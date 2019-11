Beszélgetés Kriston Andrea egészségfejlesztővel többek között az intim tornáról

Hogy a Kriston Intim Torna mely izomcsoportra irányul, könnyű meghatározni: a gátizomzatra. Felsorolni, milyen természetű problémák, betegségek felszámolására vagy megelőzésére alkalmas, hosszú.

A cél az, hogy örömtelivé tegye nők, férfiak és gyermekeik életét. Kriston Andrea egészségfejlesztő 33 éve tökéletesíti módszerét, mely több mint 300 izommozgás variációival más és más eredményt segít elérni gyakorlóinak.

A Zalaegerszegi Női Szalon, a Család és KarrierPONT Zalaegerszeg, és a Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár Nők tabuk nélkül rendezvénysorozatának utolsó összejövetele a Nőiségünk titkos oldala – Modern szerepek egészség testben és lélekben címet viselte. Kriston Andrea a szerteágazó témát kellő egyszerűséggel és nagyszerű humorral tárgyalta.

(Előzetes információ: a gátizomzat – vagy medencealapi izomzat – alátámasztja a kismedencei szerveket, beleket, hólyagot, méhet és a petefészket. Áthalad rajta a húgycső, a hüvely, a végbélnyílás. Szerepe van a vizelet-széklet kiürítésében, a szexuális érzetekben, és a kisbaba születésekor is ezek az izmok engednek. )

Előadás után interjúra kértük Kriston Andreát.

– Mintha a ránk ömlő információáradat ellenére az ismeretlenben tapogatóznánk, ha a nőiséget megalapozó biológiai-fiziológiai-pszichológiai ismereteinkről kellene számot adnunk. Mi az oka?

– Kevés figyelmet kap a saját – női – természetünk, mert annyira meg akarunk felelni a világ kihívásainak. Megfelelni a párkapcsolatnak, a szülőségnek, a munkahelyünknek, pedig a figyelmünk egy részét fontos magunkon tartani. Ezáltal tudunk egészségesek maradni, és változtatni azon, ami nekünk nem jó. Ehhez bátorság kell. Mivel biztonságra törekszünk, inkább kibírunk nehéz helyzeteket, nem merünk változtatni. Az intimitás gondozásáról eleve kevés ismeretet kaptunk. Ugyanakkor dőlnek a torz minták – csak gondoljunk a pornóra, a potencianövelő szerekre, a szexshop eszközökre. Ahelyett, hogy az okokat keresnénk, az utakat, melyek a két nemet egymáshoz vezetik, megelégszünk ezekkel. Ha mindenki azzal foglalkozna, hogy önmagát ragyogó állapotba hozza, akkor abban önmaga, a másik is és a környezete is örömét lelné. Mindez nincs, ezért bukdácsolunk, tüneteket halmozunk, amivel orvoshoz járunk és leplezzük a rossz érzéseinket.

– Mi a tapasztalata, ha az előadás férfiakhoz is szól, megváltozik a százszázalékos női hallgatóság aránya?

– Ha bővítettük volna a címet úgy, hogy női és férfi titkok, azt hiszem, akkor sem lett volna kiegyenlített a férfi-női arány. A férfiak arra vannak kondicionálva, hogy várakozzanak. Egy nehéz párkapcsolatban az a tipikus, hogy a nő megy mindenhova, a férfi pedig várakozik otthon. Nem kap indítékot arra, hogy mozduljon, tegyen magáért. Jó, ha elmennek egy prosztatavizsgálatra, de nem tesznek semmit annak érdekében, hogy testüknek e tájékát jobb állapotba hozzák. Beszélnek férfitársaikkal a fociról, az autókról, de nem beszélgetnek a partnerükkel a kapcsolatukról, az érzelmeikről. Levették a fókuszt az érzelmi életükről – ha egyáltalán ott volt valamikor, ezért tulajdonképpen ki vannak szolgáltatva az érzelmeiknek. A túl nagy nyomás miatt gyakran betegek lesznek, műtőasztalra kerülnek. A férfiakat nagyon fontos volna megtanítani arra, hogy mit tehetnek magukért, s ezzel sokat nyújthatnának a nőknek, ezáltal a gyermekeinknek is. Ennek hatására lényegesen kevesebb teher hárulna az egészségügyre. Nagy társadalmi problémát okoz, ha az egyén nem gondozza az egészségét.

