Beltéri nyílászárók, avagy a ház térszervezési fortélyai

A nyári meleg, fűtés nélküli hónapok eleve alkalmasak arra, hogy otthonainkat, életterünket frissítsük, a járvány okozta kényszerű utazási korlátozások pedig több időt is adnak arra, hogy meg is valósítsuk lakberendezési, házfelújítási elképzeléseinket.

A lakás vagy a ház éppen olyan, mint a ruha vagy bármi más, ami a használatban kopik, romlik, piszkolódik. Akármennyire vigyázunk, takarítunk, a tisztasági festést, a gépészeti felújítást időről időre be kell iktatnunk az életünkbe, érdemes előre kalkulálnunk a költségekkel, akkor is, ha évek múlva lesz esedékes. Persze a folyton változó, így nyilván fogyasztásra ingerlő trendek is csábítanak, aminek csak a pénztárcánk teherbíró képessége szab határt.

Hiába volt az építés pillanatában a legjobb az ablak, ajtó, ha azóta korszerűbb, okosabb, kényelmesebb megoldások születtek, hiszen az építőipar is folyamatosan fejlődik. Ráadásul az elmúlt évtizedben az energiatakarékosság első számú szemponttá lépett elő, ma már nem szívesen fűtjük az utcát. Ennek megakadályozásához nem elég a fűtési rendszer modernizálása, arra is figyeljünk, hogy ne szökjék a meleg. A műanyag ablakok azonban épp azzal okozhatnak bajt, ha túl jól zárnak, hiszen a fűtés rejthet veszélyeket magában. Ezért mindkét rendszert – fűtés-hűtés és nyílászárás – muszáj egymáshoz igazítanunk.

A beltéri nyílászárók az energiahatékonyan működő helyiségekben már nem a temperálást irányítják, sokkal inkább a térszervezésben van szerepük. A szeparálást és a terek közösségi megnyitását tehetik lehetővé a széles nyílások, ajtókeretek, az ezekbe illesztett ajtók szükség esetén szekciókra bontva nyithatók vagy a falba csúsztathatók, harmonikaszerűen tömöríthetők. Ehhez előre kell gondolkodni, az utólagos változtatás esetleg már nem lesz olyan frappáns és tetszetős, mint amilyen az álmainkban szerepelt. Előre ki kell azt is találnunk, hogy melyik ajtó lehet üveges, fényáteresztő, s melyik helyiség esetében tekintenénk el attól, hogy mondjuk tisztálkodás, öltözés, alvás közben a másik szobából látszódjon testünk sziluettje. A tágasság és az otthonosság az intim lakástér esetében csak a családtagokra vonatkozzon. Itt nyilván megengedhető az is, ha a fürdőkád a hálóban van. Divatos megoldás, de gondoljunk arra, hogy akár 10-20 év múlva is ott kell élnünk…

A funkciók efféle keverése felveti a burkolatok kérdését. Ahol főszereplővé válik a víz, ott vízálló padlókkal, járólapokkal szükséges fedni a járószintet, utóbbi esetben nemcsak a bensőségességet biztosító színeket válasszuk meg gondosan, de a csúszásgátlással is számoljunk, mondom, nem leszünk mindig húsz­évesek.