Becze Szilvia szerkesztő, a gyerekeket is megmozgató vasárnapi műsor felelőse

Aki a második világháború után került iskoláskorba, és zenét akart tanulni, csak be kellett iratkoznia egy zeneiskolába, és jelképes tandíjért hangszert is kaphatott, ha épp nem telt rá otthon.

Aki hegedülni akart, hegedülhetett, s mindörökre megjegyezte a kottákon szereplő nevet, Járdányi Pálét. Akkoriban különösebben senki sem világosította fel a serdületlen ifjúságot arról, kit is takar a Hegedűiskola különböző kötetein a név – jó okkal –, hisz a tehetséges hegedűs, zeneedukátor, zeneszerző és népzenekutató exponálta magát 1956-ban mint forradalmi tanácsi tag. A Bartók Rádióban nemrég lélegzetelállítóan érdekes műsor ment – Járdányira emlékezve. Szerkesztője, Becze Szilvia adott interjút lapunknak.

– Hogy néz ki a Bartók Rádió az egész rádión belül?

– Mi vagyunk a kultúra békés szigete, ezt szokták mondani a hírolvasók, amikor jönnek hozzánk. Valóban így van, barátilag is jó kapcsolatban vagyunk a kollégákkal, és munka közben is, mert bárki bárkire számíthat. A hangmérnökök közül többen mondták már, hogy itt fedezték fel maguknak a klasszikus zenét. Érdekes kollegiális intermezzók zajlanak az adás során: mondok valamit a rádióban a darabról és a velem szemben ülő hangmérnök reagál rá, mert ez számára új, vagy érdekes. Sokszor azt gondolják az emberek, hogy be is zárkózunk a klasszikus zenébe, de ennél bővebb a kínálat, adunk filmzenéket, a jazz pedig mindig is jelen volt műsorainkban. A főszerkesztő, ma csatornaigazgató a megnevezése, legendás muzsikus család sarja, Devich Márton.

– A szerkesztőknek van-e profilja, specialitása?

– Igen. A népzenét például kívülről kapjuk, a Hagyományok Háza, a Fonó szakemberei, muzsikusai készítik. Az élő műsorok műsorvezetői többségében szerkesztők is – Bősze Ádám, Bolla Milán, Fellegi Lénárd, Némethy Attila és jómagam. A kiváló zenetörténész, Kovács Sándor viszont ragaszkodik a szerkesztőhöz, és Radványi Dorottya is szeret szerkesztővel dolgozni, mert ő nem zenész.

– Mindenki más zenész?

– Igen, hiszen Lénárd is profi, bár nem a klasszikus zene világából jön, hanem a Madách Színház színésze és kórusának művésze.

– Önt mi vitte erre a pályára?

– A véletlen. A Budapesti Fesztiválzenekar zenésze voltam 18 éves koromtól, de érdekelt az írás is. Újságírói tanulmányaim után magazinoknál kezdtem, majd egy kisebb rádiónál. 11 éve hívtak meg a Bartók Rádió válogatására. A castingon hatvanketten voltunk, és a kollégák később elmondták, zenei sztorijaim mellett azzal nyertem, amikor helyesen ejtettem ki Aix-en-Provence nevét.

– Mi lett a Fesztiválzenekarral?

– Jó néhány éven át párhuzamosan voltam zenész és rádiós. Egy európai turné után, mivel egyre több műsorvezetői felkérést kaptam, végleg becsuktam a hangszer tokját.

– Előkapja néha az oboát?

– A hangszer még megvan, de már nem játszom. A Fesztiválzenekar nagyon magas szint – számomra a csúcspont, hogy Solti Györggyel és Yehudi Menuhinnal is dolgoztam. Ma már nem gyakorolok, így hangszerrel csak bolondozni szerintem nincs értelme.

– Sima útja volt a Bartókon az írott média után?

– Igen is, meg nem is. Hiába tudunk sok mindent a zenéről – az nem ugyanaz, mint amikor a mikrofon mögött ülünk. Sok mindent meg kellett tanulni és sok mindent tanulok a mai napig. Törekszem rá, hogy ne ismételjem magamat, ha valamit már mondtam pl. Beethovenről. Nagyon sokat kutatok, idegen nyelven is, hogy újdonságot mondjak. Ezt az örök tanulást, felfedezést nagyon szeretem.

– A rádiózás nagy próbatételének gondolom, hogy érzékletessé kell tenni valamit, ami csak a füleken keresztül ér el bennünket. Könnyen ráérez a szerkesztő, műsorvezető, hogyan lehet érzékletessé tenni egy csak hallás útján élvezhető műsort?

– Nem könnyű feladat. Mindig megpróbálok nem a mikrofonnak beszélni, hanem mintha ott lenne „valaki”, vagy „valakik”…

– Azt a „valakit” milyennek képzeli? Érdeklődő, issza a szavait, de nem tud sok mindent, dudorászik, ha ismerős a zene…

– Azokat a hallgatókat szeretem, akik érdeklődnek a klasszikus zene iránt, de nem feltétlenül „alszanak zenei lexikonnal a párnájuk alatt”. Akik nyitottak a játékosabb megközelítésre is, és nem csak lexikális információkra éhesek. Jó lenne leporolni a klasszikus zenét, és újra arra „használni”, amire régen használták: társasági szórakoztatásra. Antal Mátyás karmester fogalmazta így egyszer, hogy a zenészeknek ki kellene jönniük az elefántcsonttoronyból, és le kellene porolniuk ezt a sok száz évet, a zenetörténetet. A párom nem zenész. Nemrégiben Eötvös Péter tanítványainak koncertjén együtt hallgattuk Schönberg: Megdicsőült éj című művének eredeti, vonósszextett változatát, ami nem egyszerű fülbemászó melódia. Hallgatta, hallgatta, majd suttogva megkérdezte tőlem, melyik évben született a mű? Mondtam, hogy 1899-ben. Egek, évtizedekkel, évszázadokkal megelőzte a korát, konstatálta, és lenyűgözve hallgatta tovább a zenét. Valami ilyesmit képzelek el. Nem kell érteni a zenéhez a hallgatónak – ezt meg Rácz Zoltán, az Amadinda Ütőegyüttes művésze mondta –, a zenéhez annak kell értenie, aki a színpadon ül és játssza. Így gondolom a rádiózást is. Mi sem vagyunk okosabbak, én meg nem is vagyok zenetörténész, „gyakorló” zenész vagyok, és ahogy én felfedeztem például a Mahler-szimfóniákat a zenekarban, hogy hű, mit játszik ott a cselló, meg ez a zene most a fagottól jött és milyen szép! Pont ugyanez a gyermeki kíváncsiság kell hozzá! Aztán meg lehet nézni a lexikális adatokat, de nem az a fontos.

– Az adó vasárnap délelőtt teret ad a zenetanuló diákok szereplésének, tudván, a zene sokszoros hasznot hoz az élet minden területén, függetlenül attól, hogy profikká válnak, vagy amatőrök maradnak. Tudatos műsorpolitika van emögött?

– Igen, rám bízták, én pedig megkértem Lukácsházi Győzőt, hogy csináljuk együtt. Tulajdonképpen tőle kaptam az inspirációt, nagyon tetszett, ahogyan mesélt a gyerekeknek. Amikor elindult a saját sorozatom, egy idő után zenei versenyek szervezői, iskolák, pedagógusok kerestek meg, rendezhetünk-e gálakoncertet a győzteseknek. Később a Zenetanárok Társasága kezdeményezte, hogy tartsunk gálát azoknak is, akik nagyszerűen szerepeltek, de nem fértek az első három helyezett közé.

– Kedvenc zenei területe?

– A romantikus szimfóniák, Brahms művei mindenképp, aztán a Mahler-szimfóniák, és Richard Strauss, vagy Liszt szimfonikus költeményei.

– Miért fontos a zene?

– Én azt gondolom, hogy tényleg a zene a fontos. Teljesen mindegy, hogy kinek melyik. Sokféle műfajt hallgatok én is. Nem kell feltétlenül a klasszikus zene, nem attól lesz valaki bölcs és intelligens, hogy klasszikus zenét hallgat. Aki szereti a zenét – és ezen belül a klasszikusra is nyitott – sokkal nagyobb toleranciával fordul mások felé, ezt tapasztalom. Ezért aztán meg is döbbent, amikor egy-egy olyan sms vagy e-mail érkezik a műsorba – mondjuk pont a névadó, Bartók zenéjénél –, hogy miért kell „állandóan” ezt adni. Nem értem, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy szereti a zenét, és ezen belül a klasszikus zenét, akkor azzal hogy fér össze bármilyen agresszió. A gyerekeket kell megfigyelni, akik lenyűgözve hallgatnak hipermodern zenéket, és olyan kérdéseik vannak, amikkel még a darabok zeneszerzőit is meglepik. Nyitottak, tiszta füllel, kíváncsian hallgatják a zenét. Azt hiszem, aki zenével foglalkozik, akárcsak hobbiszinten, az megőrzi gyermeki énjét. Valami tisztaságot ad a zene, de ki is kapcsol, más szférába visz.