jelez az is, hogy a vezetéknevünket egy p-vel írjuk – a család szentesi ágát ott úgy emlegették, hogy a „kétszer papok”, mert a nevünk egyben a mesterségünket is jelölte. S azt is vegyük hozzá, hogy Szentesen és a környezetében amúgy is erősebben ragaszkodtak az emberek a magyar hagyományokhoz, mint mondjuk, az ország más részein, hiszen az már a kuruc vidék. Ebben a közegben mindenki komolyan vette, hogy amit a krónikák írtak, az igaz. Anonymus Szkítiával indít, sőt, a szkíta ősökre hivatkozva biztatja a honfoglalásra készülő magyarokat. Hasonlóan taglalja a magyar őstörténetet Kézai Simon és a Képes Krónikák is. Számomra egyértelmű, ha ennyien foglalkoznak a hun-szkíta-avar múlttal, akkor illik komolyan venni. Persze, egy valamirevaló tudós mérlegre teszi a másik, a finnugor irányt is. Én arra jutottam, hogy utóbbi célja a félrevezetés volt. Aki kicsit is ismeri a politikát, tudja, hogy minden, uralomra vágyó külső erőnek, ami megtámad egy közösséget, az első feladata, hogy elvegye annak múltját. Hiszen jövőt, önérzetet, nemzettudatot csak a múltból, a megélt tanulságokból lehet csak építeni. Legutóbbi, a Parasitus színre lép – Bornemissza Péter Magyar Elektrája című könyvemben foglalkozom a kérdéskörrel. A közhiedelemmel ellentétben Bornemissza műve nem a Szophoklész-dráma fordítása, azt ő csak nyersanyagként használja fel. Az eredeti műhöz képest új szereplőként behozza Parasitust, a király köpönyegforgató szolgáját, az érdekembert, akit csak a maga haszna érdekel, s habár mellékszereplő, valójában ő a Magyar Elektra cselekményének mozgatója. Sajnos, szerte a világban sok ilyen típusú ember, illetve csoport létezik és működik, akiknek semmi nem drága, ha a profitról van szó – amennyiben az érdekük úgy kívánja, bármelyik nemzet agyát átmossák. Hangsúlyozom, nem a zsidóságról beszélek. Ez nem vallási, felekezeti minőség, hanem emberi.

Rossz emberek pedig mindenhol vannak, s a Parasitusok ma is köztünk járnak.

– Na de miért lett volna szükség arra, hogy a nemzettudatot visszaszorítsák?

– Mondok egy példát. A 12. században egy arab utazó, Abu-Hámid al-Garnáti, aki Granadából indult útnak, hogy meglátogassa a muszlim közösségeket, átutazik hazánkon is és nagyon meglepődik azon, hogy teljes vallási toleranciát talál, az itteni muszlim közösségek békében élnek a magyarokkal. Ez akkor Európában nem volt szokványos, sőt. Megállapítja, hogy a Magyar Királyság erősebb, hatalmasabb, mint a Bizánci Birodalom. Tehát ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem ő – nem nehéz kitalálni, hogy ezt más is tudta és ez folyamatosan érdekeket sértett Európa-szerte. Ennél több ok szerintem nem kell. S a magyar ma is önérzetes, amit most sem szeretnek a nyugati hatalmak. A csodát a reformkor hozta el, a magyarság magára ismert, s egészen a szabadságharcig nem tudtak velünk mit kezdeni. Ehhez nem kellett más, csak V. Ferdinánd személyében egy őrült uralkodó, aki alatt lazult a szorítás, kicsit fellélegezhettünk. Azt hiszem, hasonló kort élünk át újra, őrült uralkodót lehet találni a piacon, többet is, s a magyarság megint kezdi emelni a fejét. Bizakodó vagyok, mert a fiatalokban sok, élő potenciál van, ezt naponta tapasztalom.