Az iskolára is készít a gyerekjóga – Papp Renáta pedagógussal beszélgettünk

Minden alkalommal mesébe ágyazva, játékosan, különböző állatokat utánozva mozgatják át magukat a gyerekek életkori sajátosságaikat figyelembe vevő jógafoglalkozásokon.

„A gyermek lételeme a játék, a mozgás és a mese”

Október elején indult el Lentiben Papp Renáta pedagógus vezetésével a gyermekjóga. De itt ne a klasszikus, felnőttekre szabott jógaórákra gondoljunk, ahol a cél az elme elcsendesülése, a harmónia elérése erre irányuló gyakorlatokkal, hiszen a gyerekek nehezen tudnak nyugton maradni huzamosabb ideig, vagy egy-egy ászanát percekig kitartani.

– A gyermek lételeme a játék, a mozgás és a mese – avatott be a részletekbe az oktató. – Ezt a három szempontot figyelembe véve alakítom a gyerekjóga órát izgalmas, mókás kalanddá. A lényeg, hogy élményt szerezzünk és ez felkeltse az érdeklődésüket, legyenek vidámak, nevessenek sokat. Minden alkalommal a nem ártás-szabályával kezdünk, elismételjük, hogy nem ártunk senkinek, se magunknak, se másoknak és boldogok leszünk, ha ez sikerül. Ezzel is felhívjuk a figyelmet egymás elfogadására. Az óra alapját a mese képezi: kincset keresünk, bejárjuk az erdőt, segítünk egy állatnak, ezt eljátszva végezzük a jógaászanákat az állatok mozgását utánozva. A 45 perces foglalkozásokon vannak mozgásfejlesztő, az idegrendszer érését elősegítő és tartásjavító gyakorlatok, relaxáció, érzelmi intelligenciát, koncentrációt fejlesztő és meditációt előkészítő játékok. A végén meditációval zárunk, ez alatt épülnek be az órai ingerek, akkor nyugodnak le a gyerekek, majd néhány egészséges falatot még megkóstolunk.

A foglalkozás – ahogy Renáta megfogalmazta – egy lehetőség arra, hogy a gyerekek megtanulják kiválogatni a sok, őket érő inger közül azt, amik érdeklik őket, illetve, hogy levezessék a feszültséget, amiben a játékos légzőgyakorlatok is segítségükre vannak.

– A gyerekjóga segíti a gyerekeket a mozgásfejlesztésben, a két agyfélteke szinkronizálásában, valamint az egészséges gerinc és testtudat kialakításában, alakítja az izomtónust és a lúdtalpra is jó kezelés – beszélt a jótékony hatásokról. – Segítséget nyújt az iskolára való felkészülésben, a verbális fejlesztésben. Növeli az önbizalmat, fejleszti a memóriát és az érzelmi intelligenciát. Jótékonyan hat a figyelem és gondolkodási képességekre, fejleszti az egész testet, az intellektust és a pszichét. A gyakorlatok idővel, gyakorlással tudatosulnak.

Kislánya is inspirálta

Papp Renáta alsósokat tanít, illetve drámapedagógiával is foglalkozik, amiben a szerepjátékok dominálnak. Így figyelt fel a jógára, hiszen a gyerekeknek szóló foglalkozásokon mindezt össze tudja kapcsolni. Kislánya is inspirálta abban, hogy belevágjon, aki az iskolában ismerkedett meg a jóga alapjaival.

– Az általam tartott foglalkozások alapja a Hatha-jóga, ezt fejlesztve alakították ki azt a módszert, ami a gyerekeknek szól. Tulajdonképpen ötvözzük a jógát és a drámapedagógiát – tette hozzá. – Manapság nagyon népszerű a jóga, talán divatnak is mondanám, ugyanakkor egy életforma. Egyrészt sport, magába foglalja az ászanák gyakorlását, a légzőgyakorlatokat, a meditációt, a megfelelő táplálkozást, vagy akár a vallási filozófiát. Nem muszáj mindenben részében elmélyülnünk, mindenki kiválaszthatja a hozzá legközelebb állót, rengeteg pozitív hatása van. A gyerekeknek is szeretném megtanítani, hogyan tudják a testüket, a gondolkodásukat tudatosan fejleszteni, hogyan lehet a fontos, pozitív dolgokra koncentrálni és ami nem fontos, azt elengedni és tudatosan pihenni.

A foglalkozások első nekifutásra 6-tól 10 éves korú gyerekeknek hirdette meg az oktató, de óvodásokra és idősebbekre is lehet szabni a foglalkozásokat.

– Úgy tervezem, hogy folyamatosan tartom a jógaórákat, minden alkalommal ismétlünk, majd beépítjük az új gyakorlatokat, nem marad le senki semmiről, ha közben kapcsolódik is be, hiszen a foglalkozások rendszere minden alkalommal hasonló – zárta Papp Renáta.