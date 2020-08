Beszélgetés Hangácsi Márton zalai származású zenésszel, új albuma apropóján

„Tudom jól, hogy az általam használt zenei eszközök a mai magyar pop piacán nem elegendőek ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra több száz, vagy akár több ezer fős közönséget vonzzanak, viszont az az apró építkezés, amibe belefogtam, igenis működik. Én azokról a dolgokról akarok énekelni, amelyek fontosak nekem, s oly’ módon akarom ezt tenni, ahogy én szeretném.”

A zalaegerszegi születésű gitáros-énekes-dalszerző mondta mindezt lapunknak a minap megtartott zalaegerszegi lemezbemutató koncertje előtt. A már évek óta Budapesten élő és alkotó zenész a 2019-ben kiadott <30 című albumának dalaival lépett fel a PopUp Undergroundban.

– Valóban egy kicsit későn értem haza Zalaegerszegre ennek az albumnak a dalaival, de ennek több oka is van – válaszolta felvetésünkre Hangácsi Márton. – Hosszasan egyeztettünk róla, s eleinte úgy volt, hogy a klubszezon kellős közepén jövök, de a koronavírus-járvány közbeszólt.

A gitáros-énekes egyetértett azzal, hogy a <30 című nagylemezének, dalai sokkal derűsebbek, mint az előző album, a My True Fairy Tale szerzeményei. Ennek is számos indoka van, többek közt az, hogy míg a My True Fairy Tale olyan dalokat tartalmaz, amelyeket 16 és 26 éves kora között írt, addig a <30 rövidebb időszak alatt született.

– Mivel az előző lemez egy bő tízéves korszakot ölel fel, ezért magától értetődő, hogy sokféle érzelmi töltet, rengeteg hangulat jelenik meg benne – magyarázta. – Abban az időszakban bőven benne van az útkeresés, voltak nagyobb hullámvölgyek és kilengések, amelyek hatottak rám és a zenémre is. A <30 dalai az életemnek abban az időszakában születtek, amit nagyon élveztem. Ezért még azokat az érzékenyebb témákat is, amelyek nem feltétlenül az élet legjobb oldaláról szólnak, sikerült pozitív töltettel megközelítenem. Ennek a derűnek van egészen egyszerű oka is, hiszen van egy gyönyörű feleségem, akivel nagyon jól érezzük magunkat, magánéletileg nem is lehetne erőteljesebb az életem. Emellett zeneileg is megtaláltam a saját utamat, tudom, miben vagyok jó, s próbálok abba az irányba menni. Ez a két tényező megnyugvást ad, nem tudok nem boldog lenni.

Marci elmondta, Dub FX, illetve Ed Sheeren befolyásolta a stílusa kialakulását. Az ő példájuk nyomán építette fel saját zenei világát, amiben nagyon fontos, hogy a színpadon minden, a zene és az ének is élőben szólaljon meg. Még akkor is, ha ebben óhatatlanul benne van a hibázás lehetősége. Napjaink egyik legnagyobb sztárja, Ed Sheeren is vét hibát a színpadon, de ettől lesz élő, hiteles az előadása.



– A <30 című album kizárólag olyan dalokat tartalmaz, amelyek témái a harminc év alatti korosztályt foglalkoztatják – mutatott rá egy újabb aspektusra az énekes-dalszerző. – Maga a cím is erre utal, a választásom pedig azért esett erre, mert az albumon magyar és angol nyelvű szerzemények egyaránt találhatóak. Azt gondolom, hogy ilyenkor azt a közös pontot kell megtalálni az album címének, ami mindkét nyelven jól értelmezhető. A legtöbb esetben ezek a számok, s mivel maga az album kevéssel a harmincadik születésnapom előtt jelent meg, így az a szám rögtön adta magát. Az eléje biggyesztett kacsacsőr pedig a tartalomra is utal.

Marci azt is mondja: dalszerzői mivolta önazonos, ami azt jelenti, hogy csak olyan dalokat ír, amelyek megfelelnek a saját értékrendjének. Ha ezeket jól elő tudja adni, az egy olyan extra teljesítmény, amit önmagától vár el. Tudja jól, hogy ez a zene nem a nagy tömegekhez szól, de nem is törekszik arra, hogy a klasszikus értelemben vett popsztár legyen. Az sem befolyásolja elégedettségét, hogy a koncertjeire csupán tíz vagy ezer ember kíváncsi.

– A zeneszerzésnek az a része, amit én alkalmazott zeneszerzői szerepnek nevezek, egyáltalán nem érdekel – folytatta. – Ez arról szól, hogy van egy megrendelő, egy énekes vagy egy zenekar, aki vagy ami pontosan olyan zenét vár el a dalszerzőtől, amit ő maga elképzelt. Ez szakmunka, amit nagyon jól megfizetnek, ha jól csinálja valaki. Van barátom, aki ezzel foglalkozik, én viszont egy másik utat járok. Én is dolgozom másokkal, de ezek mindig közös produkciók, legyen akár csak egyetlen dal, vagy egy teljes lemez. Kicsit profánul hangzik, de nekem valóban fontos, hogy az adott dal mindig szívből jöjjön.