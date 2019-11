Beszélgetés Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel egerszegi koncertje után

Folyamatosan fogadta a zenésztársak és a hallgatóság gratulációit, közvetlen, és jókedvű, s interjút is így ad.

Alig tudja elképzelni egy átlagos életvitelű hangverseny-látogató, hogy miközben 31 éves korára zongoraművészként is lenyűgözően gazdag éveket mondhat magáénak, aközben más vonatkozásban is nagyon eredményes Balázs János. Cziffra György emlékének felelevenítésére, megőrzésére létrehozta a művész nevével fémjelzett fesztivált, hátrányos helyzetű zenei tehetségeket támogat a Snétberger Központon keresztül, szabadtéri koncertjei révén a fiatalok ezreit vonja a komolyzene bűvkörébe, tehetségkutató versenyen zsűritagként tevékenykedik.

– Mindig motivált, ha lehetőségem nyílt jót tenni, és ha képes is voltam rá. Szeretek hasznos lenni, olyan ügyeket felvállalni, melyek kevésbé népszerűek, kevésbé élveznek reflektorfényt. Ha megmozdít valami, nagy agilitással és szeretettel állok az ügy mellé, szinte ugyanakkora lelkesedéssel, mint ahogy a zongoraművészetet gyakorlom. Teszem ezt azért, mert fontosnak tartom, mert annak idején nekem is sokat segítettek, s mert a klasszikus zene igazán megérdemli, hogy népszerűsítsük. A fiatal tehetségek felkarolása nagyon fontos, aki pedig ismeri Cziffra György művészetét, az tudja, hogy a legnagyobb művészek közé tartozott, s halála után elevenen kell tartani az ő emlékét. A Cziffra György Fesztivál jövőre 5 éves lesz, és remélem megvalósul a nevét viselő kulturális központ is, ami ugyancsak törekvéseim közé tartozik.

– A zalaegerszegi hangversenyteremben jócskán ültünk olyanok, akik anno Zalaegerszegen hallhattuk Cziffra György hangversenyét.

– Tudom, talán ezért jöttem el én is ide! Irigylem önöket, hisz 6 éves voltam, mikor elhunyt a Mester, és én személyesen soha nem láthattam, hallhattam, de érzelmileg annál jelentősebb számomra, és természetesen felvételekről nagyon ismerem a művészetét.

– Talán tanulta is a kultúra menedzselését?

– Nem, de a Cziffra Fesztivál létrehozása során világossá vált, hogy alkalmas vagyok ilyen feladatra is, egyáltalán nem idegen tőlem a szervezés, a kommunikáció, és a feladatok egyre erősebbé tettek minden vonatkozásban. Nem gyakorlok ma sem kevesebbet, mint azelőtt, amikor ezek az időigényes feladatok meg nem jelentek az életemben, csak ma inkább kevesebben alszom.

– Ön egy zenészdinasztia legfiatalabb tagja…

– Valóban, édesapám jazzongorista, nagypapám csellista volt az Aranyosi Rajkó Zenekarban, és Cziffra Györggyel együtt játszott 1956-ban a budapesti bárokban. Sohasem volt kötelező zenélnem, de édesapám oldaláról olyannyira körbevett a zene, hogy ezek az impulzusok teljesen magukkal ragadtak.

– Mi jelzi egy gyermeknél a tehetséget? Önnél mikor lehetett észrevenni?

– Az adottságok, képességek nagyon hamar meg kell, hogy mutatkozzanak, a zene szeretete, az eltökéltség akár már páréves korban is megnyilvánul, 4-5 évesen már megszállott rajongás a zene vagy hangszer iránt mutatja a tehetséget. Nálam mindez megvolt, de annak ellenére a klasszikus zene iránt, hogy a felmenőim között senki nem gyakorolta ezt a műfajt.

– Szigorúan csak klasszikusokat játszik?

– Ma már nem, az igényes könnyűzene felé is elmozdultam, Lajkó Félix, Ruzsa Magdi, Presser Gábor, Szakcsi Lakatos Béla partnereként, de ezek csak szigetek az életemben, bár rendkívüli módon élvezem ezeket a koncerteket is.

Balázs János zalaegerszegi műsora egyáltalán nem volt szokványos, az első rész különösen nem, talán Balakirevet már hallhattuk valakitől, de Ravel háromtételes művét a francia költő, Bertrand költeményére biztos, hogy nem, és a ráadásai sem voltak szokványosak.

– Csajkovszkij Diótörőjének motívumát magam írtam át, Strauss Triccs traccs polkája azonban Cziffra György átirata volt. Törekvésem, hogy játsszam kuriózumot is, a közönségnek is érdekesebb így, és szakmailag is jobb. Mikor, ha nem most, 31 éves koromban játszanék ilyeneket? Nehezek, fizikailag megterhelő, ugyanakkor elképesztően gyönyörű darabok.

– Profi művész számára mit jelent – általunk, lokálpatrióták által szeretett és nagyra tartott – kisvárosi szimfonikus zenekarral fellépni?

– A zene szeretete révén megéljük az örömhormon, a dopamin felszabadulását, és hogy ezt az érzést mindenkihez eljuttassuk. Az én életem annyira a zene körül szerveződik, ami nem adatik meg mindenkinek. Inspirációt, impulzust adni nagyon szeretek, egy mosoly, egy gesztus, egy elismerő pillantás révén, és ezt itt nagyon éreztem.

– A mi számunkra is nyilvánvaló volt a szárnyalás. Ki irányítja ilyenkor a hangversenyt, a karmester, vagy a szólista?

– Kamarazene ez, együtt kell létrehoznunk az élményt, van, mikor a zongorának kell vinnie a prímet, és akkor a karmester is rám figyel, és vannak olyan részek, mikor nekem kell rá figyelni. Ez a szép a dologban, s ennek következménye, hogy nincs két egyforma koncert, hiába ugyanaz a repertoár.

Balázs János mesterei közt számon tartja egyrészt Bach, Mozart, Schumann, Schubert, Chopin alakját, és még sok más géniuszt, másrészt tanárai közül Vásáry Tamás, Dráfi Kálmán, Keveházi Gyöngyi, Jandó Jenő hatott rá.

– Zabolátlan tehetségnek képzelem önt, próbálták-e megnyirbálni a tanárai?

– Nem engedtem. Volt, hogy szerették volna, de mindig is konok voltam. Megértettem, ha valóban másképp kellett valamit csinálnom, olyat, ami röghöz kötött, de sohasem engedtem a saját elképzeléseimből. Előfordult, hogy később rájöttem, nem úgy kell, de akkor is akartam valamit, amit ki is próbáltam, nem jókisfiúként megcsinálni, amit a tanár néni mond.

– Félve kérdezem, vannak-e kedvtelései a zenén és a zene menedzselésén kívül?

– Szeretek művészfilmeket nézni, és módjával – a kezem kímélésével – kertészkedni.

– Ilyen forró, hosszú fellépés után mikor tud kiengedni?

– Majd hajnali 2-3 óra körül, sokáig dolgozik még az adrenalin bennem. Óriási vállalás egy ilyen koncert, mikor a feléhez érünk, és fáradni kezdhetnék, akkor kapok valami óriási erőt, aminek révén a koncertnek olyan esszenciája keletkezik, ami a virtuozitásnak másik dimenziójába, talán a transzcendenciába emeli a zenészekkel együtt a közönséget is.