– A civilizáció tette ezt?

– Valóban, a kultúránk arra tanítja a férfiakat kisfiú kortól, hogy leplezzék el az érzelmeiket, ne mutassák magukat gyengének. Nem sírhat, nem panaszkodhat, mindent ki kell bírnia, pedig a férfi pontosan olyan érzelmes lény, mint a nő. Minthogy mi, nők neveljük a fiúkat, néha az unokákat is, sokat tehetünk annak érdekében, hogy ez változzon. Ha megértjük, hogy az érzelmek felismerése és kifejezése mennyire fontos az egészségünk, és az élet jól leélése szempontjából, lehetőséget kapunk a kezünkbe: másképp neveljük a fiúkat, hogy más társsá tudjanak válni a családon belül.

– Elképzelhető, hogy egy anya nevelése felülírja a családon belüli apai mintákat?

– Az ideális az lenne, hogy az apa beleteszi a nevelésbe azt, amit csak a férfi tud adni, és az anya azt, amit csak a nő. A férfiak gyakran nem gondolják, hogy nekik feladatuk a gyerek nevelése, nem is nagyon tudják, hogyan tegyék ezt. Közös a háztartás, közös a gyerek, közös a feladat is. A nő is meg tudja mutatni a gyerekének azt, hogy egy hiányos viselkedésből is lehet tanulni. Átformálható, amit az előző generáció képviselt. Ennek első állomása lehet, hogy nézzük meg mi az, amit nem jól tett a papa, vagy nem jól tett a mama. Dolga a nőknek megmutatni, hogy a férfiaknak nem csak az a feladatuk, hogy hazaadják a pénzt, fontos a munkát és a gyereknevelést is megosztani. A férficsoportokat a nőkért is tartom. Látom, hogy sok férfi szégyelli magát, mert úgy érzi, hogy nem volt elég jó apa, de azt közvetítem, hogy ezeket a hibákat bármikor neki lehet állni kijavítani. Sokkal könnyebb a kapcsolatot felépíteni, mint nagy bűntudattal, vagy felelőtlenül tovább élni. Azt látom, hogy nagyon komoly stresszek viszik a férfiakat a műtőasztalra, de gyakori a torz szerepet élő férfi is. Nem lehet cél az életben csak a szex, az újabb és újabb kapcsolat hajkurászása. A magasztos cél az, hogy kiteljesítse magát, mint férfi. Erőit arra kellene összpontosítania, hogy közegét – családját, védje és támogassa. A férfi tréningen a férfi szervek védelmén túl ezekről is tanulnak a férfiak.

– Mi viszi őket az ön csoportjaiba?

– Gyakorta a probléma. Aranyér, herevéna tágulat, nem termelődik spermium, a libidója gyenge, prosztatagyulladás vagy megnagyobbodás, vizelési, erekciós, magömlési problémák. Egyre több azonban az egészségtudatos férfi, aki szexualitásában szeretne kiteljesedni, magabiztosan szeretne a nőnek örömöt nyújtani. Mindezeken túl azonban a programom lényege a megelőzés. Legyünk tudatosak, gondozzuk magunkat, mert így jó leélni az életet. Nincs az a gép, nincs az az eljárás, ami jobb hatást tudna elérni annál, mint amit izmaink karbantartásával elérhetünk.

– Mikor lenne elégedett, ha 20 év múlva milyennek láthatná a nők életét?

– Ne legyen szükségük inkontinencia betétre, öntudatosan tudjanak igent és nemet mondani az ágyban, egyenrangú partnerek legyenek a párkapcsolatban, munkahelyen, egyre több egészséges gyermeket és unokát neveljenek.