Batul, almák hungarikuma

Ahogy közeleg a gyümölcsfaültetési szezon, egyre többen kérdik, mit válasszanak a faiskolák gazdag kínálatából? Személyre szabott jó tanácsot adni képtelenség, olyan sok mindentől függ.

Ha például valaki vegyi fegyverzet nélkül, bio-módon nevelt gyümölcsöt akar a család asztalára tenni, a betegségeknek ellenálló fajtát keressen. Az sem mindegy, milyen a kert talaja – a köves, kavicsos földbe eleve kudarcra ítélt vállalkozás körtét ültetni. Ugyanilyen fontos, hogy a kert mikroklímáját elviselje a növény. Kezdő kertépítőknek érdemes közvélemény-kutatást tartani a szomszédok körében, ha még nincsenek pertuban, nézzenek végig a kerteken, s amilyen fát – mondjuk sárgabarack, mandula, füge – nem látnak, olyat ők se ültessenek, mert az a fajta valószínűleg ott nem él meg. Kezdőknek egyébként érdemes a bevált fajtákkal gyakorlatra szert tenni, a betegségekre, lisztharmatra, varasodásra érzékeny egyedekkel úgy könnyebben boldogulnak majd.

Az idén amúgy nem tervezem, hogy fát ültetek, legfeljebb a bogyósok állományát gyarapítom – válaszoltam ismerősöm kérdésére. Persze, biztos valami puccos vitaminbombának kikiáltott külföldi csodabogyót veszel – vágta rá. Bizony, előfordulhat, bár a vád igazságtalan, hiszen nálunk a gojikkal, az aróniákkal egy sorban virul a som, a bodza, a málna, a szeder. A mosolygó batul, a fák közül az egyik kedvencem pedig egyenesen hungarikumnak számít. Az immár matuzsálem korú, minimum 50 éves batul fámnak 15 éve vegyszer nélkül sincs semmi baja, az unokáját már én ültettem, az idén már „ő” is kitett magáért. A fixa ideám, bár szakemberek még nem erősítették meg, csak a tapasztalataim mondatják velem, ha a gyümölcsfagyerek vegyszeres permetezés nélkül küzdi át a csemetekort, rezisztenciát szerez a betegségekkel szemben. Erre persze a csenevész, koplaló fácskák nem képesek, a gazdának biztosítani kell az erőnléthez szükséges muníciót, táplálékot.

Aki éppen gyümölcsfa ültetésen töri a fejét, ez is ott lebegjen a szeme előtt – az ültető gödör legyen annyival mélyebb, hogy tudjon útravalót – érett istállótrágyát – csomagolni a leendő kertlakónak, de a trágya ne érintkezzen közvetlenül a fa gyökerével, bugyoláljuk be jó vastagon komposzttal.

De ha már rákérdeztek, a batult bátran ajánlhatom, nem egy piperkőc fajta – termesztése egyszerű, a legnagyobb előnye, hogy a gombabetegségeknek is ellenáll, s az is a javára írható, hogy későn nyíló virágaiban nem tesznek kárt a korai fagyok. Arra persze érdemes figyelni, hogy több fajtája ismert, van zöld-, fehér-, piros-, mosolygó-, bordás batul. Minálunk mosolygó batulok laknak, gömbölyded gyümölcsük sárgászöld, a halvány narancsvörös „pír” csak a termés kisebb felületét borítja. Húsa sokáig kemény marad, mégis bő levű, zamatos, kellemesen savanykás ízű. Egészen tavaszig eltartható – de szedjük vigyázva, mert az ütődésre érzékeny. A batul jó döntés azok számára is, akik ősi magyar almára vágynak – a szakemberek világszerte hungarikumként emlegetik, Pomme de Transylvanie-nak: erdélyi almának titulálják. A névadásáról megoszlanak a vélemények, sokak szerint egyszerűen az első termőhelyéről, a Batur apátság gyümölcsöskertjéről keresztelték el, mások úgy tudják, a batul őse egy Maros folyó menti magonc, a titulusát pedig a „bátul” szó után kapta, ami oláhul „boglyafeneket” jelent. Az erdélyiek ugyanis a boglya aljára terítették a még zöld almát, s mire lefogyott róla a széna, a gyümölcs is besárgult, megérett. A jonatán megjelenése előtt az ország kedvelt almafajtája volt, az 1960-as, 1970-es években az üzemi almatermelésnek még a 25 százalékát a batul tette ki. A divatos, nemesített gyümölcsök csak egy ideig tudták háttérbe szorítani, napjainkban újra népszerű, a kertészetekben, faiskolákban is foglalkoznak a szaporításával. Oltani is érdemes, a legtöbb vad alanyon vígan berendezkedik, de törpe és alakfának nem való, mert nem szereti, ha molesztálják